Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu TPC 612'yi tanıttı

Donanım sektörünün önemli oyuncularından Cooler Master, kısa bir süre önce yeni işlemci soğutucusu TPC 612'nin tanıtımını gerçekleştirdi.



Intel tarafında LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilerle kullanılabilen TPC 612, üzerindeki fan hesaba katıldığında 145 mm x 97 mm x 161.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 762 gram ağırlığında tasarlanmış. İşlemci soğutucuda alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı iletim borusu, bakır taban ve ''Vapor Chamber'' teknolojisi bizleri karşılıyor. Vapor Chamber teknolojisi sayesinde, bakır tabanda oluşan ısının daha etkin şekilde alüminyum yapraklara iletildiği dile getiriliyor. Bakır ısı iletim borularının ve bakır tabanın nikelle kaplanması korozyon probleminin önüne geçmek adına güzel bir detay.



Alüminyum yaprakların serinletilmesini işlevini 120 mm çapında bir fan üstleniyor. Isı kontrollü yapısıyla dikkat çeken fan, 600 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor, 24.9 CFM ile 82.9 CFM arasında değişen performanslarda hava üflüyor. Fanın düşük devirde çıkardığı ses 9 dBA iken, yüksek devirde çıkan ses 36 dBA düzeyinde. Fanın tahmini çalışma ömrü ise ortalama 40.000 saat.



Elimize ulaşan bilgilere göre TPC 612, 49.99$'dan fiyatlandırılmış.

