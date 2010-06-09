Computex 2010: Gigabyte'ın pasif soğutmalı Radeon HD 5750 Silent Cell modeli göründü

Computex 2010 fuarında yüksek performanslı ekran kartlarını sergileyen Gigabyte, daha çok medya bilgisayarlarını hedef alan pasif soğutmalı modellerini de gösterdi. Firma tarafından Computex 2010 fuarında tanıtılan yeni modellerden Radeon HD 5750, sahip olduğu soğutucu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Silent Cell serisi pasif soğutucusu ile aktif soğutmalı referans modele göre 18 derece daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 720x paralel işlem birimine sahip olan kart, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Standart saat hızlarında çalıştığı belirtilen ekran kartı, yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olduğu gibi Crossfire X ile çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. DVI, D-Sub ve HDMI portlarıyla donatılan Radeon HD 5750 Silent Cell, Gigabyte, tarafından HTPC'ler için ideal çözüm olarak gösteriliyor.