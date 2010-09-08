Core i5-655K hız aşırtma ile 7.3GHz'e çıkartıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Duck rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Intel'in çarpan kilidi açık işlemcilerinden Core i5-655K ile önemli bir başarıya imza atarak en yüksek saat hızı değerlendirmesinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışma sonrasında standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemci, 7.3GHz'e yükseltildi.
EVGA'nın P55 çipsetli 3X SLI Classified anakartı üzerinde yapılan çalışmada, Core i5-655K'nın çarpanı 33x'e, bus hızı da 221.45MHz'e çıkartılarak 2.011v geriliminde 7.3GHz gibi son dönemin en iyi sonuçlarından birine imza atıldı. Bellek olarak A-Data'nın 2GB DDR3 kitinin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce GTX 460 kullanıldı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonrada coldbug versin hem sıvı azot buharlaşan bir madde
ln2 vs vs çok farklı şeyler ins bende el atarım birgün profesyonel olarak
Hayır ben o/c yapmıyorum.
Eğer hava soğutma ile overclock dan bahsetse belki daha anlamlı olur ama LN2 ile yapmış, pratikte hiç bir anlamı yok. Üretilmesine falan karşı olduğumuz yok (zaten karşı olunsa ne yazar, adam takacak değil ya), çarpıtmanın da gereği yok. Bu matbaa olayı da ağızlara sakız olmuş ama kimsenin gerçekten matbaa ile ilgili durumları bildiği de yok. kulaktan dolma bilgilerle herkes kafasına göre yazıp çiziyor.
Normal günlük kullanımda olabilecek durumların haricindeki durumların benim bakış açıma göre haber dğeri yok..
Yoksa adam gitsin Jupiter de 10 GHz e de çıkarır.. Peki bunun bir önemi olur mu?
Eeee, ne olmuş şimdi, buradan nasıl bir çıkarım yapmamız gerekiyor?
ozaman forumda ne işin var
bu kafayla ilerlersen işin çok zor ozaman neden yaşıyoruz