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Computex 2014: Asus'dan dikkat çekici tasarıma sahip yeni oyuncu ekipmanları: ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Computex 2014: Asus'dan dikkat çekici tasarıma sahip yeni oyuncu ekipmanları: ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye
Tayvan'da düzenlenen Computex 2014 fuarında oyunculara özel olarak geliştirdiği ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye modellerini görücüye çıkartan Asus, özellikle tasarım noktasında dikkat çekici bir yapı ortaya koyuyor.
Köşeli hatlara sahip tasarımı, geniş bilek bölümü ve aydınlatma sistemiyle oyuncuların seveceği bir çizgide gelen Asus ROG GK2000 klavye modeli, Cherry MX Reds anahtarlarını kullanıyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla neredeyse bütün tuşları ihtiyaçlara bağlı olarak özelleştirilebiliyor. Anti-ghosting teknolojisiyle birden fazla tuşa aynı anda basılmasına imkan tanıyan klavye, ışık sistemini de beş farklı efekte göre değiştirebiliyor. Yine tasarımıyla ve ergonomik gövdesiyle göz dolduran Asus ROG Gladius fare modeli ise, 200 Hz polling (Bilgisayar gönderilen rapor değeri) hızı ve 50G hızlanma gibi teknik detaylar ortaya koyabiliyor. Sağ el kullanımına özel olarak hazırlanan fare, üst düzey malzeme kalitesiyle sağlam bir tutuş sağlarken, tekerlek biriminin arkasına yerleştirilen özel tuş sayesinde de hızlı DPI geçişi sağlayabiliyor. Gladius'un üzerinde ayrıca isteğe bağlı olarak programlanabilen tuşlar da yer alıyor.
Asus'un ROG (Republic of Gamers) serisi yeni ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye modellerinin resmi satış fiyatları ve tarihleri ise şimdilik bilinmiyor.
Computex 2014: Asus'dan dikkat çekici tasarıma sahip yeni oyuncu ekipmanları: ROG Gladius fare ve ROG GK2000 klavye

http://www.geeky-gadgets.com/asus-rog-gladius-gaming-mouse-and-gk2000-gaming-keyboard-unveiled-03-06-2014/ Yorum Yaz
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acbold 4 yıl
Mouse işi zor. Steelseries,Razer,Zowie,Roccat gibi firmaların bile çoğu mouse ürünleri sensör açısından beğenilmiyor.Hardcore gaming ürünleri ürettikleri için en iyisini yapmak zorundalar,yapıyorlarda. Fakat bu firmaların bile çoğu ürünü performans anlamında beğenilmezken ASUS seçimini kim yapar oda ayrı merak konusu. Klavye konusuna gelecek olursak görsel olarak iyi bi klavye red switch kullanılmış fena değil. Fakat şöyle bir nokta var ben oyuncuyum görsellik benim için önemli değil. Corsair K65 gibi mouse için yer açacak klavyeler de üretilmesi lazım.
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Morphinz 4 yıl
@Elsa olmaz arkadaşım.. İlla bi klavye için 200 lira isteyecek. Mekanik değil bide...
Şu klavyenin ışıksız versiyonunu yap üst ve yanlardaki salak saçma çıkıntılardan kurtul. Sol tarafa multimedia tuşları ekle çok ufak boyutlarda + - mute.
75 tl fiyat koy alınmazsa adam değilim. Mekanik yap 150 lira fiyat koy gene alınmazsa adam değilim.
Tasarımcınıza ve yöneticilerinize buradan selam yolluyorum
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OgrenciPasosu 4 yıl
Ulan şu "gamer" adı altında ne çakıyorlar millete be.
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bocekgrafik 4 yıl
Transformers klavye olmuş bu. Tasarım çok can alıcı. Güçlü, estetik ve sert.
Lâkin fare olmamış.
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12 Angry Men 4 yıl
razer daha iyi ve daha şık, tasarımı çok kaba.
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itachi237 4 yıl
mouse olmamış.
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Gece772 4 yıl
Güzel değil eski nesil gibi duruyor
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__BadblooD__ 4 yıl
Mouse da klavyedeki gibi alüminyum parçalar bulundursaydı steelseries gibi uyumlu ve daha şık olurdu. Sanrıım Razer a özenmişler biraz tasarım ve materyal konusunda.
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burakesan 4 yıl
Görsellikle oyuncu olunmuyor :)
Görünümüne lafım yok, ama kimisi "Bunları alsam ne oynarım be" mantığıyla bu ürünleri alıyor, yazık oluyor.
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Elsa 4 yıl
Hep tepeye oynamaktansa F/P, tatmin edecek klavye yapsa ya bu asus
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