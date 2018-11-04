Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor

Nvidia’nın Ray Tracing özelliği ile öne çıkardığı yeni Turing GPU’lu kartı RTX 2080 Ti’larda gelen haberlere ciddi sorunlar yaşanıyor. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
15,3b
1
96
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
GPU devi Nvidia’nın DLSS ve Ray Tracing ile desteklediği Turing kartlarından RTX 2080 Ti lanse edildiği dönemde hatırlayacağınız üzere performansından ziyade sahip olduğu yüksek fiyat etiketiyle donanım dünyasında adından söz ettirmişti. Bazı çevrelerin performans kanadında beklentisini de karşılayamayan kart ortaya çıkan sorunla gündemde yer edinmeyi yeniden başardı.

Görüntüde bozulmalar yaşanıyor

Nvidia’nın forumu başta olmak üzere Reddit gibi platformlardaki açılan konulara göre RTX 2080 Ti sahipleri görüntüde bozulmalar, mavi ekran, siyah ekran, görüntüde yırtılmalar ve hiç çalışmayan ekran kartlarından şikayetçiler. Temel olarak Founders Edition modellerinde yaşanan problem ayrıca özel tasarım Asus ve Gigabyte modellerinde de görülmekte. Ek olarak az da olsa RTX 2080'lerde de benzer sorunların rapor edildiğini belirtelim

Değişimden gelen yeni kartta da sorun yaşanmış 

Servise gönderilen kartlar için birebir değişim kararı çıkarken geri gönderilen bazı turing çözümlerinde tekrar ayın sorunun yaşanması sorunun kronik bir durum olabileceğini akıllara getiriyor. Görüntüde bozulmalar dolayısıyla belleklerden şüphelenilen kartlarda yapılan incelemelere göre VRM ünitelerinin bulunduğu tarafta yer alan VRAM modüllerinde yüksek sıcaklıklar ölçülmüş.
Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor
 

Sorunun altında yatan neden ne? 

Uzun süreli %100 yük altında bırakılan modelde yapılan ölçümlerden yapılan tahminlere göre GPU ile PWM arasında yer alan iletim yollarının M6 ve M7 olarak adlandırılan VRAM yongalarının çok yakınından geçmesinden dolayı bir sorun gelişmiş olabilir. Bazıları kartın GPU’sunda mimarisel bir hata dahi bulunabileceğini düşünüyorken bazıları ise Micron imzasını taşıyan GDDR6 belleklerin sorunun kaynağı olduğu görüşünde.
Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor
 
Şu an için Nvidia’dan sorunun nedeni ile ilgili açıklama gelmezken firma yaptığı açıklamada gelişmenin geniş çapta gerçekleşmediğini iddia etti. Öte yandan Gamer Nexus’tan Steve Burke’a göre bozulan kartların altında yatan neden VRAM modüllerinin aşırı ısınması olmayabilir zira Steve yaptığı testlerde hiç bir yonganın 81 dereceyi geçmediğini gözlemlemiş ki bu da 95 derece üst sınırının yeterince altında.

