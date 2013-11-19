Cooler Master'dan oyunculara özel yeni mekanik klavye: CM Storm QuickFire TK STEALTH

Haber Editörü
CM Storm markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan Cooler Master, CM Storm QuickFire TK STEALTH isimli yeni mekanik klavye modelini duyurdu.
377.5 x 138 x 33mm boyut ve 934 gram ağırlık ile gelen Cooler Master CM Storm QuickFire TK STEALTH mekanik oyuncu klavyesi, kauçuk kaplı dış gövde malzemesi yanında Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtarları sayesinde 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabiliyor. Daha önce benzerini CM Storm QuickFire Stealth modelinde gördüğümüz şekilde tuşları üzerinde (Yazılar ön tarafa bakıyor) herhangi bir yazı bulunmayan klavye, bu şekilde firmaya göre çok daha sade ve şık bir görüntü ortaya koyabiliyor. FN tuşu üzerinden kullanılabilen multimedya tuşları ile hızlı etkileşim sağlayabilen ürün, bilgisayarlara çıkartılabilir USB kablosu üzerinden bağlanıyor ve arka aydınlatma sistemiyle geliyor. Aynı zamanda oluşabilecek yanlış basmalara karşı "Windows" tuşu kapatılabilen CM Storm QuickFire TK STEALTH, birden fazla tuşa aynı anda basılmasına da izin veriyor.
Üst seviye tepki ve hassaslık isteyen kişiler için geliştirilen Cooler Master CM Storm QuickFire TK STEALTH mekanik oyuncu klavyesi, Kasım ayı içerisinde 95 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
http://www.guru3d.com/news_story/cm_storm_quickfire_tk_stealth_gaming_keyboard.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir gidin öğrenin;
Mekanik klavye nedir? Fiyatları kaçtan baştan? Neden pahallıdır? Ne farkı vardır? Ne vantajı vardır?
Sonra gel de ki bu çok saçma ben buna bu parayı vermem.
Ben bir mağazada bir kere bir mekanik klavyenin tek bir tuşuna bastım ve dedim ki; Benim bundan sonraki klavyem kesinlikle mekanik olacak.
Zevk ve ilgi meselesi. Tabiki fiyat performans ürün değiller ama 95 euro mekanik klavye için iyi fiyat. Ayrıca cm mouse kullanıyorum gayet başarılı. Bunun da razer dan bir eksiği yoktur.
Şekil şemal de zevk meselesi. Esc kolonunun sol tarafında makro tuşları olan klavyeler çok kulanışsız, sade ve minimum alan kaplayan bu cm gibi klavyeler gayet başarılı bence.
Benzersiz diyen arkadaş için bakınız: DasKeyboard ve Topre
Tarz olarak değişik ve yenilikçi bir ürün olmuş. Benzersiz olması nedeniyle tercih edilebilir. Fakat razer ve steelseries ürünlerinden vazgeçip cm tercih etmek te biraz zor.
Profesyonel oyuncuyum bir çok klavye denedim kullandım oyun içerisinde hiç bir fark yaratmadı ve yaratmazda zaten.
Bu nedenle gidip'te bu klavye'ye Türkiye pazarında hiç bir oyuncu bu parayı veremez..
Yetim gibi 50 fps ile oyun oynamaya çalışıyor yurdumun gamerları...
Şimdi gidin 500 liraya klavye alın sonra gelin foruma yazı yazın hadi
Mekanik klavyeleri lütfen diğer klavyeler ile karşılaştırmayalım. Çok farklı şeyler.