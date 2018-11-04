Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor

GPU devi Nvidia’nın DLSS ve Ray Tracing ile desteklediği Turing kartlarından RTX 2080 Ti lanse edildiği dönemde hatırlayacağınız üzere performansından ziyade sahip olduğu yüksek fiyat etiketiyle donanım dünyasında adından söz ettirmişti. Bazı çevrelerin performans kanadında beklentisini de karşılayamayan kart ortaya çıkan sorunla gündemde yer edinmeyi yeniden başardı.
Görüntüde bozulmalar yaşanıyor
Nvidia’nın forumu başta olmak üzere Reddit gibi platformlardaki açılan konulara göre RTX 2080 Ti sahipleri görüntüde bozulmalar, mavi ekran, siyah ekran, görüntüde yırtılmalar ve hiç çalışmayan ekran kartlarından şikayetçiler. Temel olarak Founders Edition modellerinde yaşanan problem ayrıca özel tasarım Asus ve Gigabyte modellerinde de görülmekte. Ek olarak az da olsa RTX 2080'lerde de benzer sorunların rapor edildiğini belirtelim
Değişimden gelen yeni kartta da sorun yaşanmışServise gönderilen kartlar için birebir değişim kararı çıkarken geri gönderilen bazı turing çözümlerinde tekrar ayın sorunun yaşanması sorunun kronik bir durum olabileceğini akıllara getiriyor. Görüntüde bozulmalar dolayısıyla belleklerden şüphelenilen kartlarda yapılan incelemelere göre VRM ünitelerinin bulunduğu tarafta yer alan VRAM modüllerinde yüksek sıcaklıklar ölçülmüş.
Sorunun altında yatan neden ne?Uzun süreli %100 yük altında bırakılan modelde yapılan ölçümlerden yapılan tahminlere göre GPU ile PWM arasında yer alan iletim yollarının M6 ve M7 olarak adlandırılan VRAM yongalarının çok yakınından geçmesinden dolayı bir sorun gelişmiş olabilir. Bazıları kartın GPU’sunda mimarisel bir hata dahi bulunabileceğini düşünüyorken bazıları ise Micron imzasını taşıyan GDDR6 belleklerin sorunun kaynağı olduğu görüşünde.
Buna karşın inceleme için gönderilen kartı incelerken kullanılan termal pedlerin farklı olduğunu farkeden editör, bellek kaynaklı problemleri halen olası sebepler arasında tutmakta.
https://www.tomshardware.com/news/rtx-2080-ti-gpu-defects-launch,37995.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Soldaki oyun 2013 yılının metrosu sağdakide RTX metrosu.
Nvidia gibi bir şirket var ortada planlı eskitme yapan, şimdide rtx belasını çıkardılar oyunlar hepten konsol oyununa dönecek oyuncu dediğin adam nvidia gibi bir şirketin kartını almaz alıyorsa marka fanatiğidir oyunla alakası yoktur.
Peki ATI/AMD çok mu matah? 2010'da HD5970 alma hatasına düştüm. Şimdi 2080 neyse o zaman 5970 oydu. O dönemim en baba kartıydı yani. Ama kartı içindeki hatalar yüzünden bir gün bile ağız tadıyla kullanamadım. Sonra AMD de karttan desteğini çekip yeni versiyonları satışa sundu.
Siz firmaların fanboyluğunu yaparken onlar sizin cebinizi boşaltıyor. Uyanın artık.
2070 lerede isyan var uzaylı artifact lar her yerde
Araya giren olaylar yüzünden rx580'e downgrade yapmak zorunda kaldım. Şu konuyu okuyunca iyiki paraya sıkışmışım dedim.
:))
Kısaca testlerde ilk dönem PCB'lerde kullanılan bazı hatalı parçaların testlerde gözden kaçtığını ve bunun RTX 2080 Ti FE sahibi bazı müşterilerin yaşadığı sorunlara yolaçtığını belirtmişler.
forums.geforce.com/...
Toptan deli ülkesi bizimki de haberimiz yok...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
15263 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, turing ve