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Corning, 8K ekranlar için ürettiği camı tanıttı

Özellikle akıllı telefonlar için geliştirdiği dayanıklı cam teknolojisiyle adını duyuran Corning, 8K ekranlar için geliştirdiği Astra Glass ürününü tanıttı. İşte konunun detayları.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Corning, 8K ekranlar için ürettiği camı tanıttı
Corning, yüksek piksel yoğunluğuna sahip olan orta ve büyük boyutlu ekranlar için özel olarak geliştirdiği yeni cam modelini tanıttı.  Astra Glass olarak isimlendirilen bu cam, sadece yüksek çözünürlükler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek yenileme hızları, derin renkler ve yeni nesil monitörlerde kullanılan teknolojilere de destek sağlıyor.

8K destekli tüm cihazlarda kullanılabilecek 

Corning şirketi, 8K (7680 × 4320) gibi çözünürlüklere sahip olan gelecek nesil orta ila büyük boyutlu monitörlerin istenen özellikleri ve verimi sağlayabilen, ayrıca termal ve boyutsal olarak da stabil bir cam olması gerektiğini düşünüyor. Tüm bu veriler ışığında geliştirilen Astra Glas'ın da, Amorf silikon (a-Si) ve IGZO tabanlı olmak üzere, çeşitli yüksek performanslı LCD panellerle uyumlu olduğu belirtilmiş.
Corning, 8K ekranlar için ürettiği camı tanıttı
Corning, Astra Glass ürününü tablet, laptop, masaüstü monitörler, TV'ler ve diğer 8K destekli ekranlarda kullanılmak üzere tasarladığına dikkat çekiyor. Şirket bu hafta Kaliforniya, San Jose'de gerçekleşecek olan  Society for Information Display etkinliğinde Astra Glass'ın prototiplerini de sergileyeceğini açıkladı.

https://www.anandtech.com/show/14343/corning-unveils-astra-glass-for-8k-monitors Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 3 hf.
Cam ile ekran arasındaki bağlantıyı anlamadım. Sanıyorum editör de anlamamış zira en ufak bir açıklama görmedim. Örneğin mevcut Gorilla Glass veya benzeri bir camı 8K ekranın üzerine neden takamıyoruz?
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