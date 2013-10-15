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Cooler Master, CM Storm Trigger-Z mekanik oyuncu klavyesini tanıttı

5 yıl
2,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master, CM Storm Trigger-Z mekanik oyuncu klavyesini tanıttı
Cooler Master, CM Storm Trigger-Z mekanik oyuncu klavyesini tanıttı
CM Storm adı altında farklı ihtiyaçlara göre oyuncu ekipmanları geliştiren Cooler Master, mekanik yapıda hazırladığı Trigger-Z oyuncu klavyesini tanıttı.
Sundukları üst seviye tepki süresi ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından tercih edilen mekanik klavye modelleri arasına eklenen CM Storm Trigger-Z, 7 farklı profile kadar 75 adet programlanabilir makro sunuyor ve bu ayarlamaları 128 KB dahili hafızasında depolayabiliyor, geniş bilek dayama bölümü ve arka aydınlatma sistemi ile her koşulda kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor. Windows tuşunun hatalı basmalara karşı kapatılabildiği belirtilen Trigger-Z, bilgisayar sistemleri ile bağlantısını 14K altın USB üzerinden sağlıyor ve yüksek kaliteli Cherry MX Brown, Red ve Blue anahtarlar ile uzun süre rahatlıkla kullanılabiliyor. Aynı zamanda bünyesinde bir adet ses bağlantı yuvası içeren CM Storm Trigger-Z, 47.6 x 25.3 x 3.8 cm boyuta ve 1516 gram ağırlığa sahip. 
Cooler Master'ın yeni oyuncu klavyesi CM Storm Trigger-Z'nin satışa çıktığı belirtiliyor ancak fiyat konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.


http://www.cmstorm.com/en/news/91/ Yorum Yaz
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl
saintroyo

TR olmaması büyük dezavantaj, ayrıca fiyat ta fena...

TR konusuna katılıyorum ama fiyatı aynı kategorideki ürünlerde benzer seviyede.
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D.Va 5 yıl
Tuşlar çok çıkık değil mi ?
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl D.Va
metalci imam

Tuşlar çok çıkık değil mi ?

Ben numunesini görmüştüm, bence tuşlar çıkık değil ama herkese göre bu değişebilir tabii..
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HeavyClocker 5 yıl
Türkiye'de göremeyeceğimiz ya da çok yüksek fiyattan göreceğimiz bir klavye. Ama deli klavye,alasım geldi
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl HeavyClocker
HeavyClocker

Türkiye'de göremeyeceğimiz ya da çok yüksek fiyattan göreceğimiz bir klavye. Ama deli klavye,alasım geldi

Yakında Türkiye'de olacak, kahverengi Cherry switch - beyaz arka aydınlatma modeli ile..
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Reddemon35 5 yıl
Esku klavyeler geldi aklıma moda olacağını bileydim IBM PS1 in klavyesini saklardım :)
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pohuman 5 yıl
"Triger Kayışı" olsaymış daha çok tutarmış..
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depeche35 5 yıl
400 TL den aşağı olabileceğini sakın ama sakın hayal bile etmeyiniz !!
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Rangle 5 yıl
Gayet sade ve güzel duruyor fiyatını öğrenebilseydik iyiydi şu aralar klavye sıkıntısı çekiyorum hem
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Master_Evil 5 yıl
çok tipsiz be
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seven44 5 yıl
sade ve çok şık olmuş
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