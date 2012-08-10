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Cooler Master, mini-ITX kasası Elite 120'nin satışına başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
23,4b
1
12
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, mini-ITX kasası Elite 120'nin satışına başlıyor
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Küresel pazarın önde gelen bilgisayar kasası üreticilerinden Cooler Master, geçtiğimiz ay duyurusunu gerçekleştirdiği mini-ITX formundaki modeli Elite 120'yi, 13 Ağustos'tan itibaren Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Evine veya ofisine HTPC sistemi kurmak isteyenler için ideal görünen Elite 120, 240 mm x 207.4 mm x 401.4 mm ebatlarında ve 3.3 kg ağırlığında tasarlanmış. 1 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü veya 4 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunan kasada, 2 adet PCI / PCI-EX genişletme slotu bulunuyor.

Mini-ITX anakartlara, 65 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 343 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veren kasada, Nvidia GeForce GTX 690 gibi üst düzey ekran kartlarını kullanabiliyoruz. Gerekli hava akışı için kasanın ön yüzünde 1200 devir / dakika hızında çalışan 120 mm'lik fan, yan yüzünde ise 2000 devir / dakika hızında çalışan 80 mm'lik fan konumlandırılmış. 120 mm'lik fan firma verilerine göre 19 dB, 80 mm'lik fan ise 20 dB ses çıkarıyor. İstediğiniz takdirde kasaya 120 mm'lik bir fan daha ekleyebiliyorsunuz.

Elite 120'nin ön yüzünde 1 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna, 1 adet mikrofon girişine ve 1 adet ses çıkışına yer verildiğini görmekteyiz. Cooler Master kasanın fiyatını 86$ olarak belirlemiş.
Cooler Master, mini-ITX kasası Elite 120'nin satışına başlıyor
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Cooler Master, mini-ITX kasası Elite 120'nin satışına başlıyor
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Yer sorunu olanlar için ideal.
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Coolermaster_Türkiye 6 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

Elite 120 mini itx kasamız Türkiye'de satışa başlanmıştır.

Gold, sanalmarketim, hepsiburada, webdenal, inventus..vs bayilerimizden ürünü alabilirsiniz. Çoğu Gold mağazalarında ürünü görüp inceleyebilirsiniz..
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teknoforum-bs 7 yıl
Pc kasasından baska herseye benzio :D
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Excision 7 yıl
jeneratöre benziyor.
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KUM23 7 yıl
güzel nede olsa işler bu.
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King ov Hell 7 yıl
Uzun vadede iyi iş çıkartır.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
itx sistem kullanıcısıyım, son aldığım kasa 75 liraydı, genelde de o fiyatın üstüne çıkmak için bir sebep de göremiyorum.
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yc#1 7 yıl
Bir cep herkülü kurmak için ideal.
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artenis 7 yıl
Rasbery Pİ kullanabilirsiniz kasa fiyatının yarısına ;)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bu kasaya para verene kadar
kendi kasamı inşa edeceğim ! :)
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Profesör Extreme 7 yıl
Anakartı pekte şirin
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