Cooler Master, Havoc isimli yeni oyuncu faresini tanıttı

Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında Havoc isimli yeni oyuncu faresini tanıttı.

Oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan fare modeli, yüksek hassaslık için Avago 9800 (100-8200 DPI) lazer sensör ile donatılmış durumda. Ayrıca yüksek kaliteli Omron mikro anahtarların da kullanıldığı fare, 5 milyon tıklama seviyesine ulaşabiliyor ve üzerinde programlanabilir 8 adet tuş yer alıyor. Ergonomik bir tasarımla terleme ve kayma yapmayan malzeme kalitesiyle üretilen Havoc, 128KB hafızası ile 4 farklı profil kullanımı sağlayabiliyor, 30g hızlanma ortaya koyabiliyor ve 1.8 metre dayanıklı kablosu ile uzun yıllar sorunsuz bir kullanım vaat ediyor.

85 x 120 x 45 mm boyuta ve 140 gram ağırlığa sahip olarak hazırlanan Cooler Master Havoc oyuncu faresi, Windows 8, 7, Vista ve Xp işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Üzerinde LED ışıklar da unutulmayan oyuncu faresi, Haziran ayı sonunda 65$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

http://www.cmstorm.com/en/products/peripherals/havoc/