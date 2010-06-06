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Computex 2010: Asus HD 5970 Ares

8 yıl
33,8b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Asus HD 5970 Ares
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Xagdas 8 yıl
Vışşş...
Türkiyeye hiç gelir mi acaba?
Gelse de pc dergi editörleri, site yöneticileri falan kapar.

DonanımHaber yönetiileri fuarlardan hediye ya da parayla hiç böyle süper şeyler aldılar mı acaba, paylaşabilirler mi bizimle?

Bi de CF yaptğını düşünsene... Püffff... 8000x4500 çözünürlükle oynıcaksın... AA x160 falan...

Bayaa gerçek bi video seyrediyo gibi oyun oynarsın herhalde.

İki sene içinde 4 slotluk 4 gpu'lu, kendinden su soğutmalı, 6kg'lık 12GB GDDR6'lı Directx12.1'li kartlar çıkarırlar. O zaman ben bu Ares'i alırım 99Dolara ebay'den...
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mobylette 8 yıl
ne kadar güzel bir de cf yapmışlar :^) alın size tosun gibi konfi7kgürasyon
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mobylette 8 yıl
yav 3 slotluk 3.5 kiloluk kart mı olur bi yürü git kardeşim. aferim.
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Emynation 8 yıl

fraktron

yav 3 slotluk 3.5 kiloluk kart mı olur bi yürü git kardeşim. aferim.

3.5kg sadece soğutucu bakırı :D

dostum sende aşmısın olayı ha ebayden 99 dolar demek ha güzel hedef ^^
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LEON-X 8 yıl
Mükemmel olmuş, yüksek performans arayanlar için iyi seçim, üstelik Asus kalitesi ve Çizgi Elektronik servis hizmeti de ayrıca güzel.
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Melih Vayvalak 8 yıl
"Limited Edition Unlimited Power" iyiymiş
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FasTBoY 8 yıl
Yalnız kartın boyunu geçtim enide bayağı büyük olmuş.

Ama on numara kart yapmış Asus, kalitesini göstermiş yine.
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yc#1 8 yıl
CF ile 8 GB video belleği ! Benchmark kasanlara ve Eyefinity meraklılarına gün doğdu.
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