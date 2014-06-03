Computex 2014: Asus'dan dikkat çekici tasarıma sahip yeni oyuncu ekipmanları: ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye

Tayvan'da düzenlenen Computex 2014 fuarında oyunculara özel olarak geliştirdiği ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye modellerini görücüye çıkartan Asus, özellikle tasarım noktasında dikkat çekici bir yapı ortaya koyuyor.

Köşeli hatlara sahip tasarımı, geniş bilek bölümü ve aydınlatma sistemiyle oyuncuların seveceği bir çizgide gelen Asus ROG GK2000 klavye modeli, Cherry MX Reds anahtarlarını kullanıyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla neredeyse bütün tuşları ihtiyaçlara bağlı olarak özelleştirilebiliyor. Anti-ghosting teknolojisiyle birden fazla tuşa aynı anda basılmasına imkan tanıyan klavye, ışık sistemini de beş farklı efekte göre değiştirebiliyor. Yine tasarımıyla ve ergonomik gövdesiyle göz dolduran Asus ROG Gladius fare modeli ise, 200 Hz polling (Bilgisayar gönderilen rapor değeri) hızı ve 50G hızlanma gibi teknik detaylar ortaya koyabiliyor. Sağ el kullanımına özel olarak hazırlanan fare, üst düzey malzeme kalitesiyle sağlam bir tutuş sağlarken, tekerlek biriminin arkasına yerleştirilen özel tuş sayesinde de hızlı DPI geçişi sağlayabiliyor. Gladius'un üzerinde ayrıca isteğe bağlı olarak programlanabilen tuşlar da yer alıyor.

Asus'un ROG (Republic of Gamers) serisi yeni ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye modellerinin resmi satış fiyatları ve tarihleri ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.geeky-gadgets.com/asus-rog-gladius-gaming-mouse-and-gk2000-gaming-keyboard-unveiled-03-06-2014/