Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Citroen C5 Aircross, 24 Mayıs'ta Avrupa'ya tanıtılacak

Geçtiğimiz sonbahardan bu yana Çin'de satılan yeni Citroen C5 Aircross sonunda Avrupa pazarına geliyor. Fransız otomobil devinin 24 Mayıs'ta Avrupa'ya tanıtacağı araç sonbaharda showroomlarda olacak.
1 yıl
6,5b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Citroen, geçen yıl Çin'de satışa sunduğu yeni C5 Aircross'u bu hafta Avrupa'ya tanıtacak. Fransız otomobil üreticisi sosyal medya hesabı aracılığı ile yayınladığı gönderide yeni SUV'un Avrupa'ya gelişini 24 Mayıs'ta duyuracağını açıkladı. Citroen C5 Aircross bu sonbaharda Avrupa genelindeki showroomlarda yerini almış olacak.
Ayrıca Bkz. "Toyota, hibrit C-HR için yerli batarya fikrine sıcak bakıyor"
Peugeot 3008, 5008 ve Opel Grandland X ile aynı altyapıyı paylaşan Citroen C5 Aircross, kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. İkinci nesil Nissan Qashqai ve beşinci nesil Toyota RAV4 gibi araçlar ile rekabet edecek otomobilin Çin'de satılan versiyonuyla mı yoksa güncellenmiş şekilde mi Avrupa'ya geleceği bilinmiyor.

Hibrit versiyonu da var

C5 Aircross'un iç kısmı 12.3 inç dijital gösterge paneli, 8 inçlik bir bilgi-eğlence sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı ve diğer fonksiyonlarla donatılmış durumda. Araç, Çin Halk Cumhuriyeti'nde altı ileri otomatik şanzımanın eşlik ettiği, 165 ve 200 beygir güç üretebilen iki benzinli motorla sunuluyor.
Yeni C5 Aircross'un ayrıca iki elektrik motoruyla 300 beygirlik kombine güç çıkışına ulaşabilen e-AWD (elektrikli dört tekerlekten çekiş) sistemiyle donatılmış fişli hibrit versiyonu da bulunuyor.

