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Huawei dört yeni MediaPad tableti tanıttı

Tablet pazarında halen pes etmeyen birkaç üreticiden birisi olan Çinli Huawei, orta ve giriş seviyesi segmente yönelik olarak 4 yeni MediaPad tablet modeli duyurdu.
1 yıl
2,4b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android tablet pazarı son dönemde oldukça durgunlaştı. Pazarın önemli isimleri artık çok daha uzun aralıklarla ürün duyuruyor. Bunlardan birisi olan Huawei pazara dört yeni MediaPad tablet modeli sunuyor. İkisi orta seviyeye ikisi de giriş seviyesine yakın tasarlanmış.

MediaPad T3

Giriş seviyesine hitap eden MediaPad T3 serisinde iki farklı model mevcut. 8 ve 10 inçlik boyutlara sahip olan modeller 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Kötü haber: HTC ya satılacak ya bölünecek"

Modellerde Snapdragon 425 yonga seti, 16GB dahili kapasite, 2GB RAM, 4800mAh kapasiteli batarya, Android 7.1.1 işletim sistemi ortak özellikler. 8 inçlik modelin fiyatı 139$ iken 10 inçlik modelin fiyatı 159$ olarak belirlenmiş.

MediaPad M3 Lite

Adının aksine MediaPad M3 Lite serisi biraz daha iyi özelliklere sahip. 8 ve 10 inçlik modeller 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor. Snapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM, 16GB dahili kapasite ve Android 7.1.1 işletim sistemi ortak. 8 inçlik modelde 4800mAh kapasiteli batarya, 10 inçlik modelde ise 6600mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Fiyatlar ise 199$ ve 249$ şeklinde sıralanıyor. Satışlar başladı. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/08/25/huawei-releases-four-new-mediapad-tablets-8-10-inch-screens/ Yorum Yaz
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yaki83 1 yıl
Evet cocuk oyuncagi.. ama sadece cocuk oyuncagi degil, ablalar dizi izliyor bazen abilerde online oyun oynuyor clash of clans gibi
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EyeCoral 1 yıl
Muhakkak çok az da olsa başka amaçla kullananlar da vardır ama İOS olsun veya Android olsun tüm tabletler çocukların oyuncağı, başka hiçbirşeye yaramıyorlar
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Marmarali 1 yıl
X3 yada m4 çıksaydi ya
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