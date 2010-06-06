Computex 2010: Akıllı telefonlar için hazırlanan çift çekirdekli işlemciler yolda

Computex 2010 fuarında, tablet bilgisayarlar ve yeni nesil netbook'larla birlikte akıllı telefonlar da ön plandaydı. Masaüstü PC satışlarındaki düşüşü hızlı bir şekilde büyüyen akılı telefon pazarıyla telafi etmek isteyen üreticiler, devam etmekte olan hazırlıkları hakkında önemli ipuçları verdi. Başta Android olmak üzere Windows Phone 7 ve diğer mobil işletim sistemleri için çalışmalarını sürdüren üreticilerden, Qualcomm'un sunmayı planladığı yeni nesil Snapdragon platformları hakkında da bir takım bilgiler elde etmeyi başardık.

Qualcomm, başta HTC olmak üzere önde gelen telefon üreticileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılan Snapdragon 1GHz platformunu güncellemeye hazırlanıyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Snapdragon platformunu, 45nm üretim teknolojisine geçirmeyi planlayan Qualcomm, elde ettiğimiz bilgilere göre hem çekirdek sayısını arttıracak hem de saat hızlarını biraz daha yukarıya taşıyacak. MSM8260 ve MSM8660 kod adını taşıyan çift çekirdekli yeni Snapdragon platformlarında saat hızını 1.2GHz'e yükselteceği belirtilen Qualcomm, aynı zamanda mevcut platforma göre daha yüksek 3D ve daha gelişmiş video hızlandırma özellikleri sunacak.

Üreticilerden aldığımız bilgiye göre yeni çözümlerini üçüncü çeyrek sonu veya yıl sonuna doğru, muhtemelen ilk defa Windows Phone 7 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.