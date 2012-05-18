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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurdu

7 yıl
9,9b
1
13
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurdu
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Küresel pazarın önde gelen soğutma çözümü üreticilerinden Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.
128 mm x 70 mm x 160 mm ebatlarında ve 538 gram ağırlığında tasarlanan Hyper 412 Slim'de, her biri 6 mm kalınlığında olmak üzere dört adet ısı borusuna yer verilmiş. Daha iyi performans için ısı boruları işlemciyle doğrudan temas halinde. Soğutucunun yapraklarının ise alüminyum olduğunu belirtelim.
Intel'in LGA 2011, 1366, 1156, 1155, 775 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabilen soğutucuyla beraber 2 tane 120 mm'lik fan geliyor. Isı durumuna göre 500 RPM ile 1.600 RPM hızı arasında çalışabilen fanlar, 17.4 CFM - 58.4 CFM arası hava akışı sağlıyor. 40.000 saate varan çalışma ömrü olduğu belirtilen fanların ses seviyesi 8 - 30 dBA arasında değişiyor.
Cooler Master, Hyper 412 Slim'i önümüzdeki haziran ayından itibaren vergiler dahil 39,95 Euro fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurdu
Tam Boyutta Gör
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurdu
Tam Boyutta Gör
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6796 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chilalilin 7 yıl
Resimlerde mi büyük görünüyor yoksa o kadar büyük değil mi anlamış değilim ağırlığı ne kadar acaba bunun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OZKNaln 7 yıl
212 hala aklimda buda ona benziyr
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E_Aydin35 7 yıl
Cooeler Master markasını görmesem, pek umursamıyıcağım bir model ama başarılı bir soğutucu iğtımadımız son Cooler Master'a :)
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dreamblue35 7 yıl
thermalright cogage e rakip olur
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p8p67b3 7 yıl
güzel soğutucu
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Ahm-@ 7 yıl
Fanboyluk yapmış gibi olucam ama Cooler Master bence bu segmentte kullanıcılara kaliteli ürünler sunuyor.Sadece soğutmada değil,kasalarıyla da.Parça desteği çok geniş,neredeyse bütün parçaların satışı mevcut.
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UzmaN345 7 yıl
Şekil güzel fiyat uygun sogutmada çok yüksek olucaktır... İyi satış yapıcaktır...
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bayraak 7 yıl
Fanın tasarımı ince hoş duruyor. Beğendim gibi :)
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createemir 7 yıl
Stok fan 4ever
F/P oranı iyi bir soğutucuya benziyor. Ama denemeden bişey söylemek pek doğru olmaz
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Odyofilci 7 yıl
inanç_turasay
Özellikleri bakımından oldukça iyi bir işlemci soğutucusu olmuş. Resimlerde mi büyük görünüyor yoksa o kadar büyük değil mi anlamış değilim ağırlığı ne kadar acaba bunun

Okunduğu üzere soğutucunun ağırlığı belirtilmiş
128 mm x 70 mm x 160 mm ebat
larında ve 538 gram ağırlığında
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