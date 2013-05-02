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Cooler Master, yeni N serisi kasalarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master, yeni N serisi kasalarını duyurdu

Dünyanın lider kasa üreticilerinden birisi olan Cooler Master, daha iyi soğutma desteğine sahip N serisi kasalarını Avrupa için resmi olarak duyurdu.

N serisi kasalar daha sade bir tasarıma sahip ve bu tasarım sıvı soğutma desteği hesaba katılarak yapıldı. Ön panel tamamen mesh formunda iken, bir çok fan takılabilme özelliği kasanın içerisindeki hava akışını kolaylaştırıyor. 

N serisinde N300 ve N500 kasa modelleri bulunuyor. N300 modelinde 8 adet fana kadar destek, üst panelde 2 adet 120mm fan veya 240mm radyatör takılabilen fan yuvası, yan panelde 120mm fan yuvası, 320mm uzunluktaki ekran kartlarına destek, 2 adet optik sürücü, 8 adet HDD ve 1 adet SSD yuvası şeklinde özellikler yer alıyor.

N500 modelinde ise 9 adet fana kadar destek, yan panelde 2 adet 120mm fan yuvası, üst panelde 2 adet 140mm fan yuvası, 400mm uzunluktaki ekran kartlarına destek, 3 optik sürücü, 4 HDD ve 3 adet SSD yuvası şeklinde özellikler bulunuyor.

N300 ve N500 için 4 çeşit konfigurasyon mevcut : Pencereli veya penceresiz yan panel
seçeneği,  2 adet USB 3.0 port seçeneği ve tek USB 3.0 port ile 2 adet
USB 2.0 port seçeneği.

N300 ve N500 modelleri Mayıs ayında Avrupa pazarına sunulacak.

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ssLh 6 yıl
Ginga Bishounen
N300http://www.coolermaster.com/product/Detail/case/mid-tower/n300.htmlN500http://www.coolermaster.com/product/Detail/case/mid-tower/cm-force-500.htmlN500de PSU yuvası üstte!Olmamış. Corsaira devam....

n500 ıcın yanlıs lınk vermıssın kasa bu coolermaster.com/...
ayrıca n300 un kablo toplama olayı cok basarısızz
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Ginga Bishounen 6 yıl
N300
coolermaster.com/...
N500
coolermaster.com/...
N500'de PSU yuvası üstte!
Olmamış. Corsair'a devam....
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: PostMortem
Corsair kat kat daha güzel.

Kasa dediğin Corsair'dir.
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MALTHAEL 6 yıl
N500 aynı HAF 912 ye benziyor ki bence HAF 912 daha kaliteli duruyor .
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carter 6 yıl
Kasa dedin mi tercihler arasında Cooler Master olacak aga!
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ancdodo 6 yıl
Fiyati ne olacak acaba
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