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Computex 2010: M1touch ile iPhone tasarımlı ve Windows 7'li Tablet PC deneyimi

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: M1touch ile iPhone tasarımlı ve Windows 7'li Tablet PC deneyimi
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Computex 2010 fuarında öne çıkan donanımlardan biri de tablet bilgisayarlar oldu. Apple iPad ile hız kazanan pazarda, önümüzdeki aylarda rekabetin çok daha sert bir şekilde yaşanacağına tanık olacağız zira pek çok firma, tablet bilgisayar pazarına girmek için hazırlık yapıyor. Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında, tabletler açısından en zengin stand, hiç şüphe yok ki Microsoft'a aitti zira firma, farklı üreticilere ait çok sayıda yeni modeli, ziyaretçelilerin beğenisine sundu. İlginç modellere ev sahipliği yapan Microsoft standındaki en dikkat çekici model, hiç şüphe yok ki iiView firmasına ait M1touch isimli model oldu.

Intel Atom platformunu temel alan ve Windows 7 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor zira cihaz, ekranı büyütülmüş bir iPhone'dan daha farklı görünmüyor ve benzerlik açısından, "sadece daha büyük bir iPhone" olarak tanımlanan iPad'den daha çok benziyor iPhone'a. İkinci nesil Atom N450 işlemcisini kullanan iiView M1touch, 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 10.1-inç ekrana sahip olan, 1.2 Kg ağırlığındaki tablet bilgisayar, entegre kamera, ethernet, 802.11 b/g WiFi, Mini PCIe portu ve HD ses gibi özelliklere de sahip. Yüksek tanımlı görüntünün aktarımı için üzerinde bir adet HDMI portu bulunan M1touch, ihtiyaç duyduğu gücü, 3000mAh LI-ON pil ile sağlıyor.

Sadece Siyah renk alternatifine sahip olan iiView M1touch, iPhone benzeri tasarımı ve Windows 7 işletim sistemiyle dikkat çekici bir tablet olacak gibi görünüyor.

Computex 2010: M1touch ile iPhone tasarımlı ve Windows 7'li Tablet PC deneyimi
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Computex 2010: M1touch ile iPhone tasarımlı ve Windows 7'li Tablet PC deneyimi
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deagle100 8 yıl
Hakikaten güzel görünüyor.Şarj ve stabilite durumu iyi olursa düşünülecek,albenisi yüksek bir cihaz.
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Tolgá 8 yıl
win7 hoş durmuş..
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H1dd3n_Man 8 yıl
çok hoş olmuş
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Alfren 8 yıl
Şarjı 1 saat giden cihaz bu değilmiydi? Hani Apple'in onları taklit ettiğini söyleyen?
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