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Cooler Master'dan oyuncular için iki yeni fare: CM Storm Alcor ve Mizar

5 yıl
8,7b
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8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyuncular için iki yeni fare: CM Storm Alcor ve Mizar
CM Storm markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan Cooler Master, ürün gamına Alcor ve Mizar model isimli iki yeni oyuncu faresi eklediğini duyurdu.
Klasik ancak ergonomik bir gövde yapısıyla hazırlanan oyuncu fareleri, birbirlerinden teknik ayrıntıları ile ayrılıyorlar. Bu doğrultuda daha alt seviyeye yerleştirilen Alcor modeli, üzerinde yüksek hassasiyet vaat eden 4000 DPI Avago 3090 optik sensör barındırıyor. Omron üretimi anahtarlarıyla 5 milyon tıklama ömrüne ulaşabildiği belirtilen fare, 128 KB'lık dahili hafızasında 7 adet tuşunda yapılan atamaları tutabiliyor ve 60ips / 20g maksimum takip ile 1000 Hz /1 ms seçim hızları ortaya koyuyor. 2 metre kablo uzuluğıu bulunan fare, 60.4 x 40.2 x 124.8 mm boyuta, 120 gram ağırlığa ve oyuncuların seveceği tarza LED ışıklandırma sistemine sahip.
Teknik olarak daha iyi özellikler sunan Mizar modeliyse bünyesinde 8200 DPI Avago 8900 lazer sensör (Optik sensöre göre daha fazla aydınlatma sağlayarak, parlak yüzeylerde çok daha yüksek performans sağlayabiliyor) taşıyor. 7 adet özel tuşu için yapılan atamaları "Alcor" modeli gibi 128 KB'lık dahili hafızasında tutabilen oyuncu faresi, yine Omron üretimi anahtarlarıyla 5 milyon tıklama ömrü ortaya koyabiliyor, 2 metre kablo uzunluğuyla geliyor, üst tarafında LED aydınlatma sistemi bulunuyor ve 150ips /30g maksimum takip ile 1000 Hz /1 ms seçim hızları sunuyor. Cooler Master Mizar'ın boyutu 60.4 x 40.2 x 124.8mm, ağırlığı ise 121 gram olarak belirtilmiş durumda. 
Cooler Master'ın yeni oyuncu farelerinden Alcor 35 Euro, Mizar ise 45 Euro fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta resmi olarak satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/cooler_master_cm_storm_alcor_and_mizar_gaming_mice.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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ynal 5 yıl
Sanki Deathadder ile Sensei arası fareler olmuş gibi.
İncelemeler gelsin bir bakalım performansları nasılmış?
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crossmatch 5 yıl
Tr'ye gelene kadar daha neler çıkar.
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Soin 5 yıl
Biraz DeathAdder 2013 modelini andırıyor gibi :)
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl crossmatch
crossmatch

Tr'ye gelene kadar daha neler çıkar.

CM Storm ürünlerimiz artık TR ye distribütör kanalıyla gelemeye başladığından dolayı bu 2 model de çok geçmeden gelecek.
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kaptan40 5 yıl
basit görünümlü fakat güzel.
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Jim Carrey 5 yıl
Şekli güzelmiş.Biraz benim şuan kullandığıma benziyor
GoldMaster benimki.Tam f/p dedikleri gibi bir ürün
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