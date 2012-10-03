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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan dizüstü bilgisayarlara özel yeni soğutucu: NotePal I300

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan dizüstü bilgisayarlara özel yeni soğutucu: NotePal I300
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Cooler Master, dizüstü bilgisayarının aşırı ısınmasından rahatsızlık duyanlar için yeni bir soğutucu hazırlayarak ürün yelpazesini genişletiyor.
Üreticinin ''NotePal I300'' olarak isimlendirdiği yeni soğutucu, 370 mm uzunluğunda, 270 mm genişliğinde ve 36 mm ile 54 mm arasında değişen kalınlıkta tasarlanmış. Metal, plastik ve kauçuk gibi materyallerden imal edilen NotePal I300'ün ağırlığı ise yaklaşık 800 gram.
Cooler Master'dan dizüstü bilgisayarlara özel yeni soğutucu: NotePal I300
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17-inç boyutlu LCD ekrana sahip dizüstü bilgisayarlara destek veren NotePal I300'de soğutma görevini ortada konumlandırılan 160 mm çapında fan üstleniyor. 700 devir / dakika ile 1400 devir / dakika hızları arasında çalışabilen fan, minimum 35 CFM, maksimum 70 CFM seviyesinde hava üfleyebilecek kapasitede. Fan, firmanın iddiasına göre düşük devirde 16 dBA, yüksek devirde ise 21 dBA ses çıkarıyor. Fanın dönüş hızını isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.
İki farklı yükseklik seviyesi bulunan ve maksimum 1.9 watt enerji harcayan NotePal I300, bu aydan itibaren boy gösterecek. Fiyat hakkında bilgi verilmemiş.
Cooler Master'dan dizüstü bilgisayarlara özel yeni soğutucu: NotePal I300
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DG Chester 7 yıl
çok yakında görüp gölrebileceğiniz en manyak notebook soğutma sistemi geliyor..
prototip yapım aşamasında , patenti aldığımda açıklaması gelecek ..
hatta kalın .. takipte olun ..
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JoeyBane 7 yıl
70 CFM değeri iyi bir değer. 17'' olunca 160mm fan yerine 200mm tercih ederim..
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e1ektronick 7 yıl
resimdeki asus bilgisayarın model numarasini bilen varmi?
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Puzzles 7 yıl
Tasarım 0 .
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meego 7 yıl
zalman bu konuda herzaman daha iyi ancak en iyi sogutucu bile 3-4derece fark ettiriyor galiba
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multiTYRT 7 yıl
guzel fakat biraz agir gibi diyebilirmiyiz?
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Amedra 7 yıl
Fan bölümüne doğru eğilimli olsa süper olacak veya çift fanlı olarak hem sağda hem de solda çünkü laptopların genel olarak sağ kısımları zaten ısı yapmadığından dolayı hava dümdüz ortaya vuruyor. Yine de etki etmiyor demiyorum ama tam bölgesine doğru vursa gam yemeyeceğim.
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