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Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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9
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi
Donanım tutkunlarınca yakından tanınan Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında hazırladığı mid-tower bilgisayar kasası Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri eklediğini duyurdu.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 230 mm x 513 mm x 517.5 mm boyutlarında ve 8.56 kg ağırlığında tasarlanan Scout 2 Advanced, ilk bakışta üzerindeki taşıma kulbuyla dikkat çekiyor. Çelik ile desteklenerek güçlendirilen bu kulbun, yaklaşık 30 kg taşıma kapasitesinin bulunduğu dile getiriliyor.
Micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 162 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 287 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veren bilgisayar kasasında, ortadaki sabit disk kafesi gerekli görüldüğü takdirde çıkarılabiliyor. Bu sayede ekran kartları için 399 mm uzunluğunda boşluk kalıyor. Bir diğer deyişle AMD ve Nvidia'nın tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kullanabiliyoruz.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini (3.5-inç'lik bölmelerden dönüştürülüyor) ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındıran bilgisayar kasasında, toz filtrelerinin ve kauçuklu kablo saklama kanallarının unutulmadığını görüyoruz.
En önemli kısımlardan havalandırmaya gelecek olursak, Scout 2 Advanced'in ön kısmına 2 adet 120 mm çapında fan, üst kısmına 2 adet 120 mm çapında fan, arka kısmına 1 adet 120 mm çapında fan, alt kısmına 1 adet 120 mm çapında fan, sol paneline 2 adet 120 mm çapında fan, sabit disk kafesine ise 1 adet 120 mm çapında fan bağlanabiliyor. Cooler Master, bilgisayar kasasınn ön kısmına 2 adet, arka kısmına 1 adet fan eklenmiş. Siyah renkli modelde fanların LED rengi kırmızı iken; beyaz renkli modelde fanların LED rengi beyaz. İstersek fanların LED'lerini devre dışı bırakabiliyoruz.
Son olarak 2 adet USB 2.0 portuna, 2 adet USB 3.0 portuna ve mikrofon / kulaklık bağlantılarına yer verilen CM Storm Scout 2 Advanced'in 109.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor. Daha detaylı görseller için aşağıdaki fotoğraf galerisini ziyaret edebilirsiniz.
Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi
Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi
Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi
Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi

http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=10031&product_name=CM%20Storm%20Scout%202%20Advanced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
northwood 6 yıl
Turuncu Sakal
Şu alta koyulan fan filtreleri gibi öne de koysalar çok iyi olacak. Öne fan filtresi koysalar bile ön kapağı açmak gerekiyor halbuki şöyle yandan çekebilsek ne iyi olurdu.

aynen bi ön kapağı açmak için onu sök bunu sök ön kapağı sök çok uzun sürüyor gerçi o da masaüstünün ayrı ve kendine has olan bir zevki :).
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Baya güzel duruyor
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Lithium 6 yıl
corsair graphite 600TM white daha hoş duruyor.
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artenis 6 yıl
Çizgiler ve boşluklar tamamlayıcı bir tasarım çıkartmıs ortaya, kompozisyon olarak basarılı, bütünlük sağlanmış, tepedeki tutacak en olarak fazla gibi taşmış üstten yanlara sanki buda
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Turuncu Sakal 6 yıl
Şu alta koyulan fan filtreleri gibi öne de koysalar çok iyi olacak. Öne fan filtresi koysalar bile ön kapağı açmak gerekiyor halbuki şöyle yandan çekebilsek ne iyi olurdu.
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jakops. 6 yıl
fiyatı da güzel tasarımı da
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R-10 6 yıl
çok güzelmiş
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Guest-35D1D8426 6 yıl
güzelmiş
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