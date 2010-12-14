Corsair 2133MHz'de çalışan düşük gerilimli 4GB DDR3 kitini duyurdu

Önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı Dominator GT serisinin düşük voltajlı yeni üyesini tanıttı. CMT4GX3M2B2133C9 kod adını taşıyan 4GB kapasitel yeni bellek kiti, 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor ve 2133MHz'de görev yapıyor. Çalışma gerilimi 1.5v olarak açıklanan ve 9-11-9-27 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kiti, Dominator GT serisinin diğer üyelerinde de kullanılan özel soğutucu tasarımına sahip. Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La tarafından 1.5 voltta çalışan en hızlı bellek kiti olarak tanımlanan yeni çözüm, ömür boyu garanti ile sunuluyor.
Corsair, 2133MHz'de çalışan düşük çalışma gerilimli yeni Dominator GT kitini yurt dışı satış fiyatı ise 169.99 dolar.
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katkısı ney mi
stabil mi çalışıyorlar?
Fiyat politikası.Ayrıca crosshairler sınırları diğerlerinden daha çok zorlar.
Bizde de yukarıdaki ramlar 600 lira olan asgari ücretin 10 da 1 i yani 60 Lira olsa kapış kapış giderdi. Bu yüzden Corsair de üetiyor çünkü rahatça satılıyor.
Mesela bir araç üretilse ve araç 0-100km hıza 1 saniyede ulaşsa, çok seri ve atak olsa ama park ederken çok az yer kaplama özelliği olsa, kaza yaptığın zaman zarar görme riskini bilmem ne kadar azaltsa ama km de atıyorum 30kuruş yerine 4 liralık yani 1 litre benzin yaksa Türkiye'de kimse yanına bile yanaşmaz dimi? Düşünsene günlük 20km gitsen ayda 600 litre yani 2400 liralık benzin yaksa... Allah korusun.
Ama Venezuella'da benzinin litresi 0.02 $ mış. Yani 600 litre benzin orada 2400 lira değil 12$ yani 18 Lira yapıyor. Orada da kapış kapış gider.
İşte bu da onun gibi bir şey...
bizde ülkemizde üretseydik belkide 60 tl ye satacaktık
zaten 1.5v muş standartların dahi altında , hele birde o.c. yapılmıcaksa belki üstteki arkdaşın dediği gibi fana ihtiyac olmıyabilir ama ne hikmetse maliyet artıkmak adına fan ekliyorlar tabiki