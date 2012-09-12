Cooler Master NotePal Ergo 360; Dizüstü bilgisayar soğutucusu ve stand bir arada

Sunduğu bilgisayar bileşenleriyle teknoloji dünyasında sık sık gündeme gelen Cooler Master, yepyeni bir ürünüyle daha karşımıza çıktı.

Cooler Master'ın ''NotePal Ergo 360'' olarak isimlendirdiği yeni ürün fotoğraflarda da görülebileceği üzere iki farklı parçadan oluşuyor: Soğutucu yüzey ve stand. Alüminyum ve plastikten imal edilen soğutucu yüzeyin ebatları 39.9 cm x 29.7 cm x 3.5 cm, ağırlığı 960 gram. Standı, soğutucu yüzeye monte edebildiğimiz gibi ayrı olarak da kullanabiliyoruz. Duruş açısı ayarlanabilen stand, 360 derece dönebiliyor.



Soğutma için soğutucu yüzeyde 80 mm'lik iki tane fan konumlandırılmış. 1700 devir / dakika hızında çalışan fanların 23 dB ses ürettiği belirtilmekte. Maksimum 17-inç ekranlı dizüstü bilgisayarlarla uyumlu NotePal Ergo 360'ın, bu aydan itibaren vergiler hariç 34.99$'dan satılması bekleniyor.

