Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Wide Fujin

Sektörün iddialı bilgisayar bileşeni üreticilerinden Cooler Master, Intel ve AMD işlemciler için hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Wide Fujin'i, 14 Eylül'den itibaren Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren Wide Fujin, alüminyum yapraklardan ve beş adet ısı borusundan oluşuyor.



Wide Fujin'in üzerinde PWM fonksiyonuna sahip 140 mm'lik bir fanın konumlandırıldığını görüyoruz. Fanın ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika hızları arasında çalıştığı belirtiliyor. Fan minimum devirde 29.84 CFM, maksimum devirde 85.36 CFM hava üfleyebiliyor. Hata öncesi kullanım süresi 40.000 saat olarak açıklanan fanın devir durumuna göre ürettiği ses 20.00 dBA ile 35.08 dBA arasında değişiyor.



Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu için 76$ fiyat belirlemiş.

