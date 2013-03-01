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Cooler Master'dan dizüstü bilgisayar soğutucu: NotePal U2 Plus

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
40
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan dizüstü bilgisayar soğutucu: NotePal U2 Plus
Başarılı dahili ve harici bilgisayar bileşenlerine imza atan Cooler Master, yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu NotePal U2 Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. NotePal U2 Plus'ı piyasadaki onlarca rakibinden ayıran bir özelliği var. O da patentli tasarım gereği fanların konumunu isteğimiz doğrultusunda değiştirebilmemiz. Böylece fanların, dizüstü bilgisayarımızın ısınan bölgelerine hava üflenmesini sağlayabiliyoruz.
Alüminyum, plastik ve kauçuk gibi materyallerden üretilen NotePal U2 Plus, 346 mm x 282 mm x 60 mm ebatlarında ve yaklaşık 650 gram ağırlığında tasarlanmış. Konumları değiştirilebilen fanların çapı 80 mm. Sabit olarak 2000 devir / dakika (+ / - %10) hızında çalışan fanlardan her biri 31 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Çalışma esnasında oluşan ses ise 21 dBA düzeyinde.

Maksimum 17-inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip dizüstü bilgisayarlara destek veren ve siyah / gümüş renk seçenekleri bulunan dizüstü bilgisayar soğutucu, beraberinde gelen kemer sayesinde taşıma çantası gibi kullanılabiliyor. Ayrıca soğutucunun her iki uç noktasına kabloları (örn: kablolu fare) sarabiliyoruz. Cooler Master, NotePal U2 Plus'ın fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış.
Daha detaylı görsellere aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master'dan dizüstü bilgisayar soğutucu: NotePal U2 Plus

http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6914 Yorum Yaz
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl
U3 sanalmarketimde mevcut.

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jubeii 5 yıl
u3 il3 u2 arasındaki fark buyukluk sadece heralde. benim gibi 13' laptop olan u2 plus kullanabilir.
bu arada u2 plus satan bir yer var mı bildiginiz.?
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DH Misafiri 5 yıl
Tm Tşkr Ederim Ozmn Almak Şart Oldu :D
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sis651 5 yıl
Peki bu NotePal U2 kaç derece sıcaklık farkı oluşturuyor? Hani kaç derece fark ettiriyor?
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar Fanlar İçemi Üflüyor Yoksa Dışamı
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar Fanlar İçemi Üflüyor Yoksa Dışamı

laptopunuza doğru üflüyor.
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GetSomeRest 6 yıl
çok güzel düşünülmüş fakat o delikler havanın geçişini azaltabilir.
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fbg0 6 yıl
u2ye sadece kablo sarma özelliği ekleyip u2+ diye piyasaya tekrardan sürmek ilginç olmuş
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lecagot 6 yıl
fanların yerlerinin değiştirilebilir olması çok hoşmuş ancak bundaki haber niteliğini göremiyorum.
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borcuhan77 6 yıl
Magazalar bunları çok pahalı satıyor, 50 tl kadar çıkıyo bende gittim aksarayda bi dükkandan 15 liraya aldım canavar gibi bazen okadar
üflüyoki mausu tutamıyom elim üşüyo.

Yani fiyatına bakın önce derim .
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Fiyat makul olursa iyi olur
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