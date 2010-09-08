Core i5-655K hız aşırtma ile 7.3GHz'e çıkartıldı

Duck rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Intel'in çarpan kilidi açık işlemcilerinden Core i5-655K ile önemli bir başarıya imza atarak en yüksek saat hızı değerlendirmesinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışma sonrasında standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemci, 7.3GHz'e yükseltildi.

EVGA'nın P55 çipsetli 3X SLI Classified anakartı üzerinde yapılan çalışmada, Core i5-655K'nın çarpanı 33x'e, bus hızı da 221.45MHz'e çıkartılarak 2.011v geriliminde 7.3GHz gibi son dönemin en iyi sonuçlarından birine imza atıldı. Bellek olarak A-Data'nın 2GB DDR3 kitinin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce GTX 460 kullanıldı.