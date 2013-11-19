Cooler Master'dan oyunculara özel yeni mekanik klavye: CM Storm QuickFire TK STEALTH

CM Storm markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan Cooler Master, CM Storm QuickFire TK STEALTH isimli yeni mekanik klavye modelini duyurdu.

377.5 x 138 x 33mm boyut ve 934 gram ağırlık ile gelen Cooler Master CM Storm QuickFire TK STEALTH mekanik oyuncu klavyesi, kauçuk kaplı dış gövde malzemesi yanında Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtarları sayesinde 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabiliyor. Daha önce benzerini CM Storm QuickFire Stealth modelinde gördüğümüz şekilde tuşları üzerinde (Yazılar ön tarafa bakıyor) herhangi bir yazı bulunmayan klavye, bu şekilde firmaya göre çok daha sade ve şık bir görüntü ortaya koyabiliyor. FN tuşu üzerinden kullanılabilen multimedya tuşları ile hızlı etkileşim sağlayabilen ürün, bilgisayarlara çıkartılabilir USB kablosu üzerinden bağlanıyor ve arka aydınlatma sistemiyle geliyor. Aynı zamanda oluşabilecek yanlış basmalara karşı "Windows" tuşu kapatılabilen CM Storm QuickFire TK STEALTH, birden fazla tuşa aynı anda basılmasına da izin veriyor.





Üst seviye tepki ve hassaslık isteyen kişiler için geliştirilen Cooler Master CM Storm QuickFire TK STEALTH mekanik oyuncu klavyesi, Kasım ayı içerisinde 95 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/cm_storm_quickfire_tk_stealth_gaming_keyboard.html