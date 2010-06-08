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Cisco: iOS ismini Apple'a lisansladık

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
10
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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2007 yılında iPhone'un isim hakkı için Apple'la anlaşmaya varan Cisco, iOS'in isim hakkı içinde Apple'la anlaşıldığını duyurdu. Steve Jobs'un iPhone OS'in isminin iOS olarak değiştirildiğini duyurmasının ardından bilişim dünyasının en büyük şirketlerinin başında gelen Cisco'nun da "IOS" isimli işletim sistemine sahip olması akıllarda soru işaretlerine neden olmuş ve Apple'ın patent ihlal davasıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia edenler olmuştu.

Cisco'nun Halkla İlişkilerden sorumlu baş yöneticisi Kristin Carvell, Cisco'nun "iOS" isim hakkının Apple'a lisanslandığını ancak bu lisanslamanın sadece isimle alakalı olduğunu ve kesinlikle teknolojiyi kapsamadığınının altını çizdi.


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namigencan 9 yıl
benim adımda lisanlandı ozaman mahkemeye verirlerse şaşrımam lisans apple nin diye :D:D:D:D:D:D
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Computeus 9 yıl
i*ne kelimesini de lisanlamışlar mı acaba?
Birde hangi alanlarda lisanslamışlar ki?
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Dr.Serdar 9 yıl

Computeus

i*ne kelimesini de lisanlamışlar mı acaba?

Birde hangi alanlarda lisanslamışlar ki?


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EnDiViT 9 yıl

Computeus

i*ne kelimesini de lisanlamışlar mı acaba?

Birde hangi alanlarda lisanslamışlar ki?












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volkankpdg 9 yıl

Computeus

i*ne kelimesini de lisanlamışlar mı acaba?

Birde hangi alanlarda lisanslamışlar ki?


zuhauhauaha :)
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DH Misafiri 9 yıl
Tek iOS değil, Apple i ile başlayan tüm türkçe kelimeleri de lisansladı. Bilginize
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GoLdenBlog 9 yıl

DH Misafiri

Tek iOS değil, Apple i ile başlayan tüm türkçe kelimeleri de lisansladı. Bilginize


olur mu öyle şey kaç kelime var nasıl lisanslasın hepsini :)
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