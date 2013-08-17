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Cisco, 4000 çalışanın işine son verecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cisco, 4000 çalışanın işine son verecek

Ağ ekipmanları sektörünün en önemli oyuncularından olan Cisco, gelir yarışında ABD'nin önde gelen şirketleri arasında yer alsa da durgun giden ekonomi ve rekabetin giderek kızışması nedeniyle geçen iki yılda yaklaşık 8000 kişinin işine son vermişti. Firma bu yıl da 4000 çalışanın işine son verecek.

Cisco patronu John Chambers, işten çıkarmalarla ilgili olarak firmanın farklı bölümlerinde çalışan ancak teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan insanların sayısını azaltmak şeklinde sebep gösteriyor. Böylece küçük takımlar daha hızlı hareket edebilecek.

Cisco; siber güvenlik, veri merkezi, bulut bilişim tabanlı ürünler gibi yeni alanlara da yayılmaya başladı ve hızlı yeniliklere ihtiyaç duyuluyor. Firma gerekirse işten çıkardığı bazı çalışanlarını büyük tecrübesi nedeniyle geri alabilecek.

İşten çıkarmaların hangi ülkelerdeki ofislerde yapılacağı şu an için bilinmiyor. Cisco'nun dünya çapında 75 000 çalışanı bulunuyor. Firma artan rekabet nedeniyle her yıl bir kısım çalışanlarını işten çıkarıyor. Bu bakımdan analiz firmaları bunun beklenen bir durum olduğunu belirtiyor. 2011 yılında Cisco 4400 çalışanın işine son verirken, 2012 yılında da 1300 işçi çıkarılmıştı.

http://www.mercurynews.com/business/ci_23862152/cisco-systems-reports-increased-sales-and-profit Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl en beğenilen
''Firma gerekirse işten çıkardığı bazı çalışanlarını büyük tecrübesi nedeniyle geri alabilecek.''
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Elsa 5 yıl
Cisco deep web'in en önemli oyuncularındandı, Amerika hükümeti izin vermez batmasına zaten.
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KillForYou! 5 yıl
Cisco, Intel ve Microsoft'tan sonra PC'nin günümüze gelmesindeki en önemli aktördür. Kişisel servetlerini Bill Gates, Larry Ellison kadar büyütmüş olmasalar da kurucu karı-koca zamanında iyi işler başarmışlar.
Başarılı bir şirket ama son kullanıcı ürünleri piyasasına geç giriş yaptı. Ağ ürünlerinde de uzak doğulular iyi f/p oranlı ürünler çıkardılar. Haliyle Cisco kan kaybediyor.
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ozmoon 5 yıl
www.ciscobirlik.com
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netstat 6 yıl
vay anasını bizde cisco sertifikası alak diye uğraşıyoz
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sangokudbgt 6 yıl
Eee doldurudsan torpillileri sonuçlarına katlanırsın cisco efendi!! Daha durun abd ekonomisindeki durgunluk azalıyor ve parayı geçi çağırıyorlar, sonuçta bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde seri iflaslara hazırlıklı olun 2014 ilk çeyreğinden itibaren.!!
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DH Misafiri 6 yıl
2010 yılında dünyayı sarsan krizi bizzat Amerika çıkartmıştır. Kendisi de biraz zarar görse de Rusya ve Çin gibi dünya çapındaki güçlü rakiplerine çok ciddi hasarlar vermiştir (zaten Amerika’nın politikası genelde bu. Düşmanlarını alt etmek için biraz zarara katlanıyorlar) . Kartlarda bu olayı “Market Manipulation (Pazar Manipülasyonu)” ve “Currency Speculation (Para Birimi Spekülasyonu)” şeklinde görmekteyiz. Bu bilgi illüminati oyun kartından
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itachi237 6 yıl
Forumda biri ciscoda stajdaydı acaba neler yapıyorduk şu an?
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Rizeli55 6 yıl
Kendimce yorumluyorum...
Mevcut hükümet sol popülist bakış açıyla bozulan ekonomi için vergilere yüklendi.Bunun mantıksal sonucu olarak firmaların maliyeti arttı.Maliyet düşürmek için işçi çıkarılıyor...Sonuç işsizlik...Şu anda işsizlik rakamları düştü çünkü geçen dönem seçim dönemiydi ve çok da sert politika güdülmedi...Muhtemelen yıl sonu işsizlik rakamları yüksek gelecek...Ekonomiyi "yerli" noktaya çekme de başarısız olacaktır.Sonuçta Çin de askari ücret 75-150 dolar civarı...
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pvp_headshot 6 yıl
kısaca cisco çalışmayanları çıkaracağım işten diyor
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JoeyBane 6 yıl en beğenilen
''Firma gerekirse işten çıkardığı bazı çalışanlarını büyük tecrübesi nedeniyle geri alabilecek.''
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axiadam 6 yıl
Dedikleri gibi teknolojiye ayak uyduramayanlarin cikartilmasi normal..
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xpugur 6 yıl
tamtamam
onur01651 ABD ekonomisi teker teker GÜM
biraz araştırırsanız amerikan ekonomisi tarihinin en iyi zamanlarını yaşadığını görürsünüz.

haahhhaa :D borsa ile ilgilensen abd deki kötü gidişin TÜRKİYE yi nasıl kötü etkilediğini görürüsünüz !! ...
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tamtamam 6 yıl
onur01651
ABD ekonomisi teker teker GÜM

biraz araştırırsanız amerikan ekonomisi tarihinin en iyi zamanlarını yaşadığını görürsünüz.
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