https://www.facebook.com/Citroen/videos/10156208972387936/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kaiser75 12 ay en beğenilen
dıştan beğendim ama içini beğenmedim hoş gerçi banane sanki param varda alabileceğim
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ornapsen 12 ay
iç mekan çok hoşuma gitti.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BabyLatte 11 ay
C3 cross u çok begenmistim canlı mavi rengini gördüm aşık oldum hatta HDİ dizel motorları çok ekonomik bunuda çok beğendim PSA citroen pejo yeni araçlarında çığır acıyor resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turgay0651 11 ay
Picassolarin yerine bu satılacak galiba artik.5008de SUV oldu MPV sınıfını öldürmeye ant icmisler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silenforce 11 ay
C4 Cactus gibi yanında süngerler olmadığı için daha güzel olmuş bence,en azından daha oturaklı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 11 ay
@Silenforce: Keşke o süngerler olsaymış, aracımda çizik içinde olan tek yerler kapılar. Maalesef insanlarımız toplu park yerlerinde kapılarını düzgün açmayı bir türlü öğrenemediler. Bir ara yetkili servisten sorayım, olursa aracıma taktırayım diye bile düşündüm, o derece.
@turgay0651: +1 SUV alacak olsam Citroen tercih edeceğim ilk markalardan biri değil kesinlikle ama MPV alacak olsam aklıma gelecek ilk marka. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum cidden. PSA grup olsam Peugeot'u SUV, Citroen'i MPV olarak devam ederdim (malum modellerinde).
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 11 ay Silenforce
@Silenforce: Keşke o süngerler olsaymış, aracımda çizik içinde olan tek yerler kapılar. Maalesef insanlarımız toplu park yerlerinde kapılarını düzgün açmayı bir türlü öğrenemediler. Bir ara yetkili servisten sorayım, olursa aracıma taktırayım diye bile düşündüm, o derece.
@turgay0651: +1 SUV alacak olsam Citroen tercih edeceğim ilk markalardan biri değil kesinlikle ama MPV alacak olsam aklıma gelecek ilk marka. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum cidden. PSA grup olsam Peugeot'u SUV, Citroen'i MPV olarak devam ederdim (malum modellerinde).
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ornapsen 12 ay
iç mekan çok hoşuma gitti.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 12 ay en beğenilen
dıştan beğendim ama içini beğenmedim hoş gerçi banane sanki param varda alabileceğim
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Android'in geciken güncellemelerine çare: Treble 1 yıl Avrupa Parlamentosu, Zuckerberg'in veri gizliliği toplantısını canlı yayınlayacak 1 yıl Apollo uygulaması iPhone kameralarıyla harika işler yapıyor 1 yıl Mobileye'ın sürücüsüz aracı yapmaması gereken şeyi yaptı 1 yıl Avrupa Patent Ofisi sıralamasında Vestel tek Türk şirketi oldu 1 yıl Epic Games, Fortnite oyuncularına 100 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı 1 yıl Fujifilm X-T100'ün ilk görüntüsü sızdırıldı 1 yıl "2040 yılında otobüslerin yüzde 80'i elektrikli olacak" 1 yıl Güneş paneli kurulum maliyeti düşürülecek 1 yıl Trump ve Çin anlaştı: ABD, ZTE'nin satış yasağını kaldırıyor 1 yıl İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi 1 yıl Tesla Model 3'ün fren sistemi sınıfta kaldı 1 yıl Adobe, E-ticaret platformu Magento'yu 1.68 milyar dolara satın aldı 1 yıl Türkçe Google Asistan için Beta kayıtları başladı 1 yıl Xiaomi Mi 8 fiyatı ve varyantları sızdırıldı 1 yıl İlk Nvidia G-Sync uyumlu monitörler servet değerinde 1 yıl Aston Martin, yeni Vantage modelinin seri üretimine başladı 1 yıl New York şehri 12K çözünürlüğünde filme alındı 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 yaz ortasında gelecek 1 yıl Xiaomi Mi 8 tanıtım tarihi kesinleşti! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Citroen C5 Aircross, 24 Mayıs'ta Avrupa'ya tanıtılacak Sonraki Samsung'dan Wear OS ile çalışan akıllı saat geliyor: Galaxy Watch 1 yıl 2033 yılında yapay zeka sayesinde 22 bin yaşam kurtarılabilir 1 yıl Battlefield V'in ilk kısa videosu yayınlandı: "İkinci Dünya Savaşı" teması resmileşti 1 yıl Sadaka ve zekâtta kripto para dönemi başlıyor 1 yıl Hitler'in diş analizi sonucu, Führer intihar etmedi tezlerini çürüttü 1 yıl En iyisi, en pahalısı "Nanoleaf Aurora incelemesi" 1 yıl Google Duo'ya ekran paylaşımı özelliği geldi 1 yıl TeenSafe çocuk güvenliği uygulaması veri sızdırıyor 1 yıl Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? [Anket #8] 1 yıl UniKasko ile kasko lüks değil ihtiyaç 1 yıl Nokia X6 stokları satışa çıktıktan 10 saniye içinde tükendi 1 yıl Uygun fiyatlı Galaxy S8 tanıtıldı! Karşınızda Samsung Galaxy S Light Luxury 1 yıl LG orta sınıf Q7 modelini resmen duyurdu 1 yıl Samsung Galaxy J6 ve J4 resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Nvidia'nın geliştirdiği yapay zeka, insan hareketlerini izleyerek öğreniyor 1 yıl Kanadalı Astronot: “Uzayda tek başımıza olduğumuzu düşünmüyorum” 1 yıl Saniyeler içinde şarj olan 3D pil üretildi 1 yıl Tesla, araçlarında kullandığı yazılımın kaynak kodlarını yayınladı 1 yıl Toyota, hibrit C-HR için yerli batarya fikrine sıcak bakıyor 1 yıl İkinci kez halka arz edilecek Aselsan’ın TV reklamı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim