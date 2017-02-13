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Çocukların saat 8’den sonra yemek yemesi obeziteye neden olmuyor

King’s College London tarafından yapılan bir araştırma, 18 yaşından küçük bireylerin akşam saat 8'den sonra yemek yemesinin obeziteye neden olmadığını ortaya koydu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çocukların saat 8’den sonra yemek yemesi obeziteye neden olmuyor
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King’s College London’da görevli olan bilim insanları, çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından birisi olan obezitenin, akşam saat 8’den sonra yenilen yemek ile bağlantılı olmadığını buldu. Sadece çocuk yaştaki bireyleri kapsayan araştırma; 4-10 yaş arasında bulunan 768 çocuğun ve 11-18 yaş arasında bulunan 852 çocuğun yemek yeme düzenlerinin incelenmesiyle yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre saat 8’den önce yenen yemeklerle, saat 8’den sonra (10’a kadar) yenen yemekler arasında kayda değer hiçbir fark yok. Geç saatte yemek yemenin obeziteyi tetikleyebileceği fikrini destekleyen eski araştırmalar, bu saatlerde yemek yiyen çocukların metabolizma saatinin değişime uğradığını iddia ediyordu. Bu araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte obezitenin saatle değil, yenen yemeğin içeriğiyle ilişkili olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Araştırma ekibine dahil olan Dr. Gerda Pot, elde ettikleri verilerle yeni bir araştırmaya başlayacaklarını ve bu sefer uyku saatleriyle obezite arasında bir bağlantı arayacaklarını dile getirdi. 

Obezite, çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından birisi. Güncel sayımlara göre dünya genelinde çocukların yaklaşık yüzde 10’u fazla kilolu ve yaklaşık yüzde 3’ü obez olarak kabul ediliyor. Fazla kiloluk ve obezite, birçok çocuğun ilerleyen yaşlarda şeker hastası olmasına veya kalp rahatsızlığı yaşamasına neden oluyor.


http://sciencebulletin.org/archives/1841.html Yorum Yaz
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oray 2 yıl en beğenilen
haber iyi güzel de... kendi kategorisinde bile haber değeri düşük haberi donanimhaber.com a koyuyorsunuz!
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12 Angry Men 2 yıl
Çocuklar iyi beslenmeli büyüdükleri için kilo almazlar. Kilo aldıran şeyler abur cuburlardır hiçbir faydası yok onların.
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selcuksert38 2 yıl
araştırma foncusu kim mc donalds mı burger king mi veya daha başka fast food zinciri mi?
her habere inanmayın. zamanında sigara ve şarap için de benzer reklamvari araştırma yayınlar yapılıyor/yapıldı.
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oray 2 yıl en beğenilen
haber iyi güzel de... kendi kategorisinde bile haber değeri düşük haberi donanimhaber.com a koyuyorsunuz!
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Unbelievable7 2 yıl
Cogunlukla aksam yemegini 8 den sonra yerim tatillerde gece yemek yemisligim coktur pizza makarna gibi yuksek kalorili yemekler yedim kilom 56 60 arasi gidiyor boy 170
Sadece diger yerlerden bagimsiz sekilde gobek bolgesi biraz yagli onun nedeni de yemek yedikten sonra uyumak sanirim
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