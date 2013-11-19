Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan oyunculara özel yeni mekanik klavye: CM Storm QuickFire TK STEALTH

5 yıl
2,4b
1
16
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master'dan oyunculara özel yeni mekanik klavye: CM Storm QuickFire TK STEALTH
CM Storm markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan Cooler Master, CM Storm QuickFire TK STEALTH isimli yeni mekanik klavye modelini duyurdu.
377.5 x 138 x 33mm boyut ve 934 gram ağırlık ile gelen Cooler Master CM Storm QuickFire TK STEALTH mekanik oyuncu klavyesi, kauçuk kaplı dış gövde malzemesi yanında Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtarları sayesinde 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabiliyor. Daha önce benzerini CM Storm QuickFire Stealth modelinde gördüğümüz şekilde tuşları üzerinde (Yazılar ön tarafa bakıyor) herhangi bir yazı bulunmayan klavye, bu şekilde firmaya göre çok daha sade ve şık bir görüntü ortaya koyabiliyor. FN tuşu üzerinden kullanılabilen multimedya tuşları ile hızlı etkileşim sağlayabilen ürün, bilgisayarlara çıkartılabilir USB kablosu üzerinden bağlanıyor ve arka aydınlatma sistemiyle geliyor. Aynı zamanda oluşabilecek yanlış basmalara karşı "Windows" tuşu kapatılabilen CM Storm QuickFire TK STEALTH, birden fazla tuşa aynı anda basılmasına da izin veriyor.

Üst seviye tepki ve hassaslık isteyen kişiler için geliştirilen Cooler Master CM Storm QuickFire TK STEALTH mekanik oyuncu klavyesi, Kasım ayı içerisinde 95 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Cooler Master'dan oyunculara özel yeni mekanik klavye: CM Storm QuickFire TK STEALTH

http://www.guru3d.com/news_story/cm_storm_quickfire_tk_stealth_gaming_keyboard.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
camoka5 5 yıl
Abovv bilen, bilmeyen, az bilen herkes balıklama dalmış.
Bir gidin öğrenin;
Mekanik klavye nedir? Fiyatları kaçtan baştan? Neden pahallıdır? Ne farkı vardır? Ne vantajı vardır?
Sonra gel de ki bu çok saçma ben buna bu parayı vermem.
Ben bir mağazada bir kere bir mekanik klavyenin tek bir tuşuna bastım ve dedim ki; Benim bundan sonraki klavyem kesinlikle mekanik olacak.
Zevk ve ilgi meselesi. Tabiki fiyat performans ürün değiller ama 95 euro mekanik klavye için iyi fiyat. Ayrıca cm mouse kullanıyorum gayet başarılı. Bunun da razer dan bir eksiği yoktur.
Şekil şemal de zevk meselesi. Esc kolonunun sol tarafında makro tuşları olan klavyeler çok kulanışsız, sade ve minimum alan kaplayan bu cm gibi klavyeler gayet başarılı bence.
Benzersiz diyen arkadaş için bakınız: DasKeyboard ve Topre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
zevk meselesi tabi. karışmak doğru olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 5 yıl
Yine olayı bilmeyenler atlamış. Mekanik klavyenin ne olduğunu bilmeyen,oyuncu klavyesinin ne fiyatlara satıldığını ve satış rakamlarını bilmeyen insanlar hepsi burada.
Tarz olarak değişik ve yenilikçi bir ürün olmuş. Benzersiz olması nedeniyle tercih edilebilir. Fakat razer ve steelseries ürünlerinden vazgeçip cm tercih etmek te biraz zor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 5 yıl
Tasarımı hoş değil. Oyuncu klavyesi alıyorsam beni cezbetmeli. Bu nedir böyle..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 yıl acbold
acbold

Yine olayı bilmeyenler atlamış. Mekanik klavyenin ne olduğunu bilmeyen,oyuncu klavyesinin ne fiyatlara satıldığını ve satış rakamlarını bilmeyen insanlar hepsi burada.

Tarz olarak değişik ve yenilikçi bir ürün olmuş. Benzersiz olması nedeniyle tercih edilebilir. Fakat razer ve steelseries ürünlerinden vazgeçip cm tercih etmek te biraz zor.

Profesyonel oyuncuyum bir çok klavye denedim kullandım oyun içerisinde hiç bir fark yaratmadı ve yaratmazda zaten.
Bu nedenle gidip'te bu klavye'ye Türkiye pazarında hiç bir oyuncu bu parayı veremez..
Yetim gibi 50 fps ile oyun oynamaya çalışıyor yurdumun gamerları...

Şimdi gidin 500 liraya klavye alın sonra gelin foruma yazı yazın hadi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
20TL ye A4tech mekanik gamer klavye alabiliyorken, bu nedir arkadaş? Sırf marka diye mi? Cooler Master son günlerde iyice şaştı. Kasalardaki kullanılan kaliteyi düşürme, fiyat yükseltmeler falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IG 5 yıl
Keşke şunlar Türkiye'de satılsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 5 yıl
razer blackwidow ultimate
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 5 yıl
bilen bilmeyen yorum yapmasın şurda Allah aşkına yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iARDAs 5 yıl
Mekanik Klavye kullandıktan sonra asla ve asla diğer klavyeleri kullanmam.

Mekanik klavyeleri lütfen diğer klavyeler ile karşılaştırmayalım. Çok farklı şeyler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
Bu kadar para vericekseniz kesinlikle bu klavyeye vermeyin, razerin blackwidow ultimate klavyeleride bu fiyat aralığında ve bundan çok çok daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 5 yıl
Bu fiyata tuş yazıları öne bakması dışında bir özelliği olmayan klavyenin pek satabileceğini sanmıyorum. Ben para basıyor olsam bile almazdım şahsen. Onun yerine Logitech'in oyun klavyeleri var çok güzel. Onlar tercih edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 yıl
Uzay mekiği imal etmişler sanki. 95 € verilirmi bi klavye'ye biraz insaf ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2415 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, mekanik klavye ve cooler master
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Tv2 Bölüm 5 "İnsansız Arabalar" #teknolojitv2de @tv2tv 5 yıl Donanım Haber Tv2 Bölüm 4 "Yarı insan Yarı robot" #teknolojitv2de @tv2tv 5 yıl Donanım Haber Tv2 Bölüm 3 "Yeni Nesil Konsollar" #teknolojitv2de @tv2tv Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim