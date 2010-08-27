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Commodore, Nvidia ION2'li klavye bilgisayar hazırlıyor

8 yıl
9,8b
1
13
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir döneme damgasını vuran, bir jenerasyon için adeta hafızalara kazınan Commodore efsanesini marka bazında yaşatma çabaları devam ediyor. Bir süre önce yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarıyla gündeme gelen Commodore, bu sefer de Nvidia ION2 tabanlı "hepsi bir arada" bilgisayar çözümüyle manşetleri süslüyor. Gelen bilgilere göre Commoder Amerika, tatil sezonu için Asus'un Eee Klavyesine benzeyen yani fiziksel olarak klavye formunda olan yeni bilgisayarı için hazırlıklara başlamış durumda.

Intel'in 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan ve Nvidia ION2 GPU'su ile hem 3D oyunlar hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunacak olan bilgisayar, sahip olduğu teknik özelliklerle sınıfında iddialı olabilir. 4GB DDR3 bellek kapasitesine, 1TB depolama sürücüsüne, DVD veya Blu-ray sürücüsüne, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine, çok formatlı kart okuycusuna ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI konnektörlerine sahip olacak.

Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen yeni bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Not: Haberdeki görsele Commodore C64'e aittir.


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DH Misafiri 4 yıl
Commodore bilgisayarı nerede bulurum.Combat lynx oyunu oynamak istiyorum.İnternetten nasıl oynanır.Teşekkür ederim.
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DH Misafiri 5 yıl
combat lynx oyun pc cdsini nerede bulurum.İnternetten nasıl oynarım.TEŞEKKÜR EDERİM.
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TheLastNinja 8 yıl
Bence en iyi oyun TheLastNinja idi. Bana göre hala en iyi oyundur nedense. Ne zaman müziklerini dinlesem, arada oynasam o günlere tekrar dönerim. Müzikleri örneğin harikaydı LN' nin. Zannediyorum o zaman oyunların bir ruhu vardı, severek, zevkle kodluyorlardı oyunları ve birde çocukluk yılları işte. İkisi birden en unutulmaz anlarımı kazımış ruhuma.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
load ,8,1 :))) degerini bilemedik c64un
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Ozn.Onl 8 yıl
commodore 64 hala çalışır vaziyette çatıda duruyor .
ne günlerdi beee :D sabah indiriyimde bi çalıştırayım özledim :D
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WinteR 8 yıl
Geçenlerde yıllar önce oynadığım C64 oyunlarında HawkEye'in oyun müziklerini dinledim, aman Allah'ım, zaman tüneline balıklama daldım, oyun başındayken geçen muhabbetler,okul sıkıntıları,televizyondaki diziler,hepsi etrafımda :) Zamanın hızını anlayamıyoruz.
Cover imaj çok iyidir, markanın logosuna da hayranımdır(Thalamus).
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lvlono 8 yıl
Ne günlerdi bee... Magnetik kaset okuycuya tornavida ile kafa (göz) ayarı yapana kadar belimiz çatlardı. Şimdilerde ise salona bu üründen bir tane alıp fantazi kıvamında nostalji yaşanabilir diye düşünüyorum:) işe yarar ama değilmi?
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TuVNeRa 8 yıl
lvlono

Ne günlerdi bee... Magnetik kaset okuycuya tornavida ile kafa (göz) ayarı yapana kadar belimiz çatlardı. Şimdilerde ise salona bu üründen bir tane alıp fantazi kıvamında nostalji yaşanabilir diye düşünüyorum:) işe yarar ama değilmi?

Birde ayar yaptım diye tam yarım saat oyunun yüklemesini bekleyip sonunda tekrar mavi ekrana çıkması.... çıldırmamak işten değildi.
En sevdiğim oyun ise Boulder Dash idi.
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djduke 8 yıl
zaten o görsel çıkacak ürüne ait değil ;)
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carloska 8 yıl

djduke

zaten o görsel çıkacak ürüne ait değil ;)


bende öle sandım senin mesajı okuyana kadar
.. yöneticimiz 25-35 yaş arası demiş ama ben geç girdim sanırım bilgisayar ortamına... marka olarak aklıma kazınmış sadece
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DH Misafiri 8 yıl
Süper haber fakat klavye kasası çok hantal, yüksek ve şu an 102 tuş klavyelerde standart olan pek çok tuş yok. Nostaljik anlamda iyi olsa da pratikte bu cihazın kullanılması çok zor.
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xMANİTUx 8 yıl
Evimin bir köşesinde 5.25 disk sürücüsü ile birlikte hala saklarım....Geri dönüş için biraz geç değilmi?
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Confusion 8 yıl
şu anda 25-35 yaş arasındaki herkesin hafızasının bir yerinde bu isim vardır. Bu doğal avantajı çıkardıkları ürünün pazarlamasında ne kadar başarılı kullanacaklar merak ediyorum...
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