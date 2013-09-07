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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, geliştirdiği dört yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu kullanıcıların beğenisine sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master, geliştirdiği dört yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu kullanıcıların beğenisine sundu
Yapıları gereği çok fazla soğutma potansiyeline sahip olmayan dizüstü bilgisayar modelleri için Cooler Master tarafından hazırlanan yeni soğutucu modelleri (NotePal Comforter Air, NotePal Comforter Mini, NotePal XL ve CM Storm SF-17), farklı ihtiyaçlara göre kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
Duyurulan modellerden NotePal Comforter Air, tam merkezine konumlandırılan 100mm fan ile 15.6-inç'lik dizüstü bilgisayarların soğutulmasına yardımcı oluyor. Üzerinde yumuşak materyal kullanılması ile diz üstünde kullanımlarda ağrı yapmayan ürün, gücünü USB üzerinde karşılıyor. NotePal Comforter Mini üzerinde fan kullanmayan Cooler Master, modeli yatak ya da koltuk gibi yüzeylerde dizüstü bilgisayar kullanılmak isteyen kişiler için hazırlanmış. Esas olarak bilgisayarların kendi soğutma sisteminin tam olarak çalışabilmesine yardımcı olan ürün, ayrıca özel yapısıyla da kabloları gizleyebiliyor. 

Daha çok yüksek soğutma performansı isteyen dizüstü bilgisayar sahipleri için hazırlanan NotePal XL, üzerinde 120mm'lik bir fan taşıyor. Gücünü USB üzerinden alan, LED aydınlatma sistemiyle ilgi çekici görünen ve harici kontrolcüsü ile fan hızının ayarlanmasına imkan tanıyan model, 17-inç ekran boyutuna sahip bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Son olarak geliştirilen CM Storm SF-17 ise, daha çok oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri için hazırlanmış. Kullanılan 180mm fan ile yüksek oranda hava akışı sağlayabilen soğutucu, diğer modellerde de olduğu gibi gücünü USB üzerinden sağlıyor ve fan hızının kontrol edilmesine izin veriyor. 19-inç erkan boyutuna sahip dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen CM Storm SF-17, LED ışık sistemliyle de oyuncuların hoşuna gidecek bir görsellik ortaya koyuyor.
Cooler Master tarafından duyurulan dizüstü bilgisayar soğutucularından NotePal Comforter Air 30 Euro, NotePal Comforter Mini 15 Euro, NotePal XL 25 Euro ve CM Storm SF-17 ise 50 Euro fiyat etiketleriyle satın alınabiliyorlar.

http://www.techpowerup.com/190261/cooler-master-unveils-four-new-notepal-notebook-coolers.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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AERN 6 yıl
Tasarımları güzelmiş.
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Illuminn 6 yıl
biri inadına eksi basıyor galiba
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*ShagraX* 6 yıl
Notepal U3 en iyi soğutucu şu anda piyasadaki, bunların hiçbirisi performans anlamında bişey katmaz, en fazla 2-3 derece sogutur laptopunuzu zaten onu da 4 adet şişe kapagıyla da yaparsınız.
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seven44 6 yıl
Cooler Master bu işten anlıyo
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