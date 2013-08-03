Donanım dünyasının önemli üreticilerinden Cooler Master, CM Storm Pulse-R isimli alüminyum oyuncu kulaklığını duyurdu.

Standart donanımlar yanında oyunculara özel donanımlar da hazırlayan Cooler Master'ın CM Storm Pulse-R isimli oyuncu kulaklığı, özellikle modern tasarımı ve üst derece sağlamlık sağlayan alüminyum malzeme kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Üzerinde 42mm sürücüler taşıyan ve dahili mikrofonu ile konuşma imkanı da sağlayan Pulse-R, beyaz LED ışıklandırma sistemiyle düşük ışıklı ortamlarda oyuncuların seveceği farklı bir görüntü sunuyor. Teknik olarak 20Hz – 20KHz frekans aralığı, 50 Ohm Empedans değeri, 3 metre kablo uzunluğu ve 3,5mm bağlantı girişine sahip olan kulaklık, firmanın söylediğine göre uzun kullanımlar sonucunda bile konfor açısından sorun yaşatmıyor.

Cooler Master tarafından hazırlanan CM Storm Pulse-R isimli oyuncu kulaklığı 89,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.









http://www.techpowerup.com/188148/cooler-master-releases-the-cm-storm-pulse-r-gaming-headset.html