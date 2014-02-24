Cooler Master'dan oyuncular için iki yeni fare: CM Storm Alcor ve Mizar

CM Storm markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan Cooler Master, ürün gamına Alcor ve Mizar model isimli iki yeni oyuncu faresi eklediğini duyurdu.

Klasik ancak ergonomik bir gövde yapısıyla hazırlanan oyuncu fareleri, birbirlerinden teknik ayrıntıları ile ayrılıyorlar. Bu doğrultuda daha alt seviyeye yerleştirilen Alcor modeli, üzerinde yüksek hassasiyet vaat eden 4000 DPI Avago 3090 optik sensör barındırıyor. Omron üretimi anahtarlarıyla 5 milyon tıklama ömrüne ulaşabildiği belirtilen fare, 128 KB'lık dahili hafızasında 7 adet tuşunda yapılan atamaları tutabiliyor ve 60ips / 20g maksimum takip ile 1000 Hz /1 ms seçim hızları ortaya koyuyor. 2 metre kablo uzuluğıu bulunan fare, 60.4 x 40.2 x 124.8 mm boyuta, 120 gram ağırlığa ve oyuncuların seveceği tarza LED ışıklandırma sistemine sahip.

Teknik olarak daha iyi özellikler sunan Mizar modeliyse bünyesinde 8200 DPI Avago 8900 lazer sensör (Optik sensöre göre daha fazla aydınlatma sağlayarak, parlak yüzeylerde çok daha yüksek performans sağlayabiliyor) taşıyor. 7 adet özel tuşu için yapılan atamaları "Alcor" modeli gibi 128 KB'lık dahili hafızasında tutabilen oyuncu faresi, yine Omron üretimi anahtarlarıyla 5 milyon tıklama ömrü ortaya koyabiliyor, 2 metre kablo uzunluğuyla geliyor, üst tarafında LED aydınlatma sistemi bulunuyor ve 150ips /30g maksimum takip ile 1000 Hz /1 ms seçim hızları sunuyor. Cooler Master Mizar'ın boyutu 60.4 x 40.2 x 124.8mm, ağırlığı ise 121 gram olarak belirtilmiş durumda.

Cooler Master'ın yeni oyuncu farelerinden Alcor 35 Euro, Mizar ise 45 Euro fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta resmi olarak satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/cooler_master_cm_storm_alcor_and_mizar_gaming_mice.html