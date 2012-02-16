Cooler Master'dan Silent Pro M2 serisi 6 yeni güç kaynağı

Cooler Master ürün gamına 6 yeni güç kaynağı eklemeye hazırlanıyor. Silent Pro M2 serisi altında hazırlanan yeni modellerde "sessizliğe" büyük önem verdiğini belirten Cooler Master, aynı zamanda tek kanal 12v rail tasarımını kullanıyor ve 80Plus Gümüş seviyesinde enerji verimliliği vaad ediyor. Modeline göre 420 Watt ile 1000 Watt arasında değişen farklı güç seçeneklerine sahip güç kaynakları, yine modeline göre 12v rail üzerinden 34-86 amper sağlayabiliyorlar.

AMD'nin Crossfire ve Nvidia'nın SLI teknolojileriyle uyumlu olan güç kaynaklarının en üst temsilcisi olan 1000 Watt'lık model 6 adet PCI Express 6+2 konnektörü ile geliyor. Corsair cephesinden gelen bilgilere göre yeni modellerin aynı segmentteki diğer güç kaynakları ile kıyaslandığında en büyük avantajlarından biri, gerçekleştirilen ince ayarlar sayesinde farklı yük durumlarındaki gürültü seviyesinin düşürülmüş olması. Modern güç kaynaklarında olması gereken güvenlik unsularını (yüksek voltaj, yüksek akım ve kısa devre koruması gibi) bünyesinde barındıran yeni güç kaynakları aynı zamanda ErP yani enerjiyle ilgili ürünler için belirlenmiş direktifleri de karşılıyor ki bu sayede güç kaynağı pasif bekleme ya da kapalı olduğu durumlarda 1 Watt'ın altında güç tüketiyor.

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420 Watt kapasiteli tesmsilcisi 80Plus Bronze, diğer tüm modelleri ise 80Plus Gümüş sertifikası ile gelen modüler kablo yönetimine sahip Silent Pro M2 serisi yeni güç kaynakları, 109 dolar ile 223 dolar arasında değişen son kullanıcı satış fiyatlarıyla Mart ayında satışa sunlacaklar.