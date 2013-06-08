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Computex 2013 : Microsoft 7 inçlik bir tablet prototipini sergiledi

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2013 : Microsoft 7 inçlik bir tablet prototipini sergiledi

Windows 8 ile birlikte yol göstermesi açısından Surface adlı tabletini piyasaya süren Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi ile de 7 veya 8 inçlik bir tablet modeli pazara sunacağına dair beklentiler artıyor. Ancak firma bundan önce bir prototip ile Computex 2013 fuarında karşımıza çıktı.

Inventec aslı firmaya yaptırılan prototip pek de Surface modelinden alıştığımız çizgileri yansıtmıyor. Sadece referans olması amacıyla üretilen model 7 inçlik bir ekrana sahip ve Lyon kod adını taşıyor. 

İçerisinde Bay Trail tabanlı 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 2GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 2500mAh batarya, 11mm kalınlık, 470gr ağırlık gibi diğer özellikler mevcut. Sadece referans olduğu için Inventec donanım özelliklerinin daha yukarı çekilebileceğini belirtmiş. Ancak modelde Windows 8 işletim sistemi çalışıyor. 

Core işlemci barındıran üst seviye tabletler hariç tutulduğunda Clover Trail ve Tegra 3 tabanlı Windows 8 tabletler rakipleri karşısında performans bakımından geride kalmıştı. Ancak ikinci nesilde Bay Trail tabanlı işlemciler yanında Snapdragon 800 çözümü de yer alacak. Bu bakımdan daha iddialı Windows 8 tabletleri piyasada görmek mümkün olacak.  

http://microsoft-news.com/first-7-inch-bay-trail-windows-8-tablet-demoed-video/ Yorum Yaz
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fuckulteli 5 yıl en beğenilen
Düşünen Biri
Çok büyük batarya koymuşlar, biz bunu bitiremeyiz arkadaş.

Prototip denmiş, satmayacaklar bu ürünü..
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MxFxOx 5 yıl
android tablet alıp neden ofis yok diye şikayet eden daha sonra tableti aldığı yere " kardeşim buna windows kurun " diyen insanların sayısı çok fazla :D
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pro-üye 5 yıl
bence 4 yıl sonra tablet pazarını eline alır microsoft.Tablet bilgisay ilk defa adının hakkını verecek.Bilgisayar dediğin cok hızlı olur, bir çok pencereyi aynı anda görebilmelisin , evdeki bilgisayarı aratmamalı , gerçek bilgisaydaki oyunları oynayabilmelisin , iş için lazım tüm programları iş bilgisayarlarındaki şekilde kullanabilmelisin.
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cagataykoroglu 5 yıl
Stabilite ve performans olarak android i ezecektir. Ama çok çirkin bir tasarımı var.
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General. 5 yıl
S800 2GB ram'le özellikle Wp8 li cihazlar tabiri caizse uçar özellikle Androidi performans'ta rezil eder
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iSpeedy 5 yıl
Batarya mAhm konusunda heyecan yapmayın arkadaşlar ürün sadece prototip.
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fuckulteli 5 yıl en beğenilen
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Çok büyük batarya koymuşlar, biz bunu bitiremeyiz arkadaş.

Prototip denmiş, satmayacaklar bu ürünü..
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Çok büyük batarya koymuşlar, biz bunu bitiremeyiz arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +1
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eofdred 5 yıl Be All My Sins Remembered
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Çok büyük batarya koymuşlar, biz bunu bitiremeyiz arkadaş.

intel atom 2500mah batarya ile 8 saat dayanır merak etme. 3bin mah batarya ile 11.6 inch lik bilgisayarlara 8 saati geçirtiyor
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