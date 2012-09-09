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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Wide Fujin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Sektörün iddialı bilgisayar bileşeni üreticilerinden Cooler Master, Intel ve AMD işlemciler için hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Wide Fujin'i, 14 Eylül'den itibaren Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren Wide Fujin, alüminyum yapraklardan ve beş adet ısı borusundan oluşuyor.
Wide Fujin'in üzerinde PWM fonksiyonuna sahip 140 mm'lik bir fanın konumlandırıldığını görüyoruz. Fanın ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika hızları arasında çalıştığı belirtiliyor. Fan minimum devirde 29.84 CFM, maksimum devirde 85.36 CFM hava üfleyebiliyor. Hata öncesi kullanım süresi 40.000 saat olarak açıklanan fanın devir durumuna göre ürettiği ses 20.00 dBA ile 35.08 dBA arasında değişiyor.
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu için 76$ fiyat belirlemiş.

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poyrazz_ern 7 yıl
Tipi guzel noctuaninda buna benzer bi ürünü vardı dh14 ten 2-3 derece daha sıcaktı sadece.fiyatı uçuk olmazsa ben alırım bu ürünü.ram konusunda sıkıntıyı ortadan kaldırır.ama fiyat yüksek giriş yaparsa piyasaya Su soğutma alınır.
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IRyujin 7 yıl
Basit.bir görüntüsü var, ama CM sonuçta fena değil.
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JoeyBane 7 yıl
CFM değerleri gayet iyi fakat bunun dezavantajını da 35dBA gürültü ile yaşatıyor..
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marseltalon 7 yıl
güzelmiş.
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dreamblue35 7 yıl
76$+kdv 160 tl üzeri arkadaşım neresi makul, sen o paraya nasıl soğutucular alırsın
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MxFxOx 7 yıl
her kasaya sığmıyor bu tiptekiler ve çok ağır duruyor.
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Tunyukuk 7 yıl
Bu kadar çok benzer modelden sonra şaşırtabilen malı götürecek dee bunun da şansı yok elbette :)
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Tora 7 yıl
Tam da "aha! DH sayfası açıldı!" diye espirili bi giriş yapacaktım ki sayfa yine açılmayıp hata verdi. Neyse ki 5dk bekledikten sonra açılmaya tenezzül etti.
1 haftadır şu sorun düzeltilemez miydi acaba?
IFA yoğunluğu mudur?
Neyse konuya gelirse, çift fan ve çift kule ile havayı iten ve çeken düzen çok daha başarılı oluyor. Hatta arka kasa fanından sıcak hava doğrudan atılmış oluyor.
O tür bir düzeneği tavsiye ederim alacaklara.
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Boldrex 7 yıl
noctua d14 en iyisi
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harson 7 yıl
thermalright xp-90 dan yürütme...
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Amedra 7 yıl
Harika görünüyor, fiyatıda makul bence.
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