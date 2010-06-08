Computex 2010: MSI, AMD işlemciler için hazırladığı Lucid teknolojili anakartını tanıttı

Anakart üreticilerinin adeta gövde gösterisi yaptığı Computex 2010 fuarı, Lucid Hydra teknolojili yeni nesil anakartlara da ev sahipliği yaptı. Endüstride ilk defa MSI tarafından P55 çipsetli Big Bang Fuzion modelinde kullanılan Hydra çipseti ile kullanıcılar ATi ve Nvidia ekran kartlarını aynı anakart üzerinde paralel çalıştırabiliyorlar. MSI’dan sonra Asus’un da iki modelinde birden Hydra çipsetini kullanması ve henüz herhangi bir model lanse etmiş olmasa da Gigabyte’ın hazırlık içerisinde olması pazardaki rekabete hız kazandırırken, MSI ikinci yeni Hydra modeli olarak AMD işlemciler için hazırladığı 870A Fuzion isimli modelini de fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sundu.

MSI, 870A Fuzion isimli yeni modelini AMD işlemciler için hazırlanmış Hydra teknolojili ilk anakart olarak lanse ediyor ve anakartın ilk örneğini CeBIT 2010 fuarında gösterdiğine dikkat çekiyor. AMD’nin 8 serisi yeni yonga seti ailesinin en ekonomik modeli olan 870 yonga setinin kullanıldığı 870A Fuzion’da güney köprüsü olaraksa SB850 yongasına yer veriliyor. 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere AMD’nin Soket AM3 formundaki güncel işlemcilerinin tamamına destek sunan anakart, Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB’a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart Siyah renkli baskılı devresi, soğutucu tasarımı ve Military Class konsepti kapsamında kullanılan yüksek kaliteli komponentleriyle meraklı gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve Hydra çipseti sayesinde ATi ve Nvidia ekran kartlarını birlikte çalıştırabildiği her iki firmanın aynı iki modelini SLI ya da Crossfire X konfigürasyonlarında kullandırabiliyor. Aynı zamanda aynı üreticinin (ATi ya da Nvidia) iki farklı modelini de birlikte çalıştırabilen 870 Fuzion, farklı ekran kartlarının kullanımı açısından mümkün olan hemen her kombinasyonu sağlayabiliyor. Yeni nesil teknolojilere de ev sahipliği yapan anakart, SB850 köprüsü ile SATA-III standarına doğal destek sunarken, NEC tarafından sağlanan üçüncü parti host kontrolcüsü ile USB 3.0 teknolojisini de destekliyor ve uyumlu cihazlarla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad ediyor.

Yüksek performans hedefiyle hazırlanan anakart, DrMOS teknolojisi ile gelişmiş güç yönetim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor ve MSI’ın açıklamalarına göre aktif faz yönetim sistemiyle aynı zamanda yüksek enerji verimliliği de sağlayabiliyor. Hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özelliğe sahip olan MSI 870A Fuzion, yeni nesil MSI anakartların pek çoğunda yer alan OC Genie özelliği ile kullanıcılara tek tuşla hız aşırtma (overclock) olanağı sunabilmekte. AMD işlemciler için çekirdek aşırtma özelliğine de sahip olan 870A Fuzion, bu sayede uygun tasarıma sahip AMD işlemcilerde kapalı olarak gelen çekirdekleri açarak kullanıcıların daha yüksek performans etmesi için gerekli zemini hazırlayabiliyor. 870 yonga setini kullanan anakartlar arasında, 24-bit / 192kHz HD ses desteği ile çoklu ortam özellikleri açısında da güçlü bir konumda bulunduğu belirtilen anakartın yakın zamanda 160 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.