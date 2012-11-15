Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, yeni bilgisayar kasası HAF XB'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
51
Kasa
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master, yeni bilgisayar kasası HAF XB'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar bileşeni üretiminde dünya çapında söz sahibi firmalardan Cooler Master, HAF (High Air Flow) serisi bilgisayar kasalarına alışılmışın dışında yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yepyeni bir üye ekledi: HAF XB.
Cooler Master'ın 442 mm x 330 mm x 423 mm boyutlarında ve yaklaşık 8.2 kg ağırlığında tasarladığı HAF XB'nin gövdesinde dayanıklılık için çelik tercih edilirken; ön panelde plastik ile metal ızgara (mesh) kullanıldığı görülüyor. Bilgisayar kasasının sağına ve soluna yerleştirilen taşıma noktalarının dayanıklılığı üretici tarafından ayrıca vurgulanmış.
Mini-ITX / Micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 180 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, maksimum 334 mm uzunluğunda üst seviye ekran kartlarına, maksimum 180 mm uzunluğunda güç kaynaklarına ve 120 mm / 240 mm uzunluğunda radyatörlere destek veren HAF XB'de, ikili veya üçlü CF / SLI kurulumlarına olanak tanınmış. Yani HAF XB'ye üst seviye bir sistem kurmak mümkün. 120 mm'lik radyatörün bilgisayar kasasının arka yüzüne, 240 mm'lik radyatörün ise bilgisayar kasasının ön yüzüne monte edilebildiğini not düşelim.
2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 2 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine (Hot-swap), 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan HAF XB'nin ön panelinde güç tuşu, reset tuşu, 2 adet USB 3.0 portu, ses girişi ve mikrofon çıkışı bulunuyor. Eğer bilgisayar kasasına 3.5-inç'lik sürücü montajı yapmazsanız 2.5-inç'lik sürücü desteği 6 adede kadar çıkabiliyor.
Şimdi gelelim HAF XB'nin hava sirkülasyonu durumuna...
HAF XB'nin ön yüzüne yan yana olacak şekilde 2 adet 120 mm / 140 mm'lik fan, üst yüzüne 1 adet 200 mm'lik fan, arka yüzüne 1 adet 120 mm'lik ve 2 adet 80 mm'lik fan takılabiliyor. Öndeki fanlar serin havayı bilgisayar kasasının içine doğru çekerken, üstteki ve arkadaki fanlar sıcak havayı dışarıya doğru atma görevini üstleniyor. Halihazırda 2 adet 120 mm'lik fan, bilgisayar kasasının ön yüzüne takılmış. Bu fanlar 1800 devir / dakika hızında çalışıyor ve 21 dB gürültü oluşturuyor.
Cooler Master HAF XB, kısa bir süre önce 99.99$ fiyat etiketiyle (bknz. Newegg) ABD'de satışa sunuldu. Avrupa ülkelerinde yaşayan teknoloji meraklılarının biraz daha dişlerini sıkıp 26 Kasım'ı beklemeleri gerekecek.
HAF XB'nin daha fazla görseline aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master, yeni bilgisayar kasası HAF XB'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
Cooler Master, yeni bilgisayar kasası HAF XB'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster-usa.com/landing/hafxb/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Dominic_Toretto_ 7 yıl en beğenilen
Aşğıda zaten güç ünitesi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Eksi almak için elinden geleni yapıyorsun, eksi bağımlılığı oluştu sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl
Cooler Master bu işte bence en iyisi HAF serileri ve efsane Cosmos serisi ile Kasa konusunda en öncü firma ...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_Dominic_Toretto_ 6 yıl ..Knight..
..Knight..



Merhaba,

Kasa ülkemizde satışa sunuldu, DH'den bir Video İnceleme bekliyoruz.

Bir çok kişi de merak ediyordur, bu konuda iyi bir referans olabilirsiniz. Birkaç konuda gördüm, almayı düşünenler var lakin kimse alıp kullanıp yorum yapmadğı için tereddüt ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fefeyx 6 yıl
takip,incelemelerinizi paylaşın lütfen!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Vatanda listeye girdi

vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OmerD. 6 yıl
Vatanda stoklara girdi.

vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koherans 6 yıl
Tükiye'ye halen gelmedi ...?
Bir gelsede ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl koherans
koherans

Tükiye'ye halen gelmedi ...?
Bir gelsede ...

Gözünüz aydın diyelim, alırsanız ufak çaplı bir inceleme bekleriz.

vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iARDAs 6 yıl
Schsuppe
türkiyede satişı yok