Buna karşın inceleme için gönderilen kartı incelerken kullanılan termal pedlerin farklı olduğunu farkeden editör, bellek kaynaklı problemleri halen olası sebepler arasında tutmakta.
Hatta inceleme amaçlı kullanıcılardan bozulan RTX 2080 Ti’larını talep eden Steve Burke’ın açıklayacağı sonuçlar donanım dünyası tarafından merakla beklenmekte. Konuyu yeterince dağıttımıza göre sözlerimizi noktalamamız yerinde olacaktır. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.
https://www.tomshardware.com/news/rtx-2080-ti-gpu-defects-launch,37995.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AidenPearce01 6 ay en beğenilen
Adamlar yapmış
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +118
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 6 ay
ver parayı al haydarı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 6 ay
Eğer milattan kalma 8880gt zamanında olmayan sorun 2018 de oluyorsa kusura bakmayın ama teknoloji para etmez benim gözümde.Apple ile yarışacak herifler aç gözlülükte.
Eğer milattan kalma 8880gt zamanında olmayan sorun 2018 de oluyorsa kusura bakmayın ama teknoloji para etmez benim gözümde.Apple ile yarışacak herifler aç gözlü...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
GameboyColor 2 ay
RTX deyince aklıma gelen o ışık efektleriyle fps sürünmesin diye oyunlarda kaybettiğimiz detaylar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Soldaki oyun 2013 yılının metrosu sağdakide RTX metrosu.
Nvidia gibi bir şirket var ortada planlı eskitme yapan, şimdide rtx belasını çıkardılar oyunlar hepten konsol oyununa dönecek oyuncu dediğin adam nvidia gibi bir şirketin kartını almaz alıyorsa marka fanatiğidir oyunla alakası yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badmobil 2 ay
Hemen gidip Amd ekran kartı alıyorum. Yorumları okudukça gülüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Max Damage 2 ay
Allah aşkına bir kez olsun marka fanlığını bırakın arkadaş. Mesele AMD veya NVIDIA meselesi değil. Her iki firma da geçiş teknolojilerinde insanları kobay olarak kullanıyor maalesef. Devasa paralar verip aldığımız, aldığınız kartlar bug dolu oluyor ve adamlar sizden aldıkları geri dönüşlerle yeni versiyon atıyorum RTX 2090 kartlarda bu hataları yok ediyor. Olan dişinden tırnağından artırdığını 2080'e gömenlere oluyor.
Peki ATI/AMD çok mu matah? 2010'da HD5970 alma hatasına düştüm. Şimdi 2080 neyse o zaman 5970 oydu. O dönemim en baba kartıydı yani. Ama kartı içindeki hatalar yüzünden bir gün bile ağız tadıyla kullanamadım. Sonra AMD de karttan desteğini çekip yeni versiyonları satışa sundu.
Siz firmaların fanboyluğunu yaparken onlar sizin cebinizi boşaltıyor. Uyanın artık.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 2 ay Max Damage
+1. Birebir aynı durum ve realite otomotiv sektörü ve müşterileri içinde aynen geçerli. Kusurlu araç piyasaya çıkıyor, çok sayıda kişi marka fanatikliği kaynaklı hemen gidip alıyor. Bir süre geçip kullanım deneyimleri sonucu kusurlar ve kronik sorunlar gün yüzüne çıkıyor. Üretici aynı modeli 2-3 sene içinde makyajlıyor. Olan ilk makyajsız versiyonu alan kişilere oluyor. Etik olmayan ama böyle işleyen ve insanları söğüşleyen ve insanlara gizli tester misyonu yükleyen iki sektör.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonerason 2 ay
bu sorunlar 2080 içinde geçerli mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jackdaniels™ 5 ay
youtube.com/...
2070 lerede isyan var uzaylı artifact lar her yerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 6 ay
HardOCP editörü Kyle Bennett satın aldığı 2 adet 2080Ti FE'den birisinin öldüğünü daha önce bir inceleme yazısında belirtmişti. Ölen kartın yerine gönderilen Samsung VRam'li 2080 Ti FE'nin de 8 saatlik bir kullanımın ardından öldüğü haberini yayınlamış. Bu durum yaşanan sorunların ardından şüpheyle yaklaşılan Micron'ların adını temize çıkartacak gibi. Bennett, ayrıca 5 yıllık NDA imzalamamış olmasına ve kartları kendi parasıyla satış almış olmasına da atıfta bulunmuş, kendilerine test için ücretsiz kart gönderilip de sorun yaşayan veya sorun yaşamasına rağmen bunu NDA nedeniyle belirt(e)meyen editörler var mıdır acaba? Kimbilir...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imfatalty 6 ay
Gtx1080'imi 20 serisi almak üzere satmıştım,
Araya giren olaylar yüzünden rx580'e downgrade yapmak zorunda kaldım. Şu konuyu okuyunca iyiki paraya sıkışmışım dedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 6 ay
Bu arada NVidia'dan ilk resmi açıklama geldi ve GeForce forumu moderatörü "RTX 2080 Ti Founders Edition: Contact Us" başlığıyla açtığı konuda şu açıklamayı yapmış:
Limited test escapes from early boards caused the issues some customers have experienced with RTX 2080 Ti Founders Edition.
We stand ready to help any customers who are experiencing problems.
Please visit www.nvidia.com/support to chat live with the NVIDIA tech support team (or to send us an email) and we’ll take care of it.

Kısaca testlerde ilk dönem PCB'lerde kullanılan bazı hatalı parçaların testlerde gözden kaçtığını ve bunun RTX 2080 Ti FE sahibi bazı müşterilerin yaşadığı sorunlara yolaçtığını belirtmişler.
forums.geforce.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fero01 6 ay
Insanlar karti alip problem yasayanlara neden hakettiler felan diyip seviniyor ben onu anlamadim... Cok ilginc milletiz gercekten.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 6 ay fero01
Çünkü millet olarak ulaşamadığımız her şey pistir, murdardır. Ve kimse onları kullanmamalıdır. Kullananların da Allah belasını versindir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acaluka 6 ay fero01
Bizim milletin hastalığı o hocam, yapacak bir şey yok. Bunu hayatın her anında yaşarsın. O karta o para verilir mi, bi telefona o kadar para bayılınır mı, o arabaya o para verilir mi, ulan bi eve o kadar para basılır mı, hatta ve hatta o kızla evlenilir mi vs.vs. Bayılırlar hayatınıza burun sokmaya, heves kırmaya. Fakir avuntusu hep...
Toptan deli ülkesi bizimki de haberimiz yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15263 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, turing ve
8 etiket daha rtx 2080 rtx 2080 ti nvidia rtx 2080 ti Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Sahte kimlik kartları ile 437 bin liralık Bitcoin hırsızlığı 6 ay Apple'ın iPhone XR üretimini azalttığı açıklandı 6 ay AMD Next Horizon etkinliği yarın yapılacak 6 ay 5000TL bütçeli, FHD oyuncu kasası "DH-A1 incelemesi" 6 ay Warcraft 3 geri dönüyor 6 ay MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor 6 ay Uber, ölümcül kazanın ardından tekrar otonom araç testlerine başlamak istiyor 6 ay Samsung katlanabilir telefonuyla ilgili yeni bir görsel paylaştı 6 ay Çift ekranlı ZTE Nubia X, 57 saniyede 100 bin adet sattı 6 ay Yeni iPad Pro 11 1TB ön inceleme 6 ay LG, 8K OLED TV'lerini 2019'da piyasaya sürecek 6 ay Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak 6 ay Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor! 6 ay Winklevoss kardeşler 5000 Bitcoin dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu 6 ay Elon Musk’un Tesla aracı uzay yolculuğuna devam ediyor 6 ay Overwatch için 6 yeni Lego seti geliyor 6 ay General Motors’un yeni projesi elektrikli bisiklet oldu 6 ay App Store fiyatlarına büyük zam! 6 ay Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor 6 ay Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor Sonraki Ridley Scott'ın yönettiği THY reklam filmi serisinin fragmanı yayınlandı 6 ay Cep telefonları, çok özel şartlar altında kansere sebep olabilir 6 ay Arsenal ile profesyonel makinalarda yapay zekâ dönemi başlıyor 6 ay Broadcom, Volkswagen'e 1 milyar dolarlık patent ihlali davası açtı 6 ay Coinbase BAT desteğini başlattı 6 ay Yeni geliştirilen İngiliz robot, Mars'ta yaşam belirtisi arayacak 6 ay Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor 6 ay Motorola One Power Geekbench’de Android 9 Pie ile görüntülendi 6 ay Windows 10 sonunda Windows 7'yi geçmeye çok yakın 6 ay 2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak 6 ay Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor 6 ay Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro 6 ay Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak 6 ay Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Bilim adamları galaksimizin ortasındaki süper kütleli karadeliğe ait delil buldular 6 ay Diablo: Immortal mobil cihazlar için duyuruldu 6 ay Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği 6 ay Türkiye'deki iPhone kullanıcıları burger, Android kullanıcıları da pizza seviyor 6 ay Kuş yumurtalarının renkli olmasının nedeni: dinozorlar! 6 ay Dünyanın plastikten yapılma ilk aerojeli geliştirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim