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Valve'ın Steam Link uygulaması artık Apple cihazlar için indirilebiliyor

Valve'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Steam Link uygulaması, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple cihazlara indirilemiyordu. Yapılan değişikliklerin ardından tekrar indirmeye sunuldu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Valve geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için Steam Link uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama temel olarak oyuncuların Steam oyunlarını mobil cihazlarında oynamalarına izin veriyor.  Bunu da bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuza veya tabletinize oyun aktararak yapıyor.

App Store yönergelerine uydu

Kullanıcılar için heyecan verici bir uygulama olarak görülen Steam Link ne yazık ki kurallarını ihlal ettiği ihlal ettiği gerekçesi ile Apple tarafından yayınlanmamıştı. Ancak iyi haber şu ki Valve, Apple kullanıcılarını hiçe saymadı ve Steam Link uygulamasını iOS ve Apple TV cihazlar için indirilebilir duruma getirdi. Uygulamanın App Store yönergeleriyle uyumlu olması için Valve'ın ne tür değişiklikler yaptığı ise şimdilik net değil.
App Store'u ziyaret ederek iPhone, iPad ve Apple TV için hazırlanan Steam Link uygulamasını indirebilir ve oyunlarınızın zevkini mobil cihazınızda çıkarabilirsiniz. Oyun akışı hizmetlerinin de başlamasıyla beraber, kullanıcıların oyunlarına her cihazda aynı performansta erişebilmeleri ise büyük bir gelişme olacak.

https://itunes.apple.com/us/app/steam-link/id1246969117?mt=8 Yorum Yaz
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tayguncifci 3 hf.
Ben işteyim pc evde. Ben oyunları iş yerinden oynayamayacaksam benim işime hiç yaramaz. Aynı ağa bağlı olma zorunluluğu varsa cepten değil pc’den oynarım ne gerek varki. Saçma değilmi. Yanlışım varsa düzeltin lütfen
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ertech26 3 hf. tayguncifci
Dediğinşeyi VPN kurarak denedim fakat evdeki internetin upload hızı yetmiyor 720p çözünürlükte bile bulanıklık var. Evde ise samsung akıllı televizyonum var ona kontrolcü bağlayıp oynamak oldukça güzel oluyor.
Kısacası evde tek bilgisayarınız veya ekranınız varsa evet bir mantığı yada kullanılabilirliği yok. Fakat birden fazla ekran yada bilgisayarınız varsa çok işe yarıyor.
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Grand_Alexander 3 hf.
DS4 yada XO Controller bluetooth ile iOS cihazlara bağlanabiliyor mu ki?
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ertech26 3 hf. Grand_Alexander
bluetooth cihaz game pad ile eşleyemedim lalesef. (xbox one s ve xiomi denedim)
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