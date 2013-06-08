Computex 2013 : Microsoft 7 inçlik bir tablet prototipini sergiledi





Windows 8 ile birlikte yol göstermesi açısından Surface adlı tabletini piyasaya süren Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi ile de 7 veya 8 inçlik bir tablet modeli pazara sunacağına dair beklentiler artıyor. Ancak firma bundan önce bir prototip ile Computex 2013 fuarında karşımıza çıktı.





Inventec aslı firmaya yaptırılan prototip pek de Surface modelinden alıştığımız çizgileri yansıtmıyor. Sadece referans olması amacıyla üretilen model 7 inçlik bir ekrana sahip ve Lyon kod adını taşıyor.





İçerisinde Bay Trail tabanlı 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 2GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 2500mAh batarya, 11mm kalınlık, 470gr ağırlık gibi diğer özellikler mevcut. Sadece referans olduğu için Inventec donanım özelliklerinin daha yukarı çekilebileceğini belirtmiş. Ancak modelde Windows 8 işletim sistemi çalışıyor.





Core işlemci barındıran üst seviye tabletler hariç tutulduğunda Clover Trail ve Tegra 3 tabanlı Windows 8 tabletler rakipleri karşısında performans bakımından geride kalmıştı. Ancak ikinci nesilde Bay Trail tabanlı işlemciler yanında Snapdragon 800 çözümü de yer alacak. Bu bakımdan daha iddialı Windows 8 tabletleri piyasada görmek mümkün olacak.

http://microsoft-news.com/first-7-inch-bay-trail-windows-8-tablet-demoed-video/