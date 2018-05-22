Citroen C5 Aircross, 24 Mayıs'ta Avrupa'ya tanıtılacak

Citroen, geçen yıl Çin'de satışa sunduğu yeni C5 Aircross'u bu hafta Avrupa'ya tanıtacak. Fransız otomobil üreticisi sosyal medya hesabı aracılığı ile yayınladığı gönderide yeni SUV'un Avrupa'ya gelişini 24 Mayıs'ta duyuracağını açıkladı. Citroen C5 Aircross bu sonbaharda Avrupa genelindeki showroomlarda yerini almış olacak.

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Peugeot 3008, 5008 ve Opel Grandland X ile aynı altyapıyı paylaşan Citroen C5 Aircross, kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. İkinci nesil Nissan Qashqai ve beşinci nesil Toyota RAV4 gibi araçlar ile rekabet edecek otomobilin Çin'de satılan versiyonuyla mı yoksa güncellenmiş şekilde mi Avrupa'ya geleceği bilinmiyor.

Hibrit versiyonu da var

C5 Aircross'un iç kısmı 12.3 inç dijital gösterge paneli, 8 inçlik bir bilgi-eğlence sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı ve diğer fonksiyonlarla donatılmış durumda. Araç, Çin Halk Cumhuriyeti'nde altı ileri otomatik şanzımanın eşlik ettiği, 165 ve 200 beygir güç üretebilen iki benzinli motorla sunuluyor.

Yeni C5 Aircross'un ayrıca iki elektrik motoruyla 300 beygirlik kombine güç çıkışına ulaşabilen e-AWD (elektrikli dört tekerlekten çekiş) sistemiyle donatılmış fişli hibrit versiyonu da bulunuyor.

https://www.facebook.com/Citroen/videos/10156208972387936/