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Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı faresi CM Storm Xornet'i duyurdu

7 yıl
11,6b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı faresi CM Storm Xornet'i duyurdu
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Geliştirdiği kasa, güç kaynağı ve işlemci soğutucusu gibi bilgisayar bileşenleriyle gayet yakından tanıdığımız Cooler Master firması, oyuncular için yeni bir fare daha hazırladı: CM Storm Xornet.
107 mm uzunluğa, 75 mm genişliğe, 35 mm kalınlığa ve 142 gram net ağırlığa sahip olan CM Storm Xornet, tasarım itibarıyla sağ elini kullanan oyunculara yönelik geliştirilmiş. 2000 Dpi (500 Dpi veya 1000 Dpi olarak değiştirilebiliyor) optik sensöre sahip fare, 23G'ye kadar ivme değeri, 1000 Hz'e kadar (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz olarak seçilebiliyor) raporlama hızı, 160 IPS maksimum takip hızı, 8 Kb dahili bellek ve 5 milyon kez tıklamaya karşı dayanıklılık sunuyor.
CM Storm Xornet'in, bu aydan itibaren 29.99$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı faresi CM Storm Xornet'i duyurdu
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http://www.cmstorm.com/en/products/peripherals/Xornet/ Yorum Yaz
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scorn 7 yıl
5milyon çok küçük bi değer, hele ki oyunlar için. Sürekli ateş ettiğin rush bi oyunda ya da dotada iken günde binlerce tık olur. Buna internet dosya açmayı falan da ekle..
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alito 7 yıl
IceRulez
Xornet değilde hornet olaymış :pbu 5 milyon kez tıklamaya garantiyi nasıl veriyorlar acaba

fabrikada bir test departmanı var el görevi gören bir robot mouse'a sinyal hatası yapana kadar devamlı tıklıyor ve testin sonunda mouse sayac programı hatasız tıklama sayısını rapor veriyor.
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turbo-powwer 7 yıl
Batuist
bimde 20TLye canavar gibi logitech bluetooth mouse satılıyordu.. usb alıcısıda minicik harika bir mouse kaptım hemen tabi.. bu yukarıdaki mousea değişmem.. :)oyuncu mouseu diyor minicik!! ergonomi nerede? oyuncu mouse için bence ergonomi olmazsa olmaz bir faktör.. böyle odunlamasına avuca oturmayan bir tasarımla oyun oynarken kanser olur adam!

Kesinlikle katılıyorum hocam , ergonomi olmadan oyuncu faresi olur tarla faresi :)
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saijero 7 yıl
Bencede oyuncu mouse'u olmak için çok küçük üstelik parmak kıvrımı yeterli görünmedi msi gx630umun yanında gelen oyuncu mouse'um bozuldu ve küçük mouse aldım çok pişmanım parmaklarım kıvrım kıvrım oldu. özellikle oyunlarda çok büyük dezavantaj çok çabuk parmaklarınız ağrıyor.
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Batuist 7 yıl
bim'de 20TL'ye canavar gibi logitech bluetooth mouse satılıyordu.. usb alıcısıda minicik harika bir mouse kaptım hemen tabi.. bu yukarıdaki mouse'a değişmem.. :)
oyuncu mouse'u diyor minicik!! ergonomi nerede? oyuncu mouse için bence ergonomi olmazsa olmaz bir faktör.. böyle odunlamasına avuca oturmayan bir tasarımla oyun oynarken kanser olur adam!
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IceRulez 7 yıl
Xornet değilde hornet olaymış :p
bu 5 milyon kez tıklamaya garantiyi nasıl veriyorlar acaba
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P.Escobar 7 yıl
herkez kendi bildigi isi yapsa ne güzel olucak gerci bize zararı yok rekabetten dolayı faydası var sekil yüzey dpi bakından sahsen benim icin sınıfta kaldı
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