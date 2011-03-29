Corsair 2000MHz'de çalışan Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

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Bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Corsair, hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Vengeance serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. 2000MHz'De çalışan ve 1.5v geriliminde 10-10-10-27 (9-9-9-24 SPD) zamanlarında çalışan çift ve üç kanal formundaki kitler, XMP desteği sunuyor ve özel Vengeance soğutucusunu kullanıyorlar.

Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, yeni modellerle ilgili açıklamasında, bilgisayar oyuncuları ve üst seviye kullanıcılar için mükemmel seçim olduğunu söyledi. Ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulması beklenen Vengeance serisi yeni bellek kitlerinin teknik özellikleri ve ön-sipariş fiyatları şu şekilde;

- 4GB (2 x 2GB) kit 54.70 Avro

- 6GB (3 x 2GB) kit 105.69 Avro

- 12GB (3 x 4GB) kit 209.89 Avro

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