Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, pasif soğutmalı Radeon HD 6750 CoolStream modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli Juniper GPU'sundan güç alan ekran kartı, genel olarak Radeon HD 5750 modelinin bazı özelliklerle güncellenmiş yeni versiyonu olarak ta nitelendirilebilir. 720x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor.

Pasif soğutma sistemi sayesinde sessiz çalışan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve DisplayPort konnektörlerini kullanan Club3D Radeon HD 6750 CoolStream Edition modelinin yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.