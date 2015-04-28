Cooler Master, Swift-RX fare altlığı serisine ekstra büyük bir versiyon ekledi

Hazırladığı üst düzey donanım parçalarıyla yılların eskitemediği firmalardan Cooler Master, Swift-RX model isimli fare altlığı serisine ekstra büyük "XL" versiyonunu eklediğini duyurdu.

Swift-RX fare altlığı serisinin (Ufak, orta ve büyük) en büyük versiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken XL, 900x360mm'lik boyutuyla fare yanında klavyeyi de üzerinde taşıyabiliyor. Bu sayede genel bir çözüm oluşturan ve hem kaymaya karşı bir koruma hem de etkili bilek konforu getiren ürün, ince dokulu mikroskobik özel kaplamasıyla optik ile lazer sensörler için maksimum performans ortaya koyuyor ve %100 doğal kauçuktan üretiliyor.

Cooler Master Swift-RX XL fare altlığı, Mayıs ayı içerisinde 30 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Diğer versiyonların fiyatı ise boyuta göre 9, 13 ve 20 Euro fiyat etiketlerine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-cm-storm-swift-rx-mousepad-series.html