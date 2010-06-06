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Computex 2010: Akıllı telefonlar için hazırlanan çift çekirdekli işlemciler yolda

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarında, tablet bilgisayarlar ve yeni nesil netbook'larla birlikte akıllı telefonlar da ön plandaydı. Masaüstü PC satışlarındaki düşüşü hızlı bir şekilde büyüyen akılı telefon pazarıyla telafi etmek isteyen üreticiler, devam etmekte olan hazırlıkları hakkında önemli ipuçları verdi. Başta Android olmak üzere Windows Phone 7 ve diğer mobil işletim sistemleri için çalışmalarını sürdüren üreticilerden, Qualcomm'un sunmayı planladığı yeni nesil Snapdragon platformları hakkında da bir takım bilgiler elde etmeyi başardık.

Qualcomm, başta HTC olmak üzere önde gelen telefon üreticileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılan Snapdragon 1GHz platformunu güncellemeye hazırlanıyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Snapdragon platformunu, 45nm üretim teknolojisine geçirmeyi planlayan Qualcomm, elde ettiğimiz bilgilere göre hem çekirdek sayısını arttıracak hem de saat hızlarını biraz daha yukarıya taşıyacak. MSM8260 ve MSM8660 kod adını taşıyan çift çekirdekli yeni Snapdragon platformlarında saat hızını 1.2GHz'e yükselteceği belirtilen Qualcomm, aynı zamanda mevcut platforma göre daha yüksek 3D ve daha gelişmiş video hızlandırma özellikleri sunacak.

Üreticilerden aldığımız bilgiye göre yeni çözümlerini üçüncü çeyrek sonu veya yıl sonuna doğru, muhtemelen ilk defa Windows Phone 7 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
yalnız masaüstü pc satışlarındaki düşüş kadar (ki gerçekten öyle bir düşüş varsa) aynı oranda mobil işlemcilerde artış söz konusu.. sanki işlemci satışlarında bir azalma söz konusuymuş gibi lanse ediliyor.. halbuki her geçen sene satılan PC sayısı bir öncekine oranla giderek artıyor.. tabi platform olarak masaüstü değilde özellikle fiyatları eskiye nazaran daha alınabilir seviyelere gelen notebook pazarı daha fazla ön plana çıkmaya başladı... işlemci satışalrında bir düşüş kesinlikle söz konusu olamaz çünkü zaten işlemciler günümüzde önem bakımından cep telefonlarına da girerek zirve yapmış durumda...
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demirparcasi 9 yıl
Çok iyi bir gelişme. Bence performans artmasından ziyade çift çekirdek ve 45nm üretim teknolojisi ile enerji verimliliği ciddi anlamada arta bilir. Benim bir smart phone almamdaki en büük engelde kalmış olur.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
1.2 ghz dual işlemci ısınmayacakmı hiç merak ediyorum...
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K0rkunc 9 yıl
saçmalık sanki tek çekirdekleri çok verimli kullanabiliyoruzda 2 si çıktı
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sarikanarya567 9 yıl

xhellfirex

1.2 ghz dual işlemci ısınmayacakmı hiç merak ediyorum...

Akıllı telefon işlemcilerinde en büyük engel ısı,belli bir yerden sonra durmaları gerekecek.Yada 15 nm falan çıkarsa o zaman ısınmaz işte.
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mobylette 9 yıl
güzel haber, fakat güç tüketim değerleri paralelinde pil ömründen ne haber?
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