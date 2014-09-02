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Çinlilerden 98-inç büyüklüğünde 8K televizyon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinlilerden 98-inç büyüklüğünde 8K televizyon
Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu konulardan biri de Ultra HD ya da daha popüler tanımıyla 4K teknolojisi. Full HD'nin 4 katı daha fazla çözünürlük dolayısıyla daha fazla detay ve kenskinlik sağlayan bu teknoloj, televizyon ve monitörlerle ekran olarak, kim akıllı telefonlar ile de görüntü kaydı tarafında karşımıza çıksa da, yüksek maliyetlerinden ötürü yaygın anlamında hayatımıza dokunması için en az birkaç sene daha geçmesi gerekecek.
Teknoloji firmaları bir yandan 4K teknolojisini daha uygun fiyata sunabilmenin yollarını ararken, diğer taraftan daha da ileri gidebilmenin ar-ge çalışmalarını yürütüyorlar. Çin merkezli önde gelen LCD panel üreticilerinden Beijing Oriental (BOE), tam 98-inç büyüklüğündeki 8K (QUHD)televizyonunu tanıttı. HV098XXX koduna sahip olan 32 Megapiksellik bu canavar,  2.23 x 1.30 metre boyutlarında olup14cm derinliğe sahip. 8K yani  7680×4320 piksel çözünürlüğe sahip olan televizyon,  500 cd/m2 parlaklık ve 1200:1 kontrast değeri sunuyor. 1.07 milyar renk sağlayan cihaz, henüz gerçek 10-bit renk desteği sunamasa da geliştirilmiş 8-bit altyapısı ile ona yakın görüntü zemini oluşturabiliyor. Tabi henüz 4K'da bile sınırlı sayıda içerik varken, bu televizyonun sunduğu ekstrem çözünürlükten istifade etmek zor gibi görünse de özellikle Japonya'da çeşitli 8K içerik çalışmalarının yapıldığı hazır materyal bulunabildiği biliniyor.
Bu televizyonu monitör olarak kullanmak ve sunduğu teknolojik üstünlüklerden istifade etmek isteyenlerin ise AMD FirePro W9100 gibi bu seviyede çözünürlük desteği sunan ve bunun üstesinden gelebilmek için 16GB VRAM desteğine sahip özel kartlar kullanması gerekiyor. 8K desteği ile heyecan verici olan bu televizyonun çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için belirsiz olsa da, kullanılan 8K QUHD LCD panelin hacimli üretime hazır olduğu bildiriliyor.

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admin06 4 yıl
248 cm tv mi olur arkadaşlar eve sığmaz.bizim evin tavanı 2.60 falan yani duvarın birini komple tv yapacaz heralde
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arifakinti 5 yıl
4K bi yaygınlaşsın LED e geçelim sonra Led i eskitince 4K lara bakarız. 2025 de 8K düsünürüm ancak :D O zaman şimdilik tüplüye devam :))
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psicik96 5 yıl
hele bi tüm kanallar Full HD ye bi geçsinde QUHD si eksik kalsın .. B|
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Krone 5 yıl
Türkiyede 8K ekranda 360p yayın izleriz artık. HD kanalların sayısı bile çok az.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Q nedir arkadaşlar?
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serty23 5 yıl
Bunu dokuyan çocuk kör oldu demişti ya cem yılmaz , bunla film izleyen adam da kör olur heralde o çözünürlükte 150 gb lık bi bluray film çıkarsa tabiii
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ounomaus 5 yıl
84 inç 4k için yeterli ise 8k için 168 inç tv görmek süper birşey olucak adam koştuğu zaman yanımızda gibi olur maçlarda yada 3d filimler daha başka olur ahh paranın göz kör olsun
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carter 5 yıl
Sanırsam firmaların bu konuda bir sınırı yok.
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atp96 5 yıl
Bi 4k yaygınlaşsında buna var daha
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TheRad67 5 yıl
Yeter yeter :)
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mu5tafa 5 yıl
Çüşş :)
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turbo-powwer 5 yıl
100 inç ve 8K olması gereken özellikler ama bir 10 yılı var.
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Creative BLack 5 yıl
Ne elektirik yakar be aldını faturaya yatır :D
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