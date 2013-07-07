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Cooler Master yeni 120mm'lik LED fanını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
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33
Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master yeni 120mm'lik LED fanını tanıttı

 Bilgisayar soğutma sistemleriyle tanıdığımız Cooler Master, ürün gamını yeni bir LED fanla genişletiyor. 

120 JetFlo adlı fan sıradan bir görünüşe rağmen bazı önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Ürün 120mm ölçüsünde bir tasarıma sahipken gürültü seviyesini ve dönüş hızını ayarlayabilen PWM kontrolcüsü de sunuyor. Bu sayede dönüş hızları 800-2000 devir/dakika seviyesinde bulunurken, hava akımı oranı 95 CFM ve gürültü seviyesi de 26dBA'da tutulabiliyor.

PWM uyumu olmayan kontrolcü ve anakartlar için ise iki sessiz adaptör sunan ürün dönüş hızlarını 1600 veya 1200 devir/dakika'da tutabiliyor.

Ürün bunu yanında Smart Jam Protection adlı bir özellik daha sunuyor. Bu sayede pervanelere takılan cisimler algılanabiliyor ve otomatik olarak cisim temizlenene kadar pervaneler duruyor. Cooler Master pazardaki ilk premium fanın 120 JetFlo olduğunu belirtiyor.

Kendi kendini yağlaması sayesinde 160 000 saat beklenen ömrü olan fan; siyah, kırmızı, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile 20$ fiyat seviyesinden Temmuz ortasında satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/Cooler-Master-JetFlo-120-Fan,23380.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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yasin57 6 yıl en beğenilen
Bence fan fiyatları aşırı pahalı altı üstü bir motor+iki güç plastik parçadan oluşuyor.
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Nokia Specialist 6 yıl
bu fanlar ne boyle altı ustu bir plastik parçası, zaten corsair c70alinca kasanin fiyatina birde fan parasi oduyoruz
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Deve Tuncay 3 yıl
Zamanında laptop alacam diye a101 den adisson soğutucu almıştım 10TL ye.
Sonra masaüstü olunca ziyan olmasın (
) diye söküp kasanın üst ızgaraya koydum baya faydası oldu kasada aspiratör görevi görüyor.

Özet.10 liraya işi kapatabilirsiniz.
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RX 480 3 yıl
ledli ürünleri ciddiye alamıyorum aynı gaming ürünleri gibi

x = 10 TL

X GAMING EDITION RGB LED = 20$
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ydagli42 3 yıl
Cfm değeri iyiymiş.Bir de ledli çok iyi.
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dakamon 3 yıl
Çok ses çıkarıyor düşük hızda bile
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patatessiz patso 6 yıl
bence gayet güzel bir fiyat 7/24 çalıştığını farzedersek 18 yıl ömrü var
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
@MxFxOx
Siz Fan ticareti falan mı yapıyorsunuz ?

Fanlar icat edilmeseydi, farklı çözümler ile PC lerimizi soğutuyor olacaktık. Petrol olmasaydı şuan Otomobiller olmayacak mıydı diye sorarım ?

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HumbiGumbi 6 yıl
murdocklawless
bu fanları çok süper bir icadmış gibi neyini tanıyor firmalar?

Bu fan konuşuyormuş
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ugacomtr 6 yıl
corsairin aynısı deniliyor ama cfm olarak yüzde 50 daha fazla..!
corsaire benziyor ama bence daha performanslı...
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murdocklawless 6 yıl
bu fanları çok süper bir icadmış gibi neyini tanıyor firmalar?
1 Yanıt Yanıtla
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MxFxOx 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

bu fanları çok süper bir icadmış gibi neyini tanıyor firmalar?

Bu fanlar olmasa bilgisayarını çalıştıramazdın.
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gokhans19 6 yıl
Zerdova
dualcoreyhy Ben biraz corsair havası seziyorum.
Biraz değil bildiğin Cosair

Corsairin etiketini söküp cm yazmışlar :D
Cfm ve dba lara fazla takılmamak lazım. 20 dba deyip boru gibi ötende var 25 dba deyip ses çıkarmayanda. Firmaların çoğu abartıyor bu değerleri.
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armutcan 6 yıl
bundan iyi bir laptop sogutucu stand yapilir
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marfoglu 6 yıl
Tam fan alacaktim biraz daha bekleyeyim o zaman.
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Umutcan 6 yıl
95cfm 26db'de mi veriyor ? O zaman ultra iyi bir fan, ama zannetmiyorum anlatım hatası oldu sanırım. 2000 rpm'de anca veriyordur 95cfm, o zaman da gürültü oranı coşar.
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