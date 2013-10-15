Cooler Master, CM Storm Trigger-Z mekanik oyuncu klavyesini tanıttı

CM Storm adı altında farklı ihtiyaçlara göre oyuncu ekipmanları geliştiren Cooler Master, mekanik yapıda hazırladığı Trigger-Z oyuncu klavyesini tanıttı.

Sundukları üst seviye tepki süresi ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından tercih edilen mekanik klavye modelleri arasına eklenen CM Storm Trigger-Z, 7 farklı profile kadar 75 adet programlanabilir makro sunuyor ve bu ayarlamaları 128 KB dahili hafızasında depolayabiliyor, geniş bilek dayama bölümü ve arka aydınlatma sistemi ile her koşulda kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor. Windows tuşunun hatalı basmalara karşı kapatılabildiği belirtilen Trigger-Z, bilgisayar sistemleri ile bağlantısını 14K altın USB üzerinden sağlıyor ve yüksek kaliteli Cherry MX Brown, Red ve Blue anahtarlar ile uzun süre rahatlıkla kullanılabiliyor. Aynı zamanda bünyesinde bir adet ses bağlantı yuvası içeren CM Storm Trigger-Z, 47.6 x 25.3 x 3.8 cm boyuta ve 1516 gram ağırlığa sahip.

Cooler Master'ın yeni oyuncu klavyesi CM Storm Trigger-Z'nin satışa çıktığı belirtiliyor ancak fiyat konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.





http://www.cmstorm.com/en/news/91/