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Coffee Lake işlemcili Dell XPS 13 duyuruldu

İnce dizüstü bilgisayar sınıfında en beğenilen modellerden birisi olan Dell XPS 13, Intel’in Coffee Lake işlemcileri ile artık çok daha güçlü bir profil sunacak.
1 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in Coffee Lake mimarisini temel alan sekizinci nesil Core işlemci ailesi yavaş yavaş piyasada boy göstermeye başladı. İlk örneklerden birisi Dell'in XPS 13 ince dizüstü modeli oldu.

Daha güçlü

Intel yeni seride ilk olarak taşınabilir cihazlara yönelik işlemci modellerini piyasaya çıkaracağını duyurmuştu. Enerji verimliliği odaklı olmasına rağmen özellikle ince dizüstü modellerinde bir önceki nesle göre yüzde 15-20 performans artışı yaşandığı ifade ediliyor. Yeni Dell XPS 13 modeli de bu avantajı kullanacak. Zaten bu seri sınıfının en iyisi olarak gösteriliyordu. Şimdi daha da iyi oldu.

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Yeni modelde 1.8GHz hızında çalışan Intel Core i7 ve 1.6GHz hızında çalışan Core i5 işlemcilere yer vermiş. Tasarım zaten çok beğenildiği için geçen yılın çizgilerine dokunulmamış. Modelin diğer donanım özellikleri de aynı. 13.3 inçlik ince çerçeveli ekran, Full HD veya 3200x1200 piksel çözünürlük seçeneği, 8GB LPDDR3 RAM, Killer 1535 WiFi, 128GB veya 256GB depolama kapasitesi bunlar arasında.

Modelin Core i7 işlemcili versiyonu 12 Eylül tarihinde piyasada olacak. Core i5 işlemcili versiyon ise Ekim ayında geliyor. Başlangıç fiyatlarının ise 1200$-1400$ şeklinde olması bekleniyor. Bu modelin yanında Dell Inspiron serisinde de Coffee Lake tabanlı işlemcilere yer verilecek. Bu seri de yılın sonlarına doğru piyasada olacak.

 

http://www.ubergizmo.com/2017/08/latest-dell-xps-13-models-8th-gen-intel-core-processors/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bodysolid 1 yıl
MacBook Air den sonra dell xps 9370 alınır mı sizce? aynı kaliteyi verir mi? özellikle klavye ve tourchpad de.
bir de bu xps 9370 ne zaman çıkar türkiyede? yurtdışında 2 aydır satılıyor ama türkiyede yok ne yazıkki halen?
dell ürünlerini en erken hangi firma satıyor?
teşekkürler
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bortecine09 1 yıl
Bu ürünü yazılım geliştirme işinde kullanan arkadaşlar var mı?
Macbook Pro Early 2015 8Gb ramli modelini kullanıyorum. Fakat Java Development işlemlerinde projenin 5M satırlık bir projenin . 2 3 versiyonunu intellij ideada açarak kullanmam gerekiyor. Benzer ortam veya iş yükünde xps serisi kullanan arkadaşlar varsa yorum atabilir mi? Merakla bekliyorum cevaplarınızı.
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Windows modellerin en iyisi. Dell ve Apple hariç bilgisayar kullanmam artık.
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Mr. Jingles 1 yıl
Açıklama olmadığına göre herhalde rezil bir ekran kartı var.
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SONEKTRA 1 yıl Mr. Jingles
Xps 13 te ekran kartı olmuyor bildiğim kadarıyla yabi intel hd graphics
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FIRAT_G_ 1 yıl
Ozellikle 4.7 inclik A3 e gelirde efsane olur. Fiyatina bakilmaksizin alinir
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