Hic mi olmayacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 6 yıl
Aslinda kasayi almayi düsünüyordum ama 3.5" hdd icin sadece x-dock bölümünün kullanilabilir olmasi kararimi degistirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iARDAs 6 yıl
Halen daha Turkiye satisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KlauusMikaelson 6 yıl
türkiyede satişı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 7 yıl
Barış26
playstyle -1 :( güç ünitesinin yeri aşağıda olmalıydı ! :(
Gözlük şart

sanada insanlık şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 7 yıl
kule tipi soğutucular normal kasalarda çoğunlukla anakarta zarar veriyordu. bu kasa ilaç gibi geldi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 7 yıl
ITX kasalara birkaç haftadır bakıyorum, onlarca kasa baktım şimdiye kadar en beğendiğim kasa Fractal Node 304 oldu. İlk bakışta havalandırması kötü HTPC kasası gibi gelebilir ama Gaming PC olacağı kanısındayım ve soğutmanın da göründüğü kadar olmadığını tahmin ediyorum. Bu kasayı da birkaç gün önce gördüm, ama ITX kasa olarak geçmiyor, Cube formatında bir kasa ve dolayısıyla çok büyük ve ağır. Buna benzer Thermaltake Armor A30 var ama o da bunun kadar olmasa da ağır ve büyük. Şu an piyasanın en büyük kasalarından biri HAF 932'yi kullanıyorum ama büyük kasalara ihtiyacın olmadığını ve oyuncu ITX sistemleri olabileceğini anladım. Zaten böyle yapan pek çok kişi de var yabancı forumlarda. Yeni sistem yapmayı düşünen herkese öneririm.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 7 yıl Prequel
Prequel

ITX kasalara birkaç haftadır bakıyorum, onlarca kasa baktım şimdiye kadar en beğendiğim kasa Fractal Node 304 oldu. İlk bakışta havalandırması kötü HTPC kasası gibi gelebilir ama Gaming PC olacağı kanısındayım ve soğutmanın da göründüğü kadar olmadığını tahmin ediyorum. Bu kasayı da birkaç gün önce gördüm, ama ITX kasa olarak geçmiyor, Cube formatında bir kasa ve dolayısıyla çok büyük ve ağır. Buna benzer Thermaltake Armor A30 var ama o da bunun kadar olmasa da ağır ve büyük. Şu an piyasanın en büyük kasalarından biri HAF 932'yi kullanıyorum ama büyük kasalara ihtiyacın olmadığını ve oyuncu ITX sistemleri olabileceğini anladım. Zaten böyle yapan pek çok kişi de var yabancı forumlarda. Yeni sistem yapmayı düşünen herkese öneririm.

Bende size katılıyorum.Bencede ITX oyuncu kasalarına donus basladı, yabancı sitelerde bir cok ornegı var.Firmalarda bunun farkına varmıs olmalıki o.c yatkın bir cok anakart cıkartıyorlar.(asrock asus gigabyte msı ve evga )hepsinin ıtx guzel modelleri mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Konuyla pek ılgılı degıl ama sıte hakkında bırkac bırsey soylıcem. Donanımhaber olarak bu ısı bırakmalısınız artık. Cunku gercek anlamda bır donanım sıtesı yolundan cıktınız kusura bakmayın. Bu gune kadar yaptıgınız alakasız ıncelemeleri saymama gerek varmı? (ev elektronıgı gıbı.) Madem artık ıncelemler ve haberler gelmıcek en azından sıteyı guncel donanım haberlerıyle koruyun. Baska sıtelerden gelen bılgıler yazılarak gayet ıyı bır on ınceleme haberı yapılabılır (yazılı olarak).
Gorsellerını kullanabılırsınız. Ama sıtede mobıl haber yada telefon ıncelemelerı yapılıyor. Tel. ıncelemlerıne karsı degılım ama bu ıncelemeler donanım meraklılarının bekledıgı ıncelmelerı, haberlerı gecerse sıkıntı olur ve oluyor. Lutfen sıtenın fınansdan once mısyon sorununu cozun. Reklam olmazsa sıte sorluklarla bogusup kapatılabılır.. Ama yaptıkalrı hatırlanır. Kım fınansmanı ıyı ama kullancısı olmayan ıcı bos bır sıte ıster.Forum ölüyor, site ölüyor. Umarım bu konusmamı dıkkate alırsınız. Okuyan arkadaslarıma tesekkur ederım. Bunlar sahsı goruslerımdır, lutfen saygılı olalım bırbırımıze. Iyı gunler dılerım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muzaffer_k 7 yıl
çocukluğumun müzik setleri(bazı kasetçalarlar) geldi aklıma onlarda buna benzer tasarıma sahipti ilkbaşlarda beğenilselerde sonradan alanlar pişman olmuştu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.D.D_1903 7 yıl
bir kedi gördüm sankiiiii


harbiden saglam ve agır kasalar yapıyorlar adamlar.. haf 932 kullanıyorum ..anam temızlık yaparken benı yada kardesımı cagırıyor da kasayı cekıp kadıncaz anca temızleyebılıyor altını
..o derece de agır kasalar ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Tamam güzel bir üründe benim anlamadığım insanlar laptop a geçti hatta bir çoğu artık tabletlere yöneldi. Sadece oyun için masaüstü kullanmak mantıklı diğer işlerde bence ergonomiklik olarak büyük sıkıntısı var masaüstü pclerin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 7 yıl
masa ustu pc nin yerini hiçbiri tutmayacak hocam hiç bir zaman.sadece oyun için değil diğer işlemler içinde performanssa masaustu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2352 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, cooler master
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Zotac ZBox Nano AD12 Plus Mini PC video inceleme "Atom Karınca Testte" 7 yıl Tivibu'dan ücretsiz HD Spor kanalı ve İngiltere, Fransa ve İtalya liglerinden canlı yayın! Tüm detaylar video röportajımızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim