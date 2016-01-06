Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu

CES 2016 fuarı, pek çok mobil ve masaüstü cihazların yanında bileşen üreticilerinin de gövde gösterisine sahne oluyor. Cooler Master, şimdiye kadar ki en verimli güç kaynaklarını fuara getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,3b
1
4
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu


Bilgisayar bileşenleri konusunda lider firmalardan Cooler Master, enerji verimliliğini en üst düzeye taşıdığı MasterWatt güç kaynağı serisini CES 2016 fuarında duyurdu. Seri, enerji verimliliği konusunda 80 Plus Titanium sertifikası taşıyan ilk Cooler Master ürünlerini barındırıyor. 

Üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışılan MasterWatt serisi 1200W ve 1500W olmak üzere iki üye barındırıyor. 80 Plus Titanium sertifikası ile belirli yükler altında güç kaynağı yüzde 94 enerji verimliliğine ulaşabiliyor. An itibariyle MasterWatt serisi firmanın enerji verimliliği en yüksek güç kaynaklarını barındırıyor. 

Yeni seri firmanın ortağı Enhance Electronics tarafından üretilmiş. Yeni bir 3D devre tasarımı barındıran seri bu sayede enerji kayıplarının önüne geçiyor ve en iyi hava akımının oluşmasını sağlıyor. 135mm çapındaki Silencio fan çok sessiz çalışabiliyor. Ayrıca düşük yoğunlukta fan kendisini kapatabiliyor. 

Serinin bağlantıları, normal bağlantılara göre 1.5 kat daha fazla enerji yüklenmesine dayanıklı. Ayrıca tekli ve çoklu +12V hatları arasında geçiş yapabilmek mümkün. Tam modüler kablo tasarımı sayesinde kullanıcılar kablo karmaşasından kurtuluyor. 

MasterWatt hem masaüstü hem de mobil uygulamalar ile kontrol edilebiliyor. Gerçek zamanlı sıcaklık ve enerji verileri yanında farklı parametrelere müdahale etmek de mümkün. Masaüstü uygulaması ek olarak log kayıtlarını da tutabiliyor. MasterWatt serisi yılın ilk çeyreğinde piyasada olacak.  

http://www.tomshardware.com/news/coolermaster-masterwatt-1200w-1500w-psu,30834.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
cooler master severim vede kullanırım çok kalitedir ve de öncü firmadır.
ancak cooler master sana sorarlar
corsair , thermalthake , seasonic , evga , gibi firmalar bunları çoktan çıkar mış iken sen nerelerdeydin. bir çok firmadan köklü olmana rağmen son zamanlarda gelişim de geç kalıyorsunuz.
ayrıca delta , flextronic , seasonic , cwt gibi firmalar var iken enhance tercihi biraz düşünmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
Şu iki yorum ve Ekrem71'in yazısını okuduktan sonra Türkçem iflas etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kitsenagru 3 yıl
"..... en enerji verimli güç kaynaklarını barındırıyor." yerine "..... en verimli enerji güç kaynaklarını barındırıyor." cümlesi kullanılsa daha düzgün bir cümle kurulmuş olmaz mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 3 yıl kitsenagru
olmaz

" .... enerji verimliligi en yuksek guc kaynaklarini barindiriyor." olmasin?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus 3 yıl DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu Sonraki Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor 3 yıl Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız 3 yıl Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu 3 yıl Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı 3 yıl Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği 3 yıl Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim