Honor X8b tanıtıldı: 90 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 680, 108 MP kamera

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Honor yeni orta sınıf akıllı telefonunu resmen tanıttı. Honor X8b adı altında sunulan model, Mart 2022'de çıkış yaoan Honor X8'in gelişmiş versiyonu olarak geliyor. AMOLED ekrana geçiş ve daha iyi kameralara yer verilmesi gibi bazı iyileştirmelere sahip.

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Cihazda FHD+ çözünürlük (2412 x 1080 piksel), 90 Hz yenileme hızı ve 2.000 maksimum parlaklık sunan 6.7 inç AMOLED ekran bulunuyor. Ön tarafında "Sihirli Kapsül" adını taşıyan ve 50 megapiksel selfie kamerası içeren hap şeklinde etkileşimli bir çentik var.

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Akıllı telefonun arkasında, 108 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Honor X8b Snapdragon 680 işlemci, 8 GB RAM ve 128/256/512 GB dahili depolama seçenekleri ile sunuluyor.

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Android 13 ve üç farklı renk

Cihazda 35W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil kullanıldığını belirtelim. Diğer özelliklerini çift SIM yuvası, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

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Honor X8b kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 yüklü şekilde çıkıyor. Gece Yarısı Siyahı, Titanyum Gümüşü ve Göz Alıcı Yeşil olmak üzere üç renk seçeneği var. İlk olarak Suudi Arabistan pazarında satışa sunulan cihazın başlangıç fiyatı 240 dolar.

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Honor X8b Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, FHD+, 90 Hz

6.7 inç, AMOLED, FHD+, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.2)

Android 13 (MagicOS 7.2) Arka kamera: 108 + 5 + 2 megapiksel

108 + 5 + 2 megapiksel Ön kamera: 50 megapiksel

50 megapiksel Batarya: 4.500 mAh, 35W hızlı şarj

4.500 mAh, 35W hızlı şarj Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C

Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C Boyutlar: 161.05 x 74.55 x 6.78 mm

161.05 x 74.55 x 6.78 mm Ağırlık: 166 gr

166 gr Renkler: Siyah, Gümüş, Yeşil

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