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Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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28
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
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Bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Corsair, hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. 2000MHz'De çalışan ve 1.5v geriliminde 10-10-10-27 (9-9-9-24 SPD) zamanlarında çalışan çift ve üç kanal formundaki kitler, XMP desteği sunuyor ve özel Vengeance soğutucusunu kullanıyorlar.

Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, yeni modellerle ilgili açıklamasında, bilgisayar oyuncuları ve üst seviye kullanıcılar için mükemmel seçim olduğunu söyledi. Ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulması beklenen Vengeance serisi yeni bellek kitlerinin teknik özellikleri ve ön-sipariş fiyatları şu şekilde;

- 4GB (2 x 2GB) kit 54.70 Avro
- 6GB (3 x 2GB) kit 105.69 Avro
- 12GB (3 x 4GB) kit 209.89 Avro

Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
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/

Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
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Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
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ayhanbilgin 5 yıl
tekrar yazıyım da modeli :vengance 2133 mhz 4GBx2 kit (8gb) kırmızı renkli bellekten bahsediyorum.
2 faklı tarihte vatandan bu kitten 2 tane aldım. şu an 16gb ramim var. ozaman aklımda vardı 1 tane daha alıpta yeni pc toplamak.keşke ozman alıp,şimdi satsaydım şimdi %200 kar ederdim.
2011 de 150 yavro = 300 küsür lira
2012 de ekim ayı:106 tl aralık ayı:138 tl
(2 tane farklı tarihte vatandan aldım,faturası duruyor scannerim olsa eklerdim)
2014 te 380tl
türkiyedeki ticaretin rezaleti.
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ayhanbilgin 5 yıl
2011 de 150 yavro = 300 küsür lira
2012 de 100 tl
2014 te 380tl
türkiyedeki ticaret
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VigorouS-D 8 yıl
bu xms3 ve xmp nedir bilgilendirebilicek arkadaş varsa çok sevinirim
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tanhusumotun 8 yıl
arkadaşlar rem hakkında yardım edebilecek biri varmı
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tiger cage 8 yıl
2x4 gb lık modelde olması gerekirdi
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Tanarri 8 yıl
çocukluk yada büyüklük yaşla başla ölçülüyo olsaydı ohooo akıl yaşta değil baştadır derler tabi senin yaşın başın çok ileri seviyede oldu için unutmuşsundur böle lafları yaşlılık napcan... bilmemem kaçlısın bilmiyorum ama düşünce ve yapıya ve konuşmaya ve anlayışa bakılırsa kimn çocuk olduğu belli oluyo... sana zaten paranı nereye harcıycan konusan bişi demedim sen fazla üstüne almışısın yazıyı!! işte böle durumlar yüzünden insanlar ülkenin hali nereye gidiyo diyo ama hiç çevresine bakmıyo... neyse alllah yardım eyliye bizlere... yaşımız küçük ya! gereksiziz insanız bide tabi...O yüznden anlamıyoruz.. beni anlayan anladı! ben anladığım kadarı ile kalıyım... sende anlattığın ve anlıycan kadarı ile.... hadi eyvallah...
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OverClocK1ng 8 yıl
Bellekten, voltajdan, saat hızından anlamayan adamlar işte burada bilip bilmeden bol keseden atıp belleği resmen mundar ediyorlar.
Birincisi 1.5Voltta 2Ghz çok iyi bir hız.
İkincisi RAM de XMP var ve otomatikman 1.65voltta çalışıp CAS9 a iniyor.
Üçüncüsü CAS7 istiyorsan 1.6volt falan verip 1600Mhz de kendin çalıştırırsın olur biter.
Bilmeyen konuşmasın, kendini küçük düşürmesin...
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x_tol 8 yıl

OverClocKing
Bellekten, voltajdan, saat hızından anlamayan adamlar işte burada bilip bilmeden bol keseden atıp belleği resmen mundar ediyorlar.
Birincisi 1.5Voltta 2Ghz çok iyi bir hız.
İkincisi RAM de XMP var ve otomatikman 1.65voltta çalışıp CAS9 a iniyor.
Üçüncüsü CAS7 istiyorsan 1.6volt falan verip 1600Mhz de kendin çalıştırırsın olur biter.
Bilmeyen konuşmasın, kendini küçük düşürmesin...

İsim ver de insanları zan altında bırakma. Şimdi kingston hyperx'ten ne farkı var bunun benim mesajıma cevap olarak yazdıysan. Onuda 1600 cl7 yaparsın çok rahat. Biraz daha ısınır sadece. Forumda da böyle insanlar çoğaldı. Her konuda görüyorum bilmeyen konuşmasın tarzı mesajları iyice gına geldi artık.
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Tanarri 8 yıl
ya siz kafayımı yediniz anlamıyorum tasarım yada rengi bimenesi efi fünü napcanız anlamıyorum pc ya bu elektronik aletlerde güzeliği napcanız özelikle ramde? adam elindekini satıp sıf bunların rengi anakartla uyumlu diye bunları almayı pilanlıyo... allah akıl fikir vere yarrappim kasanın altınada fileli bi etek giydir bence daha estetik görünür kasanın ayakları xD psu kablolarınada az jole ile şekil ver bozulmasın diyede saç sıpreyi sık ki ilerleyen saatlerde havası bozulmasın... töbe töbe.. güzelik yarışmasınamı giricek bu bilgisayarlar anlamıyorumki nakadar boş tüketici sınıfı bi kitleye sağibiz..
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NecroCyber-777 8 yıl
Tanarri

ya siz kafayımı yediniz anlamıyorum tasarım yada rengi bimenesi efi fünü napcanız anlamıyorum pc ya bu elektronik aletlerde güzeliği napcanız özelikle ramde? adam elindekini satıp sıf bunların rengi anakartla uyumlu diye bunları almayı pilanlıyo... allah akıl fikir vere yarrappim kasanın altınada fileli bi etek giydir bence daha estetik görünür kasanın ayakları xD psu kablolarınada az jole ile şekil ver bozulmasın diyede saç sıpreyi sık ki ilerleyen saatlerde havası bozulmasın... töbe töbe.. güzelik yarışmasınamı giricek bu bilgisayarlar anlamıyorumki nakadar boş tüketici sınıfı bi kitleye sağibiz..


seni ilgilendirmez para benim değil mi ram benim değil mi satarım satmam sanamı soracam illa insanın ağzını bozduracağınız...laf olsun post kasim diye mesaj atıyorsun gereksiz insan sana ne benim paramdan

88 doğumlusun cocuksun daha anlamazsın
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NecroCyber-777 8 yıl
dominator gtleri satıp bunları alırım anakartta bu renk daha hoş duracak
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artenis 8 yıl
Ömür boyu garantilerde servis bunun ömrü bitmiş dermi acaba Corsairde ;)
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LUZz 8 yıl
Hem görüntü hem MHz hem de fiyat olarak harikalar.
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namigencan 8 yıl
Türkiye giriş fiyatı 165 TL satış fiyatının aşağısını göreceğinizi zannetmiyorum.
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