Cooler Master'dan dizüstü bilgisayarlara özel yeni soğutucu: NotePal I300

Cooler Master, dizüstü bilgisayarının aşırı ısınmasından rahatsızlık duyanlar için yeni bir soğutucu hazırlayarak ürün yelpazesini genişletiyor.

Üreticinin ''NotePal I300'' olarak isimlendirdiği yeni soğutucu, 370 mm uzunluğunda, 270 mm genişliğinde ve 36 mm ile 54 mm arasında değişen kalınlıkta tasarlanmış. Metal, plastik ve kauçuk gibi materyallerden imal edilen NotePal I300'ün ağırlığı ise yaklaşık 800 gram.



17-inç boyutlu LCD ekrana sahip dizüstü bilgisayarlara destek veren NotePal I300'de soğutma görevini ortada konumlandırılan 160 mm çapında fan üstleniyor. 700 devir / dakika ile 1400 devir / dakika hızları arasında çalışabilen fan, minimum 35 CFM, maksimum 70 CFM seviyesinde hava üfleyebilecek kapasitede. Fan, firmanın iddiasına göre düşük devirde 16 dBA, yüksek devirde ise 21 dBA ses çıkarıyor. Fanın dönüş hızını isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.



İki farklı yükseklik seviyesi bulunan ve maksimum 1.9 watt enerji harcayan NotePal I300, bu aydan itibaren boy gösterecek. Fiyat hakkında bilgi verilmemiş.

