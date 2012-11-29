Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor

Bilgisayar bileşeni üretiminde deneyimli firmalardan Cooler Master, hepsi bir arada su soğutma çözümü Seidon 120M'in, aralık ayının ortasından itibaren, 54.99 Euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarına giriş yapacağını açıkladı. Merak edenler için 54.99 Euro, güncel kurlarla yaklaşık 127 TL'ye denk geliyor.

Cooler Master'ın hazır su soğutma sistemi Seidon 120M, bakır soğutma bloğundan, su pompasından, çift yönlü su hortumlarından ve alüminyum radyatörden oluşuyor. Alüminyum radyatörün ebatları 150.3 mm x 118 mm x 27 mm. Radyatörün üzerine monte edilen Cooler Master üretimi 120 mm'lik fan, PWM fonksiyonuna sahip. Fan ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 19.17 CFM ile 86.15 CFM arasında hava üflüyor. Firmanın yaklaşık 40.000 saat ömür biçtiği fan, düşük devirde 19 dBA seviyesinde; yüksek devirde ise 40 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.



27 mm yüksekliğinde ve 70 mm çapında tasarlanan su pompasının hata öncesi kullanım süresi yaklaşık 70.000 saat olarak tespit edilmiş. Çalışma sırasında su pompası 17 dBA ses çıkarıyor ki bu düşük bir değer. Bakır soğutma bloğu, su pompasına 12 adet paslanmaz çelik civata ile sabitlenmiş. Ayrıca su soğutma sistemine belli periyotlarla bakım yapmak gerekmiyor.



Seidon 120M, hem Intel platformuyla hem AMD platformuyla uyumlu. Su soğutma sistemini Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileriyle; AMD'nin ise soket AM2, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcileriyle kullanabiliyoruz.

Seidon 120M'in Avrupa pazarına giriş yapmasıyla hazır su soğutma çözümü üreten firmalar arasındaki rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.







http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6881