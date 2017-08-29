Coffee Lake işlemcili Dell XPS 13 duyuruldu

Intel'in Coffee Lake mimarisini temel alan sekizinci nesil Core işlemci ailesi yavaş yavaş piyasada boy göstermeye başladı. İlk örneklerden birisi Dell'in XPS 13 ince dizüstü modeli oldu.

Daha güçlü

Intel yeni seride ilk olarak taşınabilir cihazlara yönelik işlemci modellerini piyasaya çıkaracağını duyurmuştu. Enerji verimliliği odaklı olmasına rağmen özellikle ince dizüstü modellerinde bir önceki nesle göre yüzde 15-20 performans artışı yaşandığı ifade ediliyor. Yeni Dell XPS 13 modeli de bu avantajı kullanacak. Zaten bu seri sınıfının en iyisi olarak gösteriliyordu. Şimdi daha da iyi oldu.

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Yeni modelde 1.8GHz hızında çalışan Intel Core i7 ve 1.6GHz hızında çalışan Core i5 işlemcilere yer vermiş. Tasarım zaten çok beğenildiği için geçen yılın çizgilerine dokunulmamış. Modelin diğer donanım özellikleri de aynı. 13.3 inçlik ince çerçeveli ekran, Full HD veya 3200x1200 piksel çözünürlük seçeneği, 8GB LPDDR3 RAM, Killer 1535 WiFi, 128GB veya 256GB depolama kapasitesi bunlar arasında.

Modelin Core i7 işlemcili versiyonu 12 Eylül tarihinde piyasada olacak. Core i5 işlemcili versiyon ise Ekim ayında geliyor. Başlangıç fiyatlarının ise 1200$-1400$ şeklinde olması bekleniyor. Bu modelin yanında Dell Inspiron serisinde de Coffee Lake tabanlı işlemcilere yer verilecek. Bu seri de yılın sonlarına doğru piyasada olacak.