Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı faresi CM Storm Xornet'i duyurdu

Geliştirdiği kasa, güç kaynağı ve işlemci soğutucusu gibi bilgisayar bileşenleriyle gayet yakından tanıdığımız Cooler Master firması, oyuncular için yeni bir fare daha hazırladı: CM Storm Xornet.



107 mm uzunluğa, 75 mm genişliğe, 35 mm kalınlığa ve 142 gram net ağırlığa sahip olan CM Storm Xornet, tasarım itibarıyla sağ elini kullanan oyunculara yönelik geliştirilmiş. 2000 Dpi (500 Dpi veya 1000 Dpi olarak değiştirilebiliyor) optik sensöre sahip fare, 23G'ye kadar ivme değeri, 1000 Hz'e kadar (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz olarak seçilebiliyor) raporlama hızı, 160 IPS maksimum takip hızı, 8 Kb dahili bellek ve 5 milyon kez tıklamaya karşı dayanıklılık sunuyor.



CM Storm Xornet'in, bu aydan itibaren 29.99$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.



http://www.cmstorm.com/en/products/peripherals/Xornet/