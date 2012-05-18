Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurdu

Küresel pazarın önde gelen soğutma çözümü üreticilerinden Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 Slim'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.

128 mm x 70 mm x 160 mm ebatlarında ve 538 gram ağırlığında tasarlanan Hyper 412 Slim'de, her biri 6 mm kalınlığında olmak üzere dört adet ısı borusuna yer verilmiş. Daha iyi performans için ısı boruları işlemciyle doğrudan temas halinde. Soğutucunun yapraklarının ise alüminyum olduğunu belirtelim.



Intel'in LGA 2011, 1366, 1156, 1155, 775 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabilen soğutucuyla beraber 2 tane 120 mm'lik fan geliyor. Isı durumuna göre 500 RPM ile 1.600 RPM hızı arasında çalışabilen fanlar, 17.4 CFM - 58.4 CFM arası hava akışı sağlıyor. 40.000 saate varan çalışma ömrü olduğu belirtilen fanların ses seviyesi 8 - 30 dBA arasında değişiyor.



Cooler Master, Hyper 412 Slim'i önümüzdeki haziran ayından itibaren vergiler dahil 39,95 Euro fiyatla satışa sunmayı planlıyor.





http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6796