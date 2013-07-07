Cooler Master yeni 120mm'lik LED fanını tanıttı

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Bilgisayar soğutma sistemleriyle tanıdığımız Cooler Master, ürün gamını yeni bir LED fanla genişletiyor.
120 JetFlo adlı fan sıradan bir görünüşe rağmen bazı önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Ürün 120mm ölçüsünde bir tasarıma sahipken gürültü seviyesini ve dönüş hızını ayarlayabilen PWM kontrolcüsü de sunuyor. Bu sayede dönüş hızları 800-2000 devir/dakika seviyesinde bulunurken, hava akımı oranı 95 CFM ve gürültü seviyesi de 26dBA'da tutulabiliyor.
PWM uyumu olmayan kontrolcü ve anakartlar için ise iki sessiz adaptör sunan ürün dönüş hızlarını 1600 veya 1200 devir/dakika'da tutabiliyor.
Ürün bunu yanında Smart Jam Protection adlı bir özellik daha sunuyor. Bu sayede pervanelere takılan cisimler algılanabiliyor ve otomatik olarak cisim temizlenene kadar pervaneler duruyor. Cooler Master pazardaki ilk premium fanın 120 JetFlo olduğunu belirtiyor.
Kendi kendini yağlaması sayesinde 160 000 saat beklenen ömrü olan fan; siyah, kırmızı, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile 20$ fiyat seviyesinden Temmuz ortasında satışa sunulacak.
http://www.tomshardware.com/news/Cooler-Master-JetFlo-120-Fan,23380.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra masaüstü olunca ziyan olmasın ( ) diye söküp kasanın üst ızgaraya koydum baya faydası oldu kasada aspiratör görevi görüyor.
Özet.10 liraya işi kapatabilirsiniz.
x = 10 TL
X GAMING EDITION RGB LED = 20$
Siz Fan ticareti falan mı yapıyorsunuz ?
Fanlar icat edilmeseydi, farklı çözümler ile PC lerimizi soğutuyor olacaktık. Petrol olmasaydı şuan Otomobiller olmayacak mıydı diye sorarım ?
Bu fan konuşuyormuş
corsaire benziyor ama bence daha performanslı...
Bu fanlar olmasa bilgisayarını çalıştıramazdın.
Corsairin etiketini söküp cm yazmışlar :D
Cfm ve dba lara fazla takılmamak lazım. 20 dba deyip boru gibi ötende var 25 dba deyip ses çıkarmayanda. Firmaların çoğu abartıyor bu değerleri.
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