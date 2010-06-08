Cisco: iOS ismini Apple'a lisansladık

2007 yılında iPhone'un isim hakkı için Apple'la anlaşmaya varan Cisco, iOS'in isim hakkı içinde Apple'la anlaşıldığını duyurdu. Steve Jobs'un iPhone OS'in isminin iOS olarak değiştirildiğini duyurmasının ardından bilişim dünyasının en büyük şirketlerinin başında gelen Cisco'nun da "IOS" isimli işletim sistemine sahip olması akıllarda soru işaretlerine neden olmuş ve Apple'ın patent ihlal davasıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia edenler olmuştu.

Cisco'nun Halkla İlişkilerden sorumlu baş yöneticisi Kristin Carvell, Cisco'nun "iOS" isim hakkının Apple'a lisanslandığını ancak bu lisanslamanın sadece isimle alakalı olduğunu ve kesinlikle teknolojiyi kapsamadığınının altını çizdi.