Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

Bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Corsair, hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. 2000MHz'De çalışan ve 1.5v geriliminde 10-10-10-27 (9-9-9-24 SPD) zamanlarında çalışan çift ve üç kanal formundaki kitler, XMP desteği sunuyor ve özel Vengeance soğutucusunu kullanıyorlar.
Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, yeni modellerle ilgili açıklamasında, bilgisayar oyuncuları ve üst seviye kullanıcılar için mükemmel seçim olduğunu söyledi. Ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulması beklenen Vengeance serisi yeni bellek kitlerinin teknik özellikleri ve ön-sipariş fiyatları şu şekilde;
- 4GB (2 x 2GB) kit 54.70 Avro
- 6GB (3 x 2GB) kit 105.69 Avro
- 12GB (3 x 4GB) kit 209.89 Avro
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2 faklı tarihte vatandan bu kitten 2 tane aldım. şu an 16gb ramim var. ozaman aklımda vardı 1 tane daha alıpta yeni pc toplamak.keşke ozman alıp,şimdi satsaydım şimdi %200 kar ederdim.
2011 de 150 yavro = 300 küsür lira
2012 de ekim ayı:106 tl aralık ayı:138 tl
(2 tane farklı tarihte vatandan aldım,faturası duruyor scannerim olsa eklerdim)
2014 te 380tl
türkiyedeki ticaretin rezaleti.
2012 de 100 tl
2014 te 380tl
türkiyedeki ticaret
Birincisi 1.5Voltta 2Ghz çok iyi bir hız.
İkincisi RAM de XMP var ve otomatikman 1.65voltta çalışıp CAS9 a iniyor.
Üçüncüsü CAS7 istiyorsan 1.6volt falan verip 1600Mhz de kendin çalıştırırsın olur biter.
Bilmeyen konuşmasın, kendini küçük düşürmesin...
İsim ver de insanları zan altında bırakma. Şimdi kingston hyperx'ten ne farkı var bunun benim mesajıma cevap olarak yazdıysan. Onuda 1600 cl7 yaparsın çok rahat. Biraz daha ısınır sadece. Forumda da böyle insanlar çoğaldı. Her konuda görüyorum bilmeyen konuşmasın tarzı mesajları iyice gına geldi artık.
seni ilgilendirmez para benim değil mi ram benim değil mi satarım satmam sanamı soracam illa insanın ağzını bozduracağınız...laf olsun post kasim diye mesaj atıyorsun gereksiz insan sana ne benim paramdan 88 doğumlusun cocuksun daha anlamazsın