Cooler Master, CM Storm Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri ekledi

Donanım tutkunlarınca yakından tanınan Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında hazırladığı mid-tower bilgisayar kasası Scout 2 Advanced'e siyah ve beyaz renk seçenekleri eklediğini duyurdu.



Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 230 mm x 513 mm x 517.5 mm boyutlarında ve 8.56 kg ağırlığında tasarlanan Scout 2 Advanced, ilk bakışta üzerindeki taşıma kulbuyla dikkat çekiyor. Çelik ile desteklenerek güçlendirilen bu kulbun, yaklaşık 30 kg taşıma kapasitesinin bulunduğu dile getiriliyor.



Micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 162 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 287 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veren bilgisayar kasasında, ortadaki sabit disk kafesi gerekli görüldüğü takdirde çıkarılabiliyor. Bu sayede ekran kartları için 399 mm uzunluğunda boşluk kalıyor. Bir diğer deyişle AMD ve Nvidia'nın tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kullanabiliyoruz.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini (3.5-inç'lik bölmelerden dönüştürülüyor) ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındıran bilgisayar kasasında, toz filtrelerinin ve kauçuklu kablo saklama kanallarının unutulmadığını görüyoruz.



En önemli kısımlardan havalandırmaya gelecek olursak, Scout 2 Advanced'in ön kısmına 2 adet 120 mm çapında fan, üst kısmına 2 adet 120 mm çapında fan, arka kısmına 1 adet 120 mm çapında fan, alt kısmına 1 adet 120 mm çapında fan, sol paneline 2 adet 120 mm çapında fan, sabit disk kafesine ise 1 adet 120 mm çapında fan bağlanabiliyor. Cooler Master, bilgisayar kasasınn ön kısmına 2 adet, arka kısmına 1 adet fan eklenmiş. Siyah renkli modelde fanların LED rengi kırmızı iken; beyaz renkli modelde fanların LED rengi beyaz. İstersek fanların LED'lerini devre dışı bırakabiliyoruz.



Son olarak 2 adet USB 2.0 portuna, 2 adet USB 3.0 portuna ve mikrofon / kulaklık bağlantılarına yer verilen CM Storm Scout 2 Advanced'in 109.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor. Daha detaylı görseller için aşağıdaki fotoğraf galerisini ziyaret edebilirsiniz.



http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=10031&product_name=CM%20Storm%20Scout%202%20Advanced