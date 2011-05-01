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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D pasif soğutmalı Radeon HD 6750 CoolStream modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,3b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, pasif soğutmalı Radeon HD 6750 CoolStream modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli Juniper GPU'sundan güç alan ekran kartı, genel olarak Radeon HD 5750 modelinin bazı özelliklerle güncellenmiş yeni versiyonu olarak ta nitelendirilebilir. 720x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor.

Pasif soğutma sistemi sayesinde sessiz çalışan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve DisplayPort konnektörlerini kullanan Club3D Radeon HD 6750 CoolStream Edition modelinin yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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CoreXXX 8 yıl
his hd 6850 icQ var bende tam yükde kulağını dibine dayamadan ses çıkmıyor. o yüzden bence şu anki fanlı olanlar daha iyi en azından çok serin şimdi bu 60 derecenin üstünde çalışır
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CoreXXX 8 yıl
his hd 6850 icQ var bende tam yükde kulağını dibine dayamadan ses çıkmıyor. o yüzden bence şu anki fanlı olanlar daha iyi en azından çok serin şimdi bu 60 dserecenin üstünde çalışır
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YusufKARA61 8 yıl
Xfx aldm 6850 tek fan ve fani yuzde 40 dan yukarida caliatirdgmda kasa havalanacak gibi oluyo:) pasif sogutuculu kart kullaniyordumda o yuzden fanli kart bana cok sesli geliyor.
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Cremiesto 8 yıl
Aman casper görmesin ultra süper multi silent teknoloji der 2gb paylaşımlı yazar 4bine satar :D
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CrySystem 8 yıl

Cremiesto

Aman casper görmesin ultra süper multi silent teknoloji der 2gb paylaşımlı yazar 4bine satar :D


Casper kadar büyüseydin, sen de yapardın emin ol
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DH Misafiri 8 yıl
uygun olur piyasadaki yeni kartlar da sessiz çalışıyor bende xfx 6850 var çift fanlı tam yükte sıfır ses diye bilirim
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junex 8 yıl
Uygun olsa alirim. Sessiz kasa favorim :)
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ironblood19 8 yıl
üstüne 1000 devir/dk ve altında dönen bir 12 cm fan çektin mi, kafalar da rahat, Vga da rahat
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ghost recon advanced 8 yıl
kartın soğutması çok şekil duruyor fiatı uygun olur bu kartın
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