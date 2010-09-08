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Core i5-655K hız aşırtma ile 7.3GHz'e çıkartıldı

8 yıl
13,7b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Duck rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Intel'in çarpan kilidi açık işlemcilerinden Core i5-655K ile önemli bir başarıya imza atarak en yüksek saat hızı değerlendirmesinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışma sonrasında standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemci, 7.3GHz'e yükseltildi.

EVGA'nın P55 çipsetli 3X SLI Classified anakartı üzerinde yapılan çalışmada, Core i5-655K'nın çarpanı 33x'e, bus hızı da 221.45MHz'e çıkartılarak 2.011v geriliminde 7.3GHz gibi son dönemin en iyi sonuçlarından birine imza atıldı. Bellek olarak A-Data'nın 2GB DDR3 kitinin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce GTX 460 kullanıldı.


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emirilhan 8 yıl
Şu LN2 denen mereti ekran kartı firmaları , ekran kartının içinde bir kısım yaparak o bölgeye yerleştirse , yüksek hızlarda kart LN2 ile soğutulsa , normal hızda fan , orta hızlardada su soğutmayla soğutulsa ne güzel olur..
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muvaZaa xD 8 yıl
ln2 olsa babam yapamaz -200C ye nasıl hükmetsin

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hapocod 8 yıl

emirilhan

Şu LN2 denen mereti ekran kartı firmaları , ekran kartının içinde bir kısım yaparak o bölgeye yerleştirse , yüksek hızlarda kart LN2 ile soğutulsa , normal hızda fan , orta hızlardada su soğutmayla soğutulsa ne güzel olur..

sonrada coldbug versin

hem sıvı azot buharlaşan bir madde
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DH Misafiri 8 yıl
Ln2 yle babamda yapar, normal kullanıcı için birşey ifade etmiyor
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Tolgá 8 yıl
Babamda yapar,ln2 olsa bende yaparım,hava soğutma önemli günlük kullanım önemli (bknz hwbotta bir sürü giriş var)diyenlere sesleniyorum böyle konulara yorum yazmayın.Bu haberler insanların elindeki donanimlarla neler yapılabildiğini bunların kırdıkları rekor hızları vs görmek için.ve bu haberde gösterilmek istenen yeni çikan çarpan kilidi açık bir cpunun neler yaptığı.
ln2 vs vs çok farklı şeyler ins bende el atarım birgün profesyonel olarak
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Master_Evil 8 yıl
ne teknoloji meraklısı babanız varmış
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DH Misafiri 8 yıl
Ln2 yle babamda yapar, normal kullanıcı için birşey ifade etmiyor
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muvaZaa xD 8 yıl
4 çekirdekte hala dünya rekoru amd nin 7 ghz nin üstünde bir hız ve çekirdeklerin hiç biri kapatılmamış
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vidoko 8 yıl
normal de düz fanla nekadr hız aşırtmış benimiçin o lazım..
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sadtneverdie 8 yıl
gerbay sen o/c yapmıyorsun değil mi? e o zaman biz teknolojinin her türlüsünü kullanamıyoruz neden üretiliyor ki? üretilmesin kardeşim. işte senin zihniyetin bu ülkeye matbaa bile getirtmeyen zihniyetle aynı.
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gerbay 8 yıl

sadtneverdie

gerbay sen o/c yapmıyorsun değil mi? e o zaman biz teknolojinin her türlüsünü kullanamıyoruz neden üretiliyor ki? üretilmesin kardeşim. işte senin zihniyetin bu ülkeye matbaa bile getirtmeyen zihniyetle aynı.


Hayır ben o/c yapmıyorum.

Eğer hava soğutma ile overclock dan bahsetse belki daha anlamlı olur ama LN2 ile yapmış, pratikte hiç bir anlamı yok. Üretilmesine falan karşı olduğumuz yok (zaten karşı olunsa ne yazar, adam takacak değil ya), çarpıtmanın da gereği yok. Bu matbaa olayı da ağızlara sakız olmuş ama kimsenin gerçekten matbaa ile ilgili durumları bildiği de yok. kulaktan dolma bilgilerle herkes kafasına göre yazıp çiziyor.

Normal günlük kullanımda olabilecek durumların haricindeki durumların benim bakış açıma göre haber dğeri yok..

Yoksa adam gitsin Jupiter de 10 GHz e de çıkarır.. Peki bunun bir önemi olur mu?
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DH Misafiri 8 yıl
Ln2 yle babamda yapar, normal kullanıcı için birşey ifade etmiyor:)
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DH Misafiri 8 yıl
Peki 7.3Ghz ama kaç TDP Watt haber yok.önemli güç tüketımı az enerji lazim ama kaç tdp Gizleniyor
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gerbay 8 yıl
pratikte ne insana, ne memlekete faydası olmayan ve benim için haber değeri taşımayan birşey.
Eeee, ne olmuş şimdi, buradan nasıl bir çıkarım yapmamız gerekiyor?
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hapocod 8 yıl

gerbay

pratikte ne insana, ne memlekete faydası olmayan ve benim için haber değeri taşımayan birşey.

Eeee, ne olmuş şimdi, buradan nasıl bir çıkarım yapmamız gerekiyor?

ozaman forumda ne işin var
bu kafayla ilerlersen işin çok zor ozaman neden yaşıyoruz
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gerbay 8 yıl
Ln2 yle babamda yapar, normal kullanıcı için birşey ifade etmiyor
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