Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, CM Storm Pulse-R isimli alüminyum oyuncu kulaklığını duyurdu

5 yıl
589
1
7
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master, CM Storm Pulse-R isimli alüminyum oyuncu kulaklığını duyurdu
Donanım dünyasının önemli üreticilerinden Cooler Master, CM Storm Pulse-R isimli alüminyum oyuncu kulaklığını duyurdu.
Standart donanımlar yanında oyunculara özel donanımlar da hazırlayan Cooler Master'ın CM Storm Pulse-R isimli oyuncu kulaklığı, özellikle modern tasarımı ve üst derece sağlamlık sağlayan alüminyum malzeme kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Üzerinde 42mm sürücüler taşıyan ve dahili mikrofonu ile konuşma imkanı da sağlayan Pulse-R, beyaz LED ışıklandırma sistemiyle düşük ışıklı ortamlarda oyuncuların seveceği farklı bir görüntü sunuyor. Teknik olarak 20Hz – 20KHz frekans aralığı, 50 Ohm Empedans değeri, 3 metre kablo uzunluğu ve 3,5mm bağlantı girişine sahip olan kulaklık, firmanın söylediğine göre uzun kullanımlar sonucunda bile konfor açısından sorun yaşatmıyor.
Cooler Master tarafından hazırlanan CM Storm Pulse-R isimli oyuncu kulaklığı 89,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.



http://www.techpowerup.com/188148/cooler-master-releases-the-cm-storm-pulse-r-gaming-headset.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 5 yıl
corsair yine sağlamlığını ve kalitesini konuşturmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 5 yıl
logitech g35 kulaklığımın sağ kulaklığı kırıldı.Kafa ayarı bölümü metalden ancak devamında kulaklıkların bağlantı noktalarını sert plastikten yapmışlar.metal görünüme aldanmayın iyice araştırın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx 57 5 yıl
Çöp
Gelsin eksiler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karsevenadam 5 yıl fx 57
fx 57

Çöp





Gelsin eksiler

ne çakma bi kullanıcı adın var senin öyle
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear Dot Com 5 yıl
İşte aradıgım sey bu kırılan oyuncu kulaklıklarından daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim