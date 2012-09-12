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Cooler Master NotePal Ergo 360; Dizüstü bilgisayar soğutucusu ve stand bir arada

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master NotePal Ergo 360; Dizüstü bilgisayar soğutucusu ve stand bir arada
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Sunduğu bilgisayar bileşenleriyle teknoloji dünyasında sık sık gündeme gelen Cooler Master, yepyeni bir ürünüyle daha karşımıza çıktı.
Cooler Master'ın ''NotePal Ergo 360'' olarak isimlendirdiği yeni ürün fotoğraflarda da görülebileceği üzere iki farklı parçadan oluşuyor: Soğutucu yüzey ve stand. Alüminyum ve plastikten imal edilen soğutucu yüzeyin ebatları 39.9 cm x 29.7 cm x 3.5 cm, ağırlığı 960 gram. Standı, soğutucu yüzeye monte edebildiğimiz gibi ayrı olarak da kullanabiliyoruz. Duruş açısı ayarlanabilen stand, 360 derece dönebiliyor.
Soğutma için soğutucu yüzeyde 80 mm'lik iki tane fan konumlandırılmış. 1700 devir / dakika hızında çalışan fanların 23 dB ses ürettiği belirtilmekte. Maksimum 17-inç ekranlı dizüstü bilgisayarlarla uyumlu NotePal Ergo 360'ın, bu aydan itibaren vergiler hariç 34.99$'dan satılması bekleniyor.
Cooler Master NotePal Ergo 360; Dizüstü bilgisayar soğutucusu ve stand bir arada
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Cooler Master NotePal Ergo 360; Dizüstü bilgisayar soğutucusu ve stand bir arada
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Cooler Master NotePal Ergo 360; Dizüstü bilgisayar soğutucusu ve stand bir arada
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JoeyBane 7 yıl
Bu anca kendini soğutur:) Stand olarak kullanırsın.
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cabriolet1981 7 yıl
Hadi İphone ve limonlu içecekleri de anladık da o arkadaki taşlar ne?
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kasim33 7 yıl
iphone içinde yapsa bi tane :D
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_Athelas_ 7 yıl
Fanların yerleri güzel,işlevsel olabilir... :)
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NoWLoadinG 7 yıl
Dell Inspiron kullanıcılarının tercih etmemesi gereken bir model. Laptopta havanın dışarı üflendiği fanın olduğu yerde soğutucuda içeri hava üfleyecek bir fan var. Ama ergonomi açısından kullanıcıyı düşünen bir ürün. Estetik ve ergonomisini beğendim.
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