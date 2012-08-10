Cooler Master, mini-ITX kasası Elite 120'nin satışına başlıyor

Küresel pazarın önde gelen bilgisayar kasası üreticilerinden Cooler Master, geçtiğimiz ay duyurusunu gerçekleştirdiği mini-ITX formundaki modeli Elite 120'yi, 13 Ağustos'tan itibaren Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



Evine veya ofisine HTPC sistemi kurmak isteyenler için ideal görünen Elite 120, 240 mm x 207.4 mm x 401.4 mm ebatlarında ve 3.3 kg ağırlığında tasarlanmış. 1 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü veya 4 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunan kasada, 2 adet PCI / PCI-EX genişletme slotu bulunuyor.





Mini-ITX anakartlara, 65 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 343 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veren kasada, Nvidia GeForce GTX 690 gibi üst düzey ekran kartlarını kullanabiliyoruz. Gerekli hava akışı için kasanın ön yüzünde 1200 devir / dakika hızında çalışan 120 mm'lik fan, yan yüzünde ise 2000 devir / dakika hızında çalışan 80 mm'lik fan konumlandırılmış. 120 mm'lik fan firma verilerine göre 19 dB, 80 mm'lik fan ise 20 dB ses çıkarıyor. İstediğiniz takdirde kasaya 120 mm'lik bir fan daha ekleyebiliyorsunuz.





Elite 120'nin ön yüzünde 1 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna, 1 adet mikrofon girişine ve 1 adet ses çıkışına yer verildiğini görmekteyiz. Cooler Master kasanın fiyatını 86$ olarak belirlemiş.

