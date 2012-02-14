Cisco: 2016 yılında mobil cihazların sayısı 10 milyar olacak, dünya nüfusunu geride bırakacak

Sistem ve ağ ekipmanları üretiminde dünyanın bir numarası 2011-2016 yılları arasını kapsayan mobil cihaz ve mobil internet kullanımı üzerine yaptığı tahmin araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Rapora göre 2011 yılında mobil bulut trafiği aylık 269 petabyte veya aylık toplam mobil veri trafiğinin yüzde 45'ini oluştururken, 2016 yılında aylık 7.6 exabyte veya aylık toplam mobil veri trafiğinin yüzde 71'i olarak tahmin ediliyor. Mobil bulut trafiği mobil cihazlardan bulut hizmetlerini kullanma oranını temsil ediyor. Bu hizmetlere çevrimiçi içerik izleme ve dinleme dahil ediliyor.

Toplam mobil veri trafiği ise 2016 yılında aylık 10.8 exabyte veya yıllık 130 exabyte olarak tahmin ediliyor. Bu rakam 2011 trafiğinin 18 katı. 130 exabyte büyüklük olarak 33 milyar DVD veya 4.3 katrilyon MP3 dosyasına eşit.

Mobil veri trafiğindeki keskin artışın en büyük sebebi 2016 yılına kadar internete bağlanabilen cihazların sayısında yaşanacak artış. 2016 yılında dünya nüfusu 7.3 milyar olarak tahmin ediliyor. Mobil cihazların tahmini sayısı ise bu rakamı bir hayli geçmiş olacak.

5 yıl içerisinde global mobil veri trafiği, global sabit veri trafiğini büyüme oranları açısından üçe katlayacak. Sadece 2015-2016 yılları arasındaki mobil internet trafiği 2012 yılındaki mobil internet trafiğini 3'e katlayacak.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mobil veri trafiğini etkileyen önemli gelişmeler yaşanacak. İnternet üzerinden çevrimiçi içerik izleme alışkanlığı tüketici arasında büyük bir artış yaşarken bu artış mobil bulut trafiğini 28 kat artıracak.

2016 yılında internete bağlanabilen mobil cihazlarının sayısının 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Mobil cihazların kapsamına dijital reklam panoları, araç içi GPS sistemleri gibi kablosuz ağ yoluyla otomatik olarak kendini güncelleyebilen makineden makineye bağlanan (M2M) cihazlar da dahil ediliyor. Bunların tahmini sayısı da 2 milyar civarında.

Mobil cihazlar gittikçe daha güçlü hale gelecek ve bu yüzden daha çok veri trafiği üretecek. Tabletlerin neden olduğu veri trafiği 2011-2016 yılları arasında 62 kat artış gösterecek. 2016 yılında tabletler tarafından üretilecek mobil veri trafiği aylık 1 exabyte olurken 2010 yılındaki aylık 237 petabyte oranından 4 kat daha fazla.

Mobil bağlantı hızlarının artışı da veri trafiğinde önemli bir etken. Önümüzdeki 5 yılda mobil bağlantı hızlarının 9 kat artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 5 yılda video içeriklerine olan talepte de artış yaşanacak. 2016 yılında mobil veri trafiğinin yüzde 71'ini video içerikleri oluşturacak. Aynı yıl 1.6 milyar akıllı telefon ve tabletin IPv6 protokolüne geçmiş olacağı tahmin ediliyor.

5 yıllık dönemde Ortadoğu ve Afrika, mobil veri trafiği anlamında 36 kat ile en hızlı büyüyen bölgeler olacak. Asya/Pasifik bölgesi 21 kat, Orta ve Doğu Avrupa 21 kat, Latin Amerika 18 kat, Kuzey Amerika 17 kat, Batı Avrupa da 14 kat artış yaklayacak.

Raporun tahminlere dayalı olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak mobil veri trafiğinde yıllara göre büyük bir artış yaşandığı gözlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz yılki raporuna göre Cisco tahminlerini biraz daha yukarı çekmiş. 2016 yılında hangi kullanım oranlarına ulaşacağımızı kesin olarak kestirmek mümkün değil ancak bugüne oranla en az on kat artış yaşanacağı söylenebilir.

(1 petabyte = 1024 terabyte, 1 exabyte = 1024 petabyte)