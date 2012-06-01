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Corsair 3GHz'de çalışan Dominator Platinum serisi DDR3 bellekler hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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20
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 3GHz'de çalışan Dominator Platinum serisi DDR3 bellekler hazırlıyor
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Yüksek performanslı bellek arenasında tansiyon yükselecek gibi görünüyor. Team Group tarafından kısa bir süre önce lanse edilecek 3GHz hızındaki bellek kitinden sonra, bu alanda sektörün en iddialı isimlerinden biri olan Corsair'ın da 3GHz hızında çalışan yeni bir kitler hazırladığı ortaya çıktı. Dominator Platinum serisi altında lanse edilecek DDR3 bellek modüllerinin yüksek hızlardaki kararlığı ve gelişmiş hız aşırtma kabiliyetleri için Corsair özel bir baskılı devre kartı geliştirdi.
Dahili soğutma katmanlarına ve harici bakır padlere sahip olan yeni baskılı devre kartı, Alüminyum yapılı DHX soğutma yapraklarının efektir kurulumunu tolere edecek şekilde dizayn edilmiş. Modifiye tutkunlarını da dikkate alan Corsair, Dominator Platinum serisi altında sunacağı  bellek modüllerinde ışık barına da yer veriyor ve bu sayede performansın yanında genel görünüm de özelleştirilmiş oluyor.
Yeni bellek modüllerinin bir diğer önemli özelliği ise Corsair'ın Link teknolojisine sahip olmaları. Bu teknoloji sayesinde belleklerin çalışma kararlığı takip ve kontrol edilebiliyor. Yeni nesil 4Gb DRAM yongalarının kullanıldığı bellek modülleri, Intel'in XMP 1.3 profilini de destekliyorlar. Intel'in Ivy Bridge ve Sandy Bridge-E platformları için farklı kapasite seçenekleriyle çift ve dört kanal konfigürasyonlarda sunulacak olan Corsair Dominator Platinum serisi aynı zamanda Intel ve AMD'nin diğer DDR3 platformlarıyla da uyumlu olacak.
Corsair tarafından performans, kararlılık ve hız aşırtma özellikleriyle ön plana çıkartılan yeni bellek çözümlerinin yaz aylarında piyasaya sürülmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Görünen o ki, fabrikasyon tarafındaki ileri üretim teknolojileri sayesinde önümüzdeki günlerde diğer RAM üreticileri de 3GHz hatta belki daha yüksek hızlarda çalışan DDR3 bellek modülleri/kitlerini piyasaya sürülebilir. Uzun süredir sessiz olan bellek piyasası da bu gelişmeler ile birlikte yeniden hız kazanacak gibi görünüyor.  
Corsair 3GHz'de çalışan Dominator Platinum serisi DDR3 bellekler hazırlıyor
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Psydia 7 yıl
İste bu 411 dolar olsa belki alinirdi....
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.:Romeo_Redline:. 7 yıl
bu corsair den korkulur
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Manero 7 yıl
görünüm olarak 690 gpu uyum sağlar
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Armin van Buuren* 7 yıl
DDR3'ü 3'e tamamladılar. Darısı DDR4'ün başına
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alpa07 7 yıl
3 ghz :O
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King ov Hell 7 yıl alpa07
alpa07
3 ghz :O

Avatar - Mesaj uyumu.
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lushaozhi 7 yıl
Oc sevenlerin bir mana da işine gelmeye bilir bu bellekler .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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caner1486 7 yıl
dede17
Para tuzağı bilmyen gençler için yorumuma dikkat etsin bende dominator gt 2000 mhz cl8 performans farkı uygulamalara baktığınız fiyat performans olarak tam bir para tuzağı sakın almayın

Atarlı :)
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akkaya040 7 yıl
hocamm bu canavar yaa:D
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deneme123deneme 7 yıl
helal olsun Corsair çalışıyor...
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dede17 7 yıl
Para tuzağı bilmyen gençler için yorumuma dikkat etsin bende dominator gt 2000 mhz cl8 performans farkı uygulamalara baktığınız fiyat performans olarak tam bir para tuzağı sakın almayın
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Godolphin 7 yıl
Zamanında bunun 1800 MHz'lik versiyonunu kullanmıştım corsair üstüne tanımam çok stabil ve gerçekten overclock için biçilmiş kaftandı buda yine limitleri zorlayan bir hızda hazırlanmış.
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mc_ihanet 7 yıl
aydinpurcek
Oc sevenlerin bir mana da işine gelmeye bilir bu bellekler , çünki frekans en dip te :)

Bunlarda elbet o/c olabilir, belki daha yüksek frekanslara ulaşılır :)
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aydinpurcek 7 yıl
Oc sevenlerin bir mana da işine gelmeye bilir bu bellekler , çünki frekans en dip te :)
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