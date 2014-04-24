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Çocukların daha güvenli bisiklet sürmesi için geliştirilen faydalı sistem: MiniBrake

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çocukların daha güvenli bisiklet sürmesi için geliştirilen faydalı sistem: MiniBrake
Bisiklet kullanmayı oldukça seven çocuklar, bisikletlerin çabuk şekilde hızlanabiliyor olması nedeniyle birçok tehlikeyle baş başa kalabiliyorlar. Özellikle hafif eğimli yollarda kontrolü çabuk kaybedebilen ve aktif trafik içerisine girebilen çocuklar için hazırlanan MiniBrake sistemi, ebeveynlere kablosuz bir fren sağlıyor ve hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.
Hemen her bisiklet modelinin arka lastiği üzerine takılabilecek şekilde tasarlanan MiniBrake sistemi, kablosuz olarak 50 metre içerisinde çalışma gösteriyor ve beraberinde gelen kumanda yardımıyla ebeveynlerin bisikleti durdurmasına imkan tanıyor. Basit anahtarlar ile kolayca montajlabilen ürün, yine kumanda üzerinden yapılan frenlemeyi iptal edebiliyor ve taşıdığı LED ışık sistemiyle batarya durumu hakkında görsel bildirim yapabiliyor. Pil bitmesi gibi istenmeyen durumlarda güvenlik amacıyla bisikleti otomatik olarak durduran MiniBrake, belirtildiği kadarıyla bisikletleri 50 cm gibi bir mesafede durduruyor ve böylece çocukları üzerinden atmıyor.
Site üzerinde koyduğu 75,000$ hedefin bitimine 18 gün kala 4,427$'lık kısmını toplamayı başaran MiniBrake, yapılacak en az 80$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Çocukların daha güvenli bisiklet sürmesi için geliştirilen faydalı sistem: MiniBrake

https://www.indiegogo.com/projects/minibrake-to-make-cycling-safer-for-kids-all-over-the-world#home Yorum Yaz
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DubSteq 5 yıl en beğenilen
bunun asıl amacı çocuk ana yola fırlarken durdurmak içindir.
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Adam. 5 yıl
Burada ki amacın çocuğunuzun sizden uzaklaştığı, ana yola çıkma durumu veya olası bir tehlike öncesinde size engelleme fırsatı verip belki de çocuğunuzun hayatını bu alet vesilesiyle kurtarabilmeniz olduğunu anlamadınız mı? Burada ki amaç çocuğunuzu korumak. Düşe düşe öğrensin demek ne derece doğrudur? Ben düştüm çocuğumda düşsün mantığımıdır? Nedir bu anlamış değilim. Her anne-baba çocuklarını korumak ister. Her insan çocukların zarar görmemesini ister. Sizde bunu istersiniz. Dolayısıyla bu sistemde çok faydalı ve koruyucu bir sistemdir. Umarım gerekli desteği görüp bir an önce üretime başlarlar.
Burada ki amacın çocuğunuzun sizden uzaklaştığı, ana yola çıkma durumu veya olası bir tehlike öncesinde size engelleme fırsatı verip belki de çocuğunuzun hayatı...
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DH Misafiri 5 yıl
o iyiymiş
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KızlarınHayranOlduğuAdam 5 yıl
Ulan hatirlarimda arka frenim bozulmustu yokustan asagi inerken on freni sıktığım gibi takla atip otobuse carpmistim tabi baya kan akti ama ogrenmek icin gerekli
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tamtamam 5 yıl
çıksın piyasaya parası mühim değil alacağım.
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varevolverine 5 yıl
Kumanda etki alanından çıkınca ya da pil bitince otomatik fren devreye giriyormuş ama otomatik frenin de çocuğu tehlikeye sokmayacağının garantisi ne?
Çocuk tam arabanın önünden kıl payı kurtulacakken otomatik fren devreye girerse ne olacak ya da her hangi bir acil durumda bisikleti hayati bir şey için kullanacakken ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Metabolism 5 yıl varevolverine
varevolverine
Kumanda etki alanından çıkınca ya da pil bitince otomatik fren devreye giriyormuş ama otomatik frenin de çocuğu tehlikeye sokmayacağının garantisi ne?
Çocuk tam arabanın önünden kıl payı kurtulacakken otomatik fren devreye girerse ne olacak ya da her hangi bir acil durumda bisikleti hayati bir şey için kullanacakken ?

Bunu merak ediyorum bende
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arel.gr 5 yıl
montaj sekli yeterince stabil degil.
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er-soy 5 yıl
Ergenler ve aile babaları nasılda belli oluyor yazdıklarından. Benimde 2 küçük çocuğum var, çok mantıklı bir tasarım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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laroz 5 yıl er-soy
er-soy

Ergenler ve aile babaları nasılda belli oluyor yazdıklarından. Benimde 2 küçük çocuğum var, çok mantıklı bir tasarım.

Gerçekten ergen kontrol haberi olmuş
Süt çocukları alsın diyenler olmuş sanki onlar kımız sütüyle büyütüldü
Ana Baba için her çocuk süt çocuğudur, göz bebeğidir. Her saniye yanında olmak tabi ki mücadele yeteneğinin gelişmesini kötü etkiler biraz yalnız bırakmak gerekir ama gözün, kulağın üstünde olacak çocuk farketmeyecek, çocuk böyle yetiştirilir. Saldım çayıra mevlam kayıra dedin mi görüyoruz sokaklarda ne yetişkinler var çocukluklarındaki sorunlar yüzünden adam olamamışlar!
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Adam. 5 yıl
Burada ki amacın çocuğunuzun sizden uzaklaştığı, ana yola çıkma durumu veya olası bir tehlike öncesinde size engelleme fırsatı verip belki de çocuğunuzun hayatını bu alet vesilesiyle kurtarabilmeniz olduğunu anlamadınız mı? Burada ki amaç çocuğunuzu korumak. Düşe düşe öğrensin demek ne derece doğrudur? Ben düştüm çocuğumda düşsün mantığımıdır? Nedir bu anlamış değilim. Her anne-baba çocuklarını korumak ister. Her insan çocukların zarar görmemesini ister. Sizde bunu istersiniz. Dolayısıyla bu sistemde çok faydalı ve koruyucu bir sistemdir. Umarım gerekli desteği görüp bir an önce üretime başlarlar.
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Pi 5 yıl
Çocukken biz onu beleşe getirirdik. Yokmu arka lastiğin araya pet şişe sıkıştıran :D
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halitozbasli 5 yıl
Muhtemelen gerekli fonu toplayamayacak ama bence yararlı bir fikir. Benim oglan fren yapmayı ögrendi ama yinede panik durumda elinizin altında böyle bir kumanda olması büyük bir dert ve tasadan kurtarır.
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Prozacc 5 yıl
Çok faydalı bir buluş ve çatır çatır satar bu alet...

Adı üstünde "Çocuk" düşe kalka öğrenir ama kolu bacağı kırabilir de.Başa gelmediğine şükretmek gerekir...
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DubSteq 5 yıl en beğenilen
bunun asıl amacı çocuk ana yola fırlarken durdurmak içindir.
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