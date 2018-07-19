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Corning’den akıllı saatler için Gorilla Glass camlar

Akıllı saatinizi hem çizilmelere karşı koruyacak hem de dış mekânda en iyi görüntü kalitesini sunacak Gorilla Glass DX ve DX+ teknolojileri duyuruldu. Detaylar haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için Gorilla Glass 6 koruma teknolojisini sunan Corning akıllı saat pazarını da es geçmiyor. Yeni duyurulan camlar hem dayanıklılık hem de güneş ışığında en iyi sonucu vermesi için tasarlanmış.

Gorilla Glass DX ve DX+ neler sunuyor?

Gorilla Glass DX ve DX+ olarak adlandırılan yeni camlar standart camlara göre yüzde 75 daha iyi yansıtma oranına sahip. Ayrıca aynı parlaklık seviyesinde yüzde 50 daha iyi kontrast oranı da sunuyor. Böylece dış ortamlarda çok daha iyi görüntü tecrübesi elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Gorilla Glass 6 ile telefonlarınızın camları artık daha sağlam"

Farklara gelecek olursak Gorilla Glass DX versiyonu standart Gorilla Glass ile aynı dayanıklılık oranına sahip. Gorilla Glass DX+ ise safir cam gibi pahalı maddelere alternatif olarak geliştirilmiş ve daha iyi bir dayanıklılık oranına sahip.

Yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni Gorilla Glass DX ve DX+ camların biraz maliyetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan daha çok üst seviye akıllı saatlerde kendisine yer bulabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Corning-releases-Gorilla-Glass-for-wearables_id106787 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silent Guardian 10 ay
Safirin çizilmesi neredeyse imkansız fakat kırılması da bi o kadar kolaydır.
Mineral cam zor kırılır çabuk çizilir.
Gorilla Glass ortasını sağlamaya çalışıyor olay bundan ibaret.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sis651 10 ay Silent Guardian
İyi bir çerçeve tasarımı ile camı yandan gelen darbelere karşı korurlarsa oldukça uzun ömürlü oluyor camlar. Önden gelen direk darbe olasılığı daha düşük ama bunda da çoğu muazzam dayanım göstermiyor. Mineral camlı Fenix 3 ve safir camlı Fenix 5X kullandım, camlarda hiçbir şey yok ama çerçeveler kendinden geçiyor. :)
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smart1978 10 ay
Akilsiz klasik saatlerim safir den.
Safirli akilli saatlerde piyasada varken sansi zor .
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muratkaya 10 ay
Ekran koruyucu temperli cam - jelatin vs kullanmayınca 1 günde çizilen gorilla glass saate gelse ne olur gelmese ne olur...
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ssbrutality 10 ay
Gorilla glass 11 de telefon ve akıllı saatleriniz nükleer patlamalarda karşı bile mukavemet gösterebilecekmiş...
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