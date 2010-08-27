Commodore, Nvidia ION2'li klavye bilgisayar hazırlıyor

Bir döneme damgasını vuran, bir jenerasyon için adeta hafızalara kazınan Commodore efsanesini marka bazında yaşatma çabaları devam ediyor. Bir süre önce yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarıyla gündeme gelen Commodore, bu sefer de Nvidia ION2 tabanlı "hepsi bir arada" bilgisayar çözümüyle manşetleri süslüyor. Gelen bilgilere göre Commoder Amerika, tatil sezonu için Asus'un Eee Klavyesine benzeyen yani fiziksel olarak klavye formunda olan yeni bilgisayarı için hazırlıklara başlamış durumda.

Intel'in 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan ve Nvidia ION2 GPU'su ile hem 3D oyunlar hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunacak olan bilgisayar, sahip olduğu teknik özelliklerle sınıfında iddialı olabilir. 4GB DDR3 bellek kapasitesine, 1TB depolama sürücüsüne, DVD veya Blu-ray sürücüsüne, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine, çok formatlı kart okuycusuna ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI konnektörlerine sahip olacak.

Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen yeni bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Not: Haberdeki görsele Commodore C64'e aittir.