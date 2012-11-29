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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
24
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor
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Bilgisayar bileşeni üretiminde deneyimli firmalardan Cooler Master, hepsi bir arada su soğutma çözümü Seidon 120M'in, aralık ayının ortasından itibaren, 54.99 Euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarına giriş yapacağını açıkladı. Merak edenler için 54.99 Euro, güncel kurlarla yaklaşık 127 TL'ye denk geliyor.
Cooler Master'ın hazır su soğutma sistemi Seidon 120M, bakır soğutma bloğundan, su pompasından, çift yönlü su hortumlarından ve alüminyum radyatörden oluşuyor. Alüminyum radyatörün ebatları 150.3 mm x 118 mm x 27 mm. Radyatörün üzerine monte edilen Cooler Master üretimi 120 mm'lik fan, PWM fonksiyonuna sahip. Fan ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 19.17 CFM ile 86.15 CFM arasında hava üflüyor. Firmanın yaklaşık 40.000 saat ömür biçtiği fan, düşük devirde 19 dBA seviyesinde; yüksek devirde ise 40 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.
27 mm yüksekliğinde ve 70 mm çapında tasarlanan su pompasının hata öncesi kullanım süresi yaklaşık 70.000 saat olarak tespit edilmiş. Çalışma sırasında su pompası 17 dBA ses çıkarıyor ki bu düşük bir değer. Bakır soğutma bloğu, su pompasına 12 adet paslanmaz çelik civata ile sabitlenmiş. Ayrıca su soğutma sistemine belli periyotlarla bakım yapmak gerekmiyor.
Seidon 120M, hem Intel platformuyla hem AMD platformuyla uyumlu. Su soğutma sistemini Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileriyle; AMD'nin ise soket AM2, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcileriyle kullanabiliyoruz.
Seidon 120M'in Avrupa pazarına giriş yapmasıyla hazır su soğutma çözümü üreten firmalar arasındaki rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.

Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor
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Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'ın su soğutma sistemi Seidon 120M, Avrupa pazarına giriş yapıyor
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http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6881 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
su soğutma noktasal soğutma mini pc soğutucu siz isteyin biz yapalım iceairklima.com
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Chromer 6 yıl
Ürünün özelliklerine bakmaktan çok CM nin de böyle bir şey çıkarıp pazara girmesi çok iyi oldu zaten zamanla pazar kizisir daha yüksek soğutma daha az ses ve daha uygun fiyatlar olur. Corsair in burda tekel olmaması çok iyi oldu
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Lacano 6 yıl
Ülkemizde doğru düzgün sıvı soğutma ekipmanlarını bulamazken bu ürünün ülkemize gelmesi çok ama çok zor...
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Holy Templar 6 yıl
çok cool bir haber olmuş
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dgo_cr7 6 yıl
bloğun görüntüsü çok şık... fiyatı da uygun fakat türkiyeye girerse neredeyse %50 artacağını da unutmamak lazım...
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turkmavzeri 7 yıl
Enermax'ın su soğutmasıda güzel duruyor. Tr'ye ne zaman gelir bilinmez ama :D
eteknix.com/...
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apollonx 7 yıl
Bir çok su soğutma ürününün haberi geliyor ama ülkemize gelen henüz yok.
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bocekgrafik 7 yıl
_Dominic_Toretto_

İnceleme pureoverclock.com/...

İnceleme linki için teşekkürler.
Performansı da, fiyatı da çok iyiymiş.
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Prequel 7 yıl
600 devir 19db . yeryüzündeki en kötü fanları takmışlar herhalde?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Güzel bir haber ben sevindim doğrusu.

Fiyatı ve performansı nasıl olur merak etmekteyim. Fan olayına gelince, değiştirirsiniz sorun olmaz takmayın bu kadar.

Ekleme: Newegg'e baktım da 70 Dolardan satılmakta. Fiyat olarak Corsair H55/60 seviyelerinde.

İnceleme
pureoverclock.com/...
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tttahmettt 7 yıl
alternatif iyidir
ilerleyen zamanda bunlarında büyük versiyonlarını görmeye başlarız
h100 deki gibi 24cm radyatörlü olanları ve türevleri gibi
hatta daha gelişmiş pompalarla ve radyatörlerle 36cm-48cm yada ayrı ayrı 2 radyatör gibi ürünlerde bekliyorum.
fiyat performans ürünlerini ülkemizde görmek dileğiyle...
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exeter 7 yıl
Atı alan uskudari gecti cooler master... gecmis ola artik.
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metallkraft 7 yıl
işte bu! türkiyeye gelmesini tahmin ettiğim ender ürünlerden biri, sonunda -çok bilmiş bilgisayar dahisi- insanlarımız bu pazarın sadece corsair h100'den ibaret olmadığını, başka kapalı sistem su soğutma ürünlerinin de dünya üzerinde ki varlığını da anlamış olucak yavaş yavaş...
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itachi237 7 yıl
Corsair ve zalmana bir alternatif daha cikti ama yuk altinda 40 db biraz fazla gibi. Yinede ulkemize uygun fiyatla gelirse dusunebilirim.
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Ajzen 7 yıl
Görüntüsü için alınır
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