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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair 2133MHz'de çalışan düşük gerilimli 4GB DDR3 kitini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
15
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 2133MHz'de çalışan düşük gerilimli 4GB DDR3 kitini duyurdu
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Önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı Dominator GT serisinin düşük voltajlı yeni üyesini tanıttı. CMT4GX3M2B2133C9 kod adını taşıyan 4GB kapasitel yeni bellek kiti, 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor ve 2133MHz'de görev yapıyor. Çalışma gerilimi 1.5v olarak açıklanan ve 9-11-9-27 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kiti, Dominator GT serisinin diğer üyelerinde de kullanılan özel soğutucu tasarımına sahip. Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La tarafından 1.5 voltta çalışan en hızlı bellek kiti olarak tanımlanan yeni çözüm, ömür boyu garanti ile sunuluyor.

Corsair, 2133MHz'de çalışan düşük çalışma gerilimli yeni Dominator GT kitini yurt dışı satış fiyatı ise 169.99 dolar.

Corsair 2133MHz'de çalışan düşük gerilimli 4GB DDR3 kitini duyurdu
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IceRulez 8 yıl
carloska
her yeri stabil olsa ne olacak.. ram in performansa katkısı ne kadarki... yaptık demek için yapmışlar..

katkısı ney mi
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goril929 8 yıl
şimdik neden crosshair pahalı ram yapıo anlamış deilim ? 2. si g skil ve corshair i karşılaştırdıgımızda aynı özellik 1.5v 1600 mhz cl7 7 7 20 mesela 2 side aynı özellik corshair olan 100tl filan daha pahalı bunun sebebebi nedir sizce ben anlamış deilim birde bukadar arkadaş ram ısınmasından bahsetmiş benim pcde 2gb kit 533 mhz ram var ben şuanda 800 mhz de çalıştırıyorum gecikme olarak 5-5-5-18 kullanıyorum 2.0 v verdim ne ısınma var ne bişe pc calısırken bakıyorum ısınma filan yok gayette stabil calısıyor acaba yeni sürüm ramlermi ısınıyor ?
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soad_sefa 8 yıl

goril929

şimdik neden crosshair pahalı ram yapıo anlamış deilim ? 2. si g skil ve corshair i karşılaştırdıgımızda aynı özellik 1.5v 1600 mhz cl7 7 7 20 mesela 2 side aynı özellik corshair olan 100tl filan daha pahalı bunun sebebebi nedir sizce ben anlamış deilim birde bukadar arkadaş ram ısınmasından bahsetmiş benim pcde 2gb kit 533 mhz ram var ben şuanda 800 mhz de çalıştırıyorum gecikme olarak 5-5-5-18 kullanıyorum 2.0 v verdim ne ısınma var ne bişe pc calısırken bakıyorum ısınma filan yok gayette stabil calısıyor acaba yeni sürüm ramlermi ısınıyor ?

stabil mi çalışıyorlar?
Fiyat politikası.Ayrıca crosshairler sınırları diğerlerinden daha çok zorlar.
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ozkan_tpc 8 yıl
Gittikçe küçüleceğine büyüyor bileşenler.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya işte oradaki fiyat Amerika'da çalışan normal bir elemanın 1 aylık maaşının 10 da 1 i olduğu için oradakiler ucuzuna kaçmayıp kolayca alabiliyorlar.
Bizde de yukarıdaki ramlar 600 lira olan asgari ücretin 10 da 1 i yani 60 Lira olsa kapış kapış giderdi. Bu yüzden Corsair de üetiyor çünkü rahatça satılıyor.
Mesela bir araç üretilse ve araç 0-100km hıza 1 saniyede ulaşsa, çok seri ve atak olsa ama park ederken çok az yer kaplama özelliği olsa, kaza yaptığın zaman zarar görme riskini bilmem ne kadar azaltsa ama km de atıyorum 30kuruş yerine 4 liralık yani 1 litre benzin yaksa Türkiye'de kimse yanına bile yanaşmaz dimi? Düşünsene günlük 20km gitsen ayda 600 litre yani 2400 liralık benzin yaksa... Allah korusun.
Ama Venezuella'da benzinin litresi 0.02 $ mış. Yani 600 litre benzin orada 2400 lira değil 12$ yani 18 Lira yapıyor. Orada da kapış kapış gider.
İşte bu da onun gibi bir şey...
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CeFurkan 8 yıl

OverClocKing

Ya işte oradaki fiyat Amerika'da çalışan normal bir elemanın 1 aylık maaşının 10 da 1 i olduğu için oradakiler ucuzuna kaçmayıp kolayca alabiliyorlar.

Bizde de yukarıdaki ramlar 600 lira olan asgari ücretin 10 da 1 i yani 60 Lira olsa kapış kapış giderdi. Bu yüzden Corsair de üetiyor çünkü rahatça satılıyor.

Mesela bir araç üretilse ve araç 0-100km hıza 1 saniyede ulaşsa, çok seri ve atak olsa ama park ederken çok az yer kaplama özelliği olsa, kaza yaptığın zaman zarar görme riskini bilmem ne kadar azaltsa ama km de atıyorum 30kuruş yerine 4 liralık yani 1 litre benzin yaksa Türkiye'de kimse yanına bile yanaşmaz dimi? Düşünsene günlük 20km gitsen ayda 600 litre yani 2400 liralık benzin yaksa... Allah korusun.

Ama Venezuella'da benzinin litresi 0.02 $ mış. Yani 600 litre benzin orada 2400 lira değil 12$ yani 18 Lira yapıyor. Orada da kapış kapış gider.

İşte bu da onun gibi bir şey...



bizde ülkemizde üretseydik belkide 60 tl ye satacaktık
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BehramX 8 yıl
oc yapmak ile ilgisi yok her oyun oynadığınızda yada vb uygulamalarda ram in kesinlikle soğutulması gerekli
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cavador 8 yıl

BehramX

oc yapmak ile ilgisi yok her oyun oynadığınızda yada vb uygulamalarda ram in kesinlikle soğutulması gerekli



zaten 1.5v muş standartların dahi altında , hele birde o.c. yapılmıcaksa belki üstteki arkdaşın dediği gibi fana ihtiyac olmıyabilir ama ne hikmetse maliyet artıkmak adına fan ekliyorlar tabiki
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spaydix 8 yıl
corsair çoştu ramde ama çok pahalı kitler umarım kısa sürede alınabilir düzeye düşer fiyatları
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carloska 8 yıl
12 taksit 116 liraya kingston value 1333 mhz ddr3 ram aldım şu an 110 lira... bunu alsam performansa ne kadar katkısı olr ve neden soğutuculu modeller çıkar sürekli.. voltaj verip o/c yapmadıktan sonra soğutucunun ne faydası olacak daha fazla para kazanmak için mi
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