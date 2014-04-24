Çocukların daha güvenli bisiklet sürmesi için geliştirilen faydalı sistem: MiniBrake

Bisiklet kullanmayı oldukça seven çocuklar, bisikletlerin çabuk şekilde hızlanabiliyor olması nedeniyle birçok tehlikeyle baş başa kalabiliyorlar. Özellikle hafif eğimli yollarda kontrolü çabuk kaybedebilen ve aktif trafik içerisine girebilen çocuklar için hazırlanan MiniBrake sistemi, ebeveynlere kablosuz bir fren sağlıyor ve hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Hemen her bisiklet modelinin arka lastiği üzerine takılabilecek şekilde tasarlanan MiniBrake sistemi, kablosuz olarak 50 metre içerisinde çalışma gösteriyor ve beraberinde gelen kumanda yardımıyla ebeveynlerin bisikleti durdurmasına imkan tanıyor. Basit anahtarlar ile kolayca montajlabilen ürün, yine kumanda üzerinden yapılan frenlemeyi iptal edebiliyor ve taşıdığı LED ışık sistemiyle batarya durumu hakkında görsel bildirim yapabiliyor. Pil bitmesi gibi istenmeyen durumlarda güvenlik amacıyla bisikleti otomatik olarak durduran MiniBrake, belirtildiği kadarıyla bisikletleri 50 cm gibi bir mesafede durduruyor ve böylece çocukları üzerinden atmıyor.

Site üzerinde koyduğu 75,000$ hedefin bitimine 18 gün kala 4,427$'lık kısmını toplamayı başaran MiniBrake, yapılacak en az 80$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/minibrake-to-make-cycling-safer-for-kids-all-over-the-world#home