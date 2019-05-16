Valve'ın Steam Link uygulaması artık Apple cihazlar için indirilebiliyor

Teknoloji Editörü
Valve geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için Steam Link uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama temel olarak oyuncuların Steam oyunlarını mobil cihazlarında oynamalarına izin veriyor. Bunu da bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuza veya tabletinize oyun aktararak yapıyor.
App Store yönergelerine uydu
Kullanıcılar için heyecan verici bir uygulama olarak görülen Steam Link ne yazık ki kurallarını ihlal ettiği ihlal ettiği gerekçesi ile Apple tarafından yayınlanmamıştı. Ancak iyi haber şu ki Valve, Apple kullanıcılarını hiçe saymadı ve Steam Link uygulamasını iOS ve Apple TV cihazlar için indirilebilir duruma getirdi. Uygulamanın App Store yönergeleriyle uyumlu olması için Valve'ın ne tür değişiklikler yaptığı ise şimdilik net değil.App Store'u ziyaret ederek iPhone, iPad ve Apple TV için hazırlanan Steam Link uygulamasını indirebilir ve oyunlarınızın zevkini mobil cihazınızda çıkarabilirsiniz. Oyun akışı hizmetlerinin de başlamasıyla beraber, kullanıcıların oyunlarına her cihazda aynı performansta erişebilmeleri ise büyük bir gelişme olacak.
https://itunes.apple.com/us/app/steam-link/id1246969117?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kısacası evde tek bilgisayarınız veya ekranınız varsa evet bir mantığı yada kullanılabilirliği yok. Fakat birden fazla ekran yada bilgisayarınız varsa çok işe yarıyor.