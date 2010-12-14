Corsair 2133MHz'de çalışan düşük gerilimli 4GB DDR3 kitini duyurdu

Önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı Dominator GT serisinin düşük voltajlı yeni üyesini tanıttı. CMT4GX3M2B2133C9 kod adını taşıyan 4GB kapasitel yeni bellek kiti, 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor ve 2133MHz'de görev yapıyor. Çalışma gerilimi 1.5v olarak açıklanan ve 9-11-9-27 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kiti, Dominator GT serisinin diğer üyelerinde de kullanılan özel soğutucu tasarımına sahip. Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La tarafından 1.5 voltta çalışan en hızlı bellek kiti olarak tanımlanan yeni çözüm, ömür boyu garanti ile sunuluyor.

Corsair, 2133MHz'de çalışan düşük çalışma gerilimli yeni Dominator GT kitini yurt dışı satış fiyatı ise 169.99 dolar.