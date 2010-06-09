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Computex 2010: Gigabyte'ın pasif soğutmalı Radeon HD 5750 Silent Cell modeli göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,1b
1
26
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarında yüksek performanslı ekran kartlarını sergileyen Gigabyte, daha çok medya bilgisayarlarını hedef alan pasif soğutmalı modellerini de gösterdi. Firma tarafından Computex 2010 fuarında tanıtılan yeni modellerden Radeon HD 5750, sahip olduğu soğutucu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Silent Cell serisi pasif soğutucusu ile aktif soğutmalı referans modele göre 18 derece daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 720x paralel işlem birimine sahip olan kart, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Standart saat hızlarında çalıştığı belirtilen ekran kartı, yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olduğu gibi Crossfire X ile çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. DVI, D-Sub ve HDMI portlarıyla donatılan Radeon HD 5750 Silent Cell, Gigabyte, tarafından HTPC'ler için ideal çözüm olarak gösteriliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
axle 1 GB 256 byte 9600 gt fanlı var, ama çok hızlı dönüyor. ayrıca ses de dayanılmaz. fansız düşünüyorum fakat bulamıyorum. tanıtım yazısı ve yorum çok ama; nerede satılır, kaça satılır yazan yok. galiba türkiye'de fazla model yok hnüz..
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Dovahkiin 9 yıl
Yan kapakta fan olmadan, ön fan ve arkadaki egzoz fan ile de serin kalır mı? Bu aralar bende acayip ses takıntısı var da
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DG Chester 9 yıl
128-bit olmasından azda olsa kayıp vermiş ama sessizliği için bir media pc de mükemmel bir grafik performansı sunabilecek olması gayet iyi..
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Master_Evil 9 yıl
en iyi fansız kart bu mu şimdi?
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8gen 9 yıl
Ben gıcık oluyorum şu kasadan gelen seslere. Keşke benim ekran kartımdada böyle bir soğutucu olsaydı. Üzerine fan koymayı düşünen arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Vazgeçin. Çünkü sizin koyacağınız fan soğutucu lamelleri arasındaki hava dolaşımını sağlamayabilir. Hatta soğutucuyu yanlış konumlandırmanız halinde lamellere çarparak normalden fazla bir ses çıkmasına sebepte olabilir.
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mehmetgirgin 9 yıl
iyiymiş yaprakları yaprak mı deniyo tabi bu avantajı fanla birleştirmek lazım
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Mr. Decent 9 yıl
Hava akımı olan bir kasada 18 derece daha sessiz çalışabilir,birde üstüne fan kondurdukmu miss gibi olur =)
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kartalcin 9 yıl
Hava akımı olan kasa sesli çalışıyor demektir buda kartın üstünde fan olup olmamasının bişi ifade etmemesi anlamını taşır,yani kısacası sadece göz boyamak birde 5750 nin performansı nedir onada bakmak lazıom soğutucusu var diye fazla para veriliceğene 5770 almak daha mantıklı %50 fan çalıştığı zaman 34 derecede çalışıyor ve fan sesi duyulmuyor olay bu kadar basit!
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yukselhusem 9 yıl
HTPC kasalar için kullanıslı ama arkadaşın dedigi gibi bide fan olsa güzel olurdu fanlı daha serin olurdu. ısınmazdı ama yapacak bisey yok
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kartalcin 9 yıl
Tamamen saçmalık bunu 12cm ön ve arka egsoz fanı olan ve yandan 12 lik fan ile hava üfleyen kasalarda kullanabilirsiniz,sadece 92mm egsoz fanı olan kasaya takın bakın bakalım kaç dereceye yükseliyor!benim dediğim gibi zaten üzerinde 12cm lik 2,3 fanı olan kasaya taktıktan sonrada zaten fanı olamayan ekran kartı takmanında anlamı kalmıyor,bana göre saçma sapan bir ürün.
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kartalcin 9 yıl
Hiç bir zaman fansız soğutucu fanlı soğutucudan serin olmaz.
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Zero Limit 9 yıl
benim gibi splinter cell modeli diye okuyan oldumu acaba
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albani 9 yıl
Satıştamı??
Fiyat??
++
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No Way Out 9 yıl
'' aktif soğutmalı referans modele göre 18 derece daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı'' Böyle birşey olacağına inanmıyorum fakat;

Eğer bu doğruysa üste birde Ultra Durable şeklinde üretilildiyse hız aşırtma bakımından çok başarılır olur.

Fiyatıda uygun olmak zorunda fakat gıgabyte fark koysada pek koymaz.


Sadece giriş ve alt seviye modellerin değilde orta ve üst seviye VGA'ların pasif soğutuclu çıkması iyi.

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lvlono 9 yıl
Kasa kapağındaki bahsi geçen o yüksek devirli fan'a güvenselerdi, soğutucu yapraklarını boyuna değil de enine yaparlardı sanırım :)
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ENIGMA 9 yıl

lvlono

Kasa kapağındaki bahsi geçen o yüksek devirli fan'a güvenselerdi, soğutucu yapraklarını boyuna değil de enine yaparlardı sanırım :)


kasanain on tarafinda bulunan 12cm lik fana guvendiler o zaman
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