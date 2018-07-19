Corning’den akıllı saatler için Gorilla Glass camlar

Akıllı telefonlar için Gorilla Glass 6 koruma teknolojisini sunan Corning akıllı saat pazarını da es geçmiyor. Yeni duyurulan camlar hem dayanıklılık hem de güneş ışığında en iyi sonucu vermesi için tasarlanmış.

Gorilla Glass DX ve DX+ neler sunuyor?

Gorilla Glass DX ve DX+ olarak adlandırılan yeni camlar standart camlara göre yüzde 75 daha iyi yansıtma oranına sahip. Ayrıca aynı parlaklık seviyesinde yüzde 50 daha iyi kontrast oranı da sunuyor. Böylece dış ortamlarda çok daha iyi görüntü tecrübesi elde ediliyor.

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Farklara gelecek olursak Gorilla Glass DX versiyonu standart Gorilla Glass ile aynı dayanıklılık oranına sahip. Gorilla Glass DX+ ise safir cam gibi pahalı maddelere alternatif olarak geliştirilmiş ve daha iyi bir dayanıklılık oranına sahip.

Yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni Gorilla Glass DX ve DX+ camların biraz maliyetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan daha çok üst seviye akıllı saatlerde kendisine yer bulabilir.