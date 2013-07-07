Cooler Master yeni 120mm'lik LED fanını tanıttı





Bilgisayar soğutma sistemleriyle tanıdığımız Cooler Master, ürün gamını yeni bir LED fanla genişletiyor.





120 JetFlo adlı fan sıradan bir görünüşe rağmen bazı önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Ürün 120mm ölçüsünde bir tasarıma sahipken gürültü seviyesini ve dönüş hızını ayarlayabilen PWM kontrolcüsü de sunuyor. Bu sayede dönüş hızları 800-2000 devir/dakika seviyesinde bulunurken, hava akımı oranı 95 CFM ve gürültü seviyesi de 26dBA'da tutulabiliyor.





PWM uyumu olmayan kontrolcü ve anakartlar için ise iki sessiz adaptör sunan ürün dönüş hızlarını 1600 veya 1200 devir/dakika'da tutabiliyor.





Ürün bunu yanında Smart Jam Protection adlı bir özellik daha sunuyor. Bu sayede pervanelere takılan cisimler algılanabiliyor ve otomatik olarak cisim temizlenene kadar pervaneler duruyor. Cooler Master pazardaki ilk premium fanın 120 JetFlo olduğunu belirtiyor.





Kendi kendini yağlaması sayesinde 160 000 saat beklenen ömrü olan fan; siyah, kırmızı, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile 20$ fiyat seviyesinden Temmuz ortasında satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/Cooler-Master-JetFlo-120-Fan,23380.html#xtor=RSS-980