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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu TPC 612'yi tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu TPC 612'yi tanıttı
Donanım sektörünün önemli oyuncularından Cooler Master, kısa bir süre önce yeni işlemci soğutucusu TPC 612'nin tanıtımını gerçekleştirdi.
Intel tarafında LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilerle kullanılabilen TPC 612, üzerindeki fan hesaba katıldığında 145 mm x 97 mm x 161.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 762 gram ağırlığında tasarlanmış. İşlemci soğutucuda alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı iletim borusu, bakır taban ve ''Vapor Chamber'' teknolojisi bizleri karşılıyor. Vapor Chamber teknolojisi sayesinde, bakır tabanda oluşan ısının daha etkin şekilde alüminyum yapraklara iletildiği dile getiriliyor. Bakır ısı iletim borularının ve bakır tabanın nikelle kaplanması korozyon probleminin önüne geçmek adına güzel bir detay.
Alüminyum yaprakların serinletilmesini işlevini 120 mm çapında bir fan üstleniyor. Isı kontrollü yapısıyla dikkat çeken fan, 600 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor, 24.9 CFM ile 82.9 CFM arasında değişen performanslarda hava üflüyor. Fanın düşük devirde çıkardığı ses 9 dBA iken, yüksek devirde çıkan ses 36 dBA düzeyinde. Fanın tahmini çalışma ömrü ise ortalama 40.000 saat.
Elimize ulaşan bilgilere göre TPC 612, 49.99$'dan fiyatlandırılmış.
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu TPC 612'yi tanıttı
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu TPC 612'yi tanıttı

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dreamblue35 6 yıl
bu firma bir türlü tatmin olamıyor, kafası estikçe soğutucu çıkarıyor; ilginç olan ise piyasadaki fiyatlara her yeni çıkan ürün sonrası bir türlü fiyatların düşüşe geçmemesi, döviz kuru da kaç yıldır aynı seyrinde devam ediyor nedir fiyatları etkileyen
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R-10 6 yıl
bu firmanın ürünleri gerçekten çok hoşuma gidiyor
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Iron Mask 6 yıl
vmodtech.com/...

Merak edenler için üstteki Tayland VmodTech sitesinde inceleyip mini bir test yapmışlar.
s1156 Core i5 655k yı default 3.2 Ghz den 4.45 Ghz e hız aşırtmışlar.
TR Ultra 120 Extreme Rev. C ye oldukça yakın sonuç vermiş.
Siteden takdir almış.
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cochinpages.com/...

Üstteki linkte de güncel Core i7 3770k yı default hızında sadece turbosu açık halde yüke sokmuşlar.
POV-Ray stress testinde en fazla 62 C, Prime 95 de 65 C görmüş.

Çok üst düzey bir model olmasa da kendi sınıfındaki 4 ısı borulu modeller arasında güzel bir alternatif olacağı görülüyor.
Cooler Master belki şu an dünyadaki en performanslı soğutucuları üretemiyor.
Ancak farklı bütçe ve ihtiyaçlara göre inanılmaz sayıda çeşitlilik sunuyor.
Taklitçilikden kaçınıp kendine özgü tasarımlar ve yeni fikirler geliştiren Cooler Master doğru bildiği yolda ilerliyor.
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