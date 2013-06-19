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Cooler Master, Havoc isimli yeni oyuncu faresini tanıttı

5 yıl
1,1b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master, Havoc isimli yeni oyuncu faresini tanıttı
Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında Havoc isimli yeni oyuncu faresini tanıttı.
Oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan fare modeli, yüksek hassaslık için Avago 9800 (100-8200 DPI) lazer sensör ile donatılmış durumda. Ayrıca yüksek kaliteli Omron mikro anahtarların da kullanıldığı fare, 5 milyon tıklama seviyesine ulaşabiliyor ve üzerinde programlanabilir 8 adet tuş yer alıyor. Ergonomik bir tasarımla terleme ve kayma yapmayan malzeme kalitesiyle üretilen Havoc, 128KB hafızası ile 4 farklı profil kullanımı sağlayabiliyor, 30g hızlanma ortaya koyabiliyor ve 1.8 metre dayanıklı kablosu ile uzun yıllar sorunsuz bir kullanım vaat ediyor.
85 x 120 x 45 mm boyuta ve 140 gram ağırlığa sahip olarak hazırlanan Cooler Master Havoc oyuncu faresi, Windows 8, 7, Vista ve Xp işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Üzerinde LED ışıklar da unutulmayan oyuncu faresi, Haziran ayı sonunda 65$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

http://www.cmstorm.com/en/products/peripherals/havoc/ Yorum Yaz
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FRoGKaTa 5 yıl
togalak
yaa solak olmak ne kötü hep sadece bakmakla kalıyorum

Logitech G300 var simetrik.
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infom@n 5 yıl
togalak
yaa solak olmak ne kötü hep sadece bakmakla kalıyorum

Sıkıntını şimdi anlıyorum
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jackrebel 5 yıl
yaa solak olmak ne kötü hep sadece bakmakla kalıyorum
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quad4core 5 yıl
tasarımı küçük leptop farelerine benziyor oyuncu için tasarım da önemlidir.
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yanlızkurt007 5 yıl
Tipe bak çay demle
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The Witcher 5 yıl
Tasarimi daha iyi olabilirdi bence,ama yine de cok iyi
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hhdk 5 yıl
bu kadar çabaya emeğe o fileli kulaklık kablosu... yazık olmuş
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