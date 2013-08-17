Cisco, 4000 çalışanın işine son verecek





Ağ ekipmanları sektörünün en önemli oyuncularından olan Cisco, gelir yarışında ABD'nin önde gelen şirketleri arasında yer alsa da durgun giden ekonomi ve rekabetin giderek kızışması nedeniyle geçen iki yılda yaklaşık 8000 kişinin işine son vermişti. Firma bu yıl da 4000 çalışanın işine son verecek.





Cisco patronu John Chambers, işten çıkarmalarla ilgili olarak firmanın farklı bölümlerinde çalışan ancak teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan insanların sayısını azaltmak şeklinde sebep gösteriyor. Böylece küçük takımlar daha hızlı hareket edebilecek.





Cisco; siber güvenlik, veri merkezi, bulut bilişim tabanlı ürünler gibi yeni alanlara da yayılmaya başladı ve hızlı yeniliklere ihtiyaç duyuluyor. Firma gerekirse işten çıkardığı bazı çalışanlarını büyük tecrübesi nedeniyle geri alabilecek.





İşten çıkarmaların hangi ülkelerdeki ofislerde yapılacağı şu an için bilinmiyor. Cisco'nun dünya çapında 75 000 çalışanı bulunuyor. Firma artan rekabet nedeniyle her yıl bir kısım çalışanlarını işten çıkarıyor. Bu bakımdan analiz firmaları bunun beklenen bir durum olduğunu belirtiyor. 2011 yılında Cisco 4400 çalışanın işine son verirken, 2012 yılında da 1300 işçi çıkarılmıştı.

http://www.mercurynews.com/business/ci_23862152/cisco-systems-reports-increased-sales-and-profit