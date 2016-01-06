Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu





Bilgisayar bileşenleri konusunda lider firmalardan Cooler Master, enerji verimliliğini en üst düzeye taşıdığı MasterWatt güç kaynağı serisini CES 2016 fuarında duyurdu. Seri, enerji verimliliği konusunda 80 Plus Titanium sertifikası taşıyan ilk Cooler Master ürünlerini barındırıyor.





Üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışılan MasterWatt serisi 1200W ve 1500W olmak üzere iki üye barındırıyor. 80 Plus Titanium sertifikası ile belirli yükler altında güç kaynağı yüzde 94 enerji verimliliğine ulaşabiliyor. An itibariyle MasterWatt serisi firmanın enerji verimliliği en yüksek güç kaynaklarını barındırıyor.





Yeni seri firmanın ortağı Enhance Electronics tarafından üretilmiş. Yeni bir 3D devre tasarımı barındıran seri bu sayede enerji kayıplarının önüne geçiyor ve en iyi hava akımının oluşmasını sağlıyor. 135mm çapındaki Silencio fan çok sessiz çalışabiliyor. Ayrıca düşük yoğunlukta fan kendisini kapatabiliyor.





Serinin bağlantıları, normal bağlantılara göre 1.5 kat daha fazla enerji yüklenmesine dayanıklı. Ayrıca tekli ve çoklu +12V hatları arasında geçiş yapabilmek mümkün. Tam modüler kablo tasarımı sayesinde kullanıcılar kablo karmaşasından kurtuluyor.





MasterWatt hem masaüstü hem de mobil uygulamalar ile kontrol edilebiliyor. Gerçek zamanlı sıcaklık ve enerji verileri yanında farklı parametrelere müdahale etmek de mümkün. Masaüstü uygulaması ek olarak log kayıtlarını da tutabiliyor. MasterWatt serisi yılın ilk çeyreğinde piyasada olacak.

http://www.tomshardware.com/news/coolermaster-masterwatt-1200w-1500w-psu,30834.html