Cooler Master, yeni bilgisayar kasası HAF XB'yi duyurdu

Bilgisayar bileşeni üretiminde dünya çapında söz sahibi firmalardan Cooler Master, HAF (High Air Flow) serisi bilgisayar kasalarına alışılmışın dışında yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yepyeni bir üye ekledi: HAF XB.



Cooler Master'ın 442 mm x 330 mm x 423 mm boyutlarında ve yaklaşık 8.2 kg ağırlığında tasarladığı HAF XB'nin gövdesinde dayanıklılık için çelik tercih edilirken; ön panelde plastik ile metal ızgara (mesh) kullanıldığı görülüyor. Bilgisayar kasasının sağına ve soluna yerleştirilen taşıma noktalarının dayanıklılığı üretici tarafından ayrıca vurgulanmış.



Mini-ITX / Micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 180 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, maksimum 334 mm uzunluğunda üst seviye ekran kartlarına, maksimum 180 mm uzunluğunda güç kaynaklarına ve 120 mm / 240 mm uzunluğunda radyatörlere destek veren HAF XB'de, ikili veya üçlü CF / SLI kurulumlarına olanak tanınmış. Yani HAF XB'ye üst seviye bir sistem kurmak mümkün. 120 mm'lik radyatörün bilgisayar kasasının arka yüzüne, 240 mm'lik radyatörün ise bilgisayar kasasının ön yüzüne monte edilebildiğini not düşelim.



2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 2 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine (Hot-swap), 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan HAF XB'nin ön panelinde güç tuşu, reset tuşu, 2 adet USB 3.0 portu, ses girişi ve mikrofon çıkışı bulunuyor. Eğer bilgisayar kasasına 3.5-inç'lik sürücü montajı yapmazsanız 2.5-inç'lik sürücü desteği 6 adede kadar çıkabiliyor.



Şimdi gelelim HAF XB'nin hava sirkülasyonu durumuna...



HAF XB'nin ön yüzüne yan yana olacak şekilde 2 adet 120 mm / 140 mm'lik fan, üst yüzüne 1 adet 200 mm'lik fan, arka yüzüne 1 adet 120 mm'lik ve 2 adet 80 mm'lik fan takılabiliyor. Öndeki fanlar serin havayı bilgisayar kasasının içine doğru çekerken, üstteki ve arkadaki fanlar sıcak havayı dışarıya doğru atma görevini üstleniyor. Halihazırda 2 adet 120 mm'lik fan, bilgisayar kasasının ön yüzüne takılmış. Bu fanlar 1800 devir / dakika hızında çalışıyor ve 21 dB gürültü oluşturuyor.



Cooler Master HAF XB, kısa bir süre önce 99.99$ fiyat etiketiyle (bknz. Newegg) ABD'de satışa sunuldu. Avrupa ülkelerinde yaşayan teknoloji meraklılarının biraz daha dişlerini sıkıp 26 Kasım'ı beklemeleri gerekecek.

HAF XB'nin daha fazla görseline aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster-usa.com/landing/hafxb/