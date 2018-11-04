Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor

GPU devi Nvidia’nın DLSS ve Ray Tracing ile desteklediği Turing kartlarından RTX 2080 Ti lanse edildiği dönemde hatırlayacağınız üzere performansından ziyade sahip olduğu yüksek fiyat etiketiyle donanım dünyasında adından söz ettirmişti. Bazı çevrelerin performans kanadında beklentisini de karşılayamayan kart ortaya çıkan sorunla gündemde yer edinmeyi yeniden başardı.

Görüntüde bozulmalar yaşanıyor

Nvidia’nın forumu başta olmak üzere Reddit gibi platformlardaki açılan konulara göre RTX 2080 Ti sahipleri görüntüde bozulmalar, mavi ekran, siyah ekran, görüntüde yırtılmalar ve hiç çalışmayan ekran kartlarından şikayetçiler. Temel olarak Founders Edition modellerinde yaşanan problem ayrıca özel tasarım Asus ve Gigabyte modellerinde de görülmekte. Ek olarak az da olsa RTX 2080'lerde de benzer sorunların rapor edildiğini belirtelim

Değişimden gelen yeni kartta da sorun yaşanmış

Sorunun altında yatan neden ne?

https://www.tomshardware.com/news/rtx-2080-ti-gpu-defects-launch,37995.html

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Servise gönderilen kartlar için birebir değişim kararı çıkarken geri gönderilen bazı turing çözümlerindesorunun kronik bir durum olabileceğini akıllara getiriyor. Görüntüde bozulmalar dolayısıyla belleklerden şüphelenilen kartlarda yapılan incelemelere göreünitelerinin bulunduğu tarafta yer alanmodüllerindeölçülmüş.Uzun sürelibırakılan modelde yapılan ölçümlerden yapılan tahminlere göreilearasında yer alan iletim yollarınınolarak adlandırılanyongalarının çok yakınından geçmesinden dolayı bir sorun gelişmiş olabilir. Bazıları kartın GPU’sunda mimarisel bir hata dahi bulunabileceğini düşünüyorken bazıları ise Micron imzasını taşıyan GDDR6 belleklerin sorunun kaynağı olduğu görüşünde.Şu an için Nvidia’dan sorunun nedeni ile ilgili açıklama gelmezken firma yaptığı açıklamada gelişmenin geniş çapta gerçekleşmediğini iddia etti. Öte yandangöre bozulan kartların altında yatan neden VRAM modüllerinin aşırı ısınması olmayabilir zira Steve yaptığı testlerdegözlemlemiş ki bu dayeterince altında.Buna karşın inceleme için gönderilen kartı incelerken kullanılanolduğunu farkeden editör, bellek kaynaklı problemleri halen olası sebepler arasında tutmakta.Hatta inceleme amaçlı kullanıcılardan bozulan2080 Ti’larını talep edenaçıklayacağı sonuçlar donanım dünyası tarafından merakla beklenmekte. Konuyu yeterince dağıttımıza göre sözlerimizi noktalamamız yerinde olacaktır. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.