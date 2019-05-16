Corning, 8K ekranlar için ürettiği camı tanıttı

Corning, yüksek piksel yoğunluğuna sahip olan orta ve büyük boyutlu ekranlar için özel olarak geliştirdiği yeni cam modelini tanıttı. Astra Glass olarak isimlendirilen bu cam, sadece yüksek çözünürlükler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek yenileme hızları, derin renkler ve yeni nesil monitörlerde kullanılan teknolojilere de destek sağlıyor.

8K destekli tüm cihazlarda kullanılabilecek

Corning şirketi, 8K (7680 × 4320) gibi çözünürlüklere sahip olan gelecek nesil orta ila büyük boyutlu monitörlerin istenen özellikleri ve verimi sağlayabilen, ayrıca termal ve boyutsal olarak da stabil bir cam olması gerektiğini düşünüyor. Tüm bu veriler ışığında geliştirilen Astra Glas'ın da, Amorf silikon (a-Si) ve IGZO tabanlı olmak üzere, çeşitli yüksek performanslı LCD panellerle uyumlu olduğu belirtilmiş.

https://www.anandtech.com/show/14343/corning-unveils-astra-glass-for-8k-monitors

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Corning,ürününüve diğerekranlarda kullanılmak üzere tasarladığına dikkat çekiyor. Şirket bu hafta Kaliforniya, San Jose'de gerçekleşecek olanetkinliğinde Astra Glass'ınde sergileyeceğini açıkladı.