Çinlilerden 98-inç büyüklüğünde 8K televizyon

Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu konulardan biri de Ultra HD ya da daha popüler tanımıyla 4K teknolojisi. Full HD'nin 4 katı daha fazla çözünürlük dolayısıyla daha fazla detay ve kenskinlik sağlayan bu teknoloj, televizyon ve monitörlerle ekran olarak, kim akıllı telefonlar ile de görüntü kaydı tarafında karşımıza çıksa da, yüksek maliyetlerinden ötürü yaygın anlamında hayatımıza dokunması için en az birkaç sene daha geçmesi gerekecek.

Teknoloji firmaları bir yandan 4K teknolojisini daha uygun fiyata sunabilmenin yollarını ararken, diğer taraftan daha da ileri gidebilmenin ar-ge çalışmalarını yürütüyorlar. Çin merkezli önde gelen LCD panel üreticilerinden Beijing Oriental (BOE), tam 98-inç büyüklüğündeki 8K (QUHD)televizyonunu tanıttı. HV098XXX koduna sahip olan 32 Megapiksellik bu canavar, 2.23 x 1.30 metre boyutlarında olup14cm derinliğe sahip. 8K yani 7680×4320 piksel çözünürlüğe sahip olan televizyon, 500 cd/m2 parlaklık ve 1200:1 kontrast değeri sunuyor. 1.07 milyar renk sağlayan cihaz, henüz gerçek 10-bit renk desteği sunamasa da geliştirilmiş 8-bit altyapısı ile ona yakın görüntü zemini oluşturabiliyor. Tabi henüz 4K'da bile sınırlı sayıda içerik varken, bu televizyonun sunduğu ekstrem çözünürlükten istifade etmek zor gibi görünse de özellikle Japonya'da çeşitli 8K içerik çalışmalarının yapıldığı hazır materyal bulunabildiği biliniyor.

Bu televizyonu monitör olarak kullanmak ve sunduğu teknolojik üstünlüklerden istifade etmek isteyenlerin ise AMD FirePro W9100 gibi bu seviyede çözünürlük desteği sunan ve bunun üstesinden gelebilmek için 16GB VRAM desteğine sahip özel kartlar kullanması gerekiyor. 8K desteği ile heyecan verici olan bu televizyonun çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için belirsiz olsa da, kullanılan 8K QUHD LCD panelin hacimli üretime hazır olduğu bildiriliyor.