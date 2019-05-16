Valve'ın Steam Link uygulaması artık Apple cihazlar için indirilebiliyor

Valve geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için Steam Link uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama temel olarak oyuncuların Steam oyunlarını mobil cihazlarında oynamalarına izin veriyor. Bunu da bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuza veya tabletinize oyun aktararak yapıyor.

App Store yönergelerine uydu

Kullanıcılar için heyecan verici bir uygulama olarak görülen Steam Link ne yazık ki kurallarını ihlal ettiği ihlal ettiği gerekçesi ile Apple tarafından yayınlanmamıştı. Ancak iyi haber şu ki Valve, Apple kullanıcılarını hiçe saymadı ve Steam Link uygulamasını iOS ve Apple TV cihazlar için indirilebilir duruma getirdi. Uygulamanın App Store yönergeleriyle uyumlu olması için Valve'ın ne tür değişiklikler yaptığı ise şimdilik net değil.

https://itunes.apple.com/us/app/steam-link/id1246969117?mt=8

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App Store'u ziyaret ederekveiçin hazırlanan Steam Link uygulamasını indirebilir ve oyunlarınızın zevkini mobil cihazınızda çıkarabilirsiniz.hizmetlerinin de başlamasıyla beraber, kullanıcıların oyunlarına her cihazda aynı performansta erişebilmeleri ise büyük bir gelişme olacak.