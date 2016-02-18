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Continuum özelliğine dokunmatik desteği geliyor

Harici monitör, fare ve klavye desteği ile Windows 10 cihazınızı bir bilgisayara dönüştüren Continuum özelliği, Redstone güncellemesi ile birlikte daha güçlü hale geliyor.
3 yıl
2,3b
1
4
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Continuum özelliğine dokunmatik desteği geliyor


Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu Continuum özelliği, henüz yaygın kullanımda değil. Sadece Lumia 950 serisinde, Acer Jade Primo ve ve VAIO Biz akıllı telefonlarında yer alan özellik için Microsoft'un yatırımları devam ediyor. Bu yıl önemli bir destek daha gelecek. 

Bu yıl, Windows 10 için en önemli güncelleme olacak Redstone, hem masaüstü hem de mobil platformlara sunulacak. Mobil tarafta, Continuum özelliğinin oldukça güçleneceği ifade ediliyor. İlk olarak harici ekranlara aktarım daha akıcı hale gelecek ve kablosuz bağlantılar güçlendirilecek. Ayrıca 2K monitörlere de destek geliyor. 

En önemli konu ise artık dokunmatik ekranlara da destek verileceği. Bugüne kadar standart monitörlere aktarım yapabilen Continuum, dokunmatik özelliğini devre dışı bırakıyordu. Şimdi ise dokunmatik panellerde de rahat bir şekilde kullanım imkanı sunulacak. Yani Windows 10 tecrübesi daha geniş bir kapsama alanına sahip olacak. 

Masaüstü tarafında ise Microsoft Edge tarayıcısı için eklenti desteği, Cortana asistanının geliştirilmesi, çekirdek özelliklerde yapılan iyileştirmeler gibi pek çok yenilik sunulması bekleniyor. Redstone güncellemesi mobil tarafta tek parça, masaüstü tarafta ise iki parça olarak sunulacak. 

http://wmpoweruser.com/windows-10-mobile-redstone-will-reportedly-bring-touchscreen-support-for-continuum-and-more/ Yorum Yaz
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androtuna 3 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 3 yıl
BENCE ÇOK GUZEL BIR OZELLIK BEN BILGISAYARIMI BAGLARKEN TV . ŞİMDİ TELEFONU BGLAMASI DAHA RAHAT OLUR. FAKAT HER TELEFONA GELMESI LAZIM YENILERE GELDIKDEN SONRA MISROSOFT BENCE KULANICI KITLESINI KAYBEDER.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Ne kadar gelişirse gelişsin bence continuum için telefonlarda x86 işlemci ve tam windows şart.
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smart1978 3 yıl
Lumia 950 XL 4K monitorleri de donanimsal olarak desteklemekte . 2K simdilik hic yoktan iyi.
Guzel gelismeler . Bekiyoruz .
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androtuna 3 yıl en beğenilen
Hosunuza gider veya gitmez Microsoft iyi işler yapma uğraşında
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