Cooler Master'dan dizüstü bilgisayar soğutucu: NotePal U2 Plus

Başarılı dahili ve harici bilgisayar bileşenlerine imza atan Cooler Master, yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu NotePal U2 Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. NotePal U2 Plus'ı piyasadaki onlarca rakibinden ayıran bir özelliği var. O da patentli tasarım gereği fanların konumunu isteğimiz doğrultusunda değiştirebilmemiz. Böylece fanların, dizüstü bilgisayarımızın ısınan bölgelerine hava üflenmesini sağlayabiliyoruz.

Alüminyum, plastik ve kauçuk gibi materyallerden üretilen NotePal U2 Plus, 346 mm x 282 mm x 60 mm ebatlarında ve yaklaşık 650 gram ağırlığında tasarlanmış. Konumları değiştirilebilen fanların çapı 80 mm. Sabit olarak 2000 devir / dakika (+ / - %10) hızında çalışan fanlardan her biri 31 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Çalışma esnasında oluşan ses ise 21 dBA düzeyinde.





Maksimum 17-inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip dizüstü bilgisayarlara destek veren ve siyah / gümüş renk seçenekleri bulunan dizüstü bilgisayar soğutucu, beraberinde gelen kemer sayesinde taşıma çantası gibi kullanılabiliyor. Ayrıca soğutucunun her iki uç noktasına kabloları (örn: kablolu fare) sarabiliyoruz. Cooler Master, NotePal U2 Plus'ın fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış.

Daha detaylı görsellere aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